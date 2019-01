Los viajes al espacio de Virgin Galactic serán con Under Armour

La compañía de viajes especiales Virgin Galactic y la empresa fabricante de ropa Under Armour se unieron para crear el equipamiento y calzado de los ingenieros y la tripulación de los viajes espaciales turísticos, así como para desarrollar un programa de entrenamiento para el desempeño de los astronautas.



“Trabajar con Sir Richard y Virgin Galactic es una oportunidad única, una que tiene muy emocionado al equipo de Under Armour en todo el mundo. Esta es una gran oportunidad para probar nuestra innovación al más alto nivel y continuar impulsando los límites del desempeño humano”, dijo en un comunicado Kevin Plank, CEO de Under Armour.

Para Sir Richard Branson, esta “alianza está construida en la sólida base de nuestros valores compartidos, y será un absoluto privilegio usar el traje de astronauta de Under Armour en el viaje inaugural de Virgin Galactic al espacio”.



En la carrera por promocionar estos viajes turísticos, Virgin Galactic logró un hito importante: por primera vez, el mes pasado lanzaron con éxito un vehículo tripulado construido para el servicio comercial de pasajeros. Los dos astronautas viajaron 82,72 kilómetros sobre la superficie de la tierra. Se espera que a mediados de este año salga el primer viaje comercial tripulado al espacio.



En este panorama, la alianza de Under Armour -quien será aliado técnico para Equipamiento Espacial- y Virgin incluye el diseño de trajes espaciales y calzado hechos a la medida para los pasajeros y pilotos, una compleja mezcla entre seguridad, utilidad, confort y estilo.



“He seguido el progreso de Under Armour a través de una amistad personal con su CEO, Kevin Plank y a través de las grandes relaciones establecidas a lo largo de los años con diversas compañías de Virgin. Amo la determinación por impulsar los límites técnicos para así mejorar el desempeño, así que no podría estar más alegre cuando Kevin y su talentoso equipos pusieron manos a la obra a la retadora tarea de crear una línea de equipamiento y programas de desempeño para el espacio para Virgin Galactic”, agregó Branson.



Para ayudar a los astronautas a prepararse para la demandante experiencia física de los viajes espaciales, Under Armour está aprovechando a su equipo de desempeño atlético para diseñar programas para la preparación física y recuperación con de los astronautas con un foco en mejorar la movilidad, fuerza, condición física, nutrición y hábitos de sueño.



Under Armour también proporcionará los uniformes para el equipo de Virgin Galactic en Spaceport America en Nuevo México, incluyendo a sus ingenieros, entrenadores de astronautas, anfitriones y operativos de la sala de control, diseñados para cumplir con las necesidades únicas de cada tarea.



