Una sala VIP del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, elegida entre las mejores del mundo: ¿cuál es?

'Priority Pass', el programa de experiencias aeroportuarias, anunció los ganadores de los 'Global Priority Pass Excellence Awards' en su edición 2024.

Estos reconocimientos comprenden tres categorías: 'Lounge of the Year', de larga tradición, así como dos nuevas categorías, 'Pioneer of the Year' y 'All Star of the Year'.

Para la realización de estos premios se tienen en cuenta las 379.966 valoraciones y reseñas de los miembros Priority Pass sobre una amplia gama de criterios, entre los que se incluyen: calidad de las instalaciones, servicio al cliente, selección de comida y bebida y satisfacción general.

La Sala VIP Viena, ubicada en la Terminal 1 del Aeropuerto de Viena, Austria, fue la ganadora al premio 'Sala Global del Año' o 'Lounge of the Year'.

Desde su remodelación en 2022, esta sala ofrece una gran variedad de servicios para viajeros en solitario, familias y vuelos de negocios. Se destaca por su cafetería vienesa que ofrece dulces y un buffet, cómodos asientos con luz natural, estaciones de trabajo, una colección de arte y vistas a las gradas, a los pasillos y la pista del aeropuerto.

En Colombia, la sala Macondo, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, obtuvo Mención de Honor en la categoría 'Sala Global del Año' o 'Lounge of the Year'.

De esta sala se destacó su diseño innovador inspirado en la magia macondiana de Gabriel García Márquez. Su concepto de mariposas amarillas está representado en la forma de las lámparas de la sala.

De esta sala se destacó su diseño innovador inspirado en la magia macondiana de Gabriel García Márquez. Foto:Cortería Compartir

Cuenta con espacios silenciosos y conectados tanto para la relajación como para el trabajo. Tiene barra de aperitivos y comida gourmet, así como refrescos y bebidas alcohólicas para disfrutar antes del vuelo.

"Desde nuestra sala VIP Macondo nos sentimos complacidos, orgullosos y honrados por el reconocimiento de nuestros viajeros que nos llevó a ser reconocidos como una sala VIP altamente recomendada en los Premios a la Excelencia Priority Pass”, afirmó Víctor Delgado, gerente General de Macondo VIP Lounge.

La Sala Macondo cuenta con espacios silenciosos y conectados tanto para la relajación como para el trabajo. Foto:Cortesía Compartir

Delgado también comentó que "este reconocimiento es el resultado de nuestra dedicación, disciplina y amor por nuestro trabajo, que nos desafía día a día a entregar un excelente servicio y atención. Reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia para hacer que su estancia en nuestros salones sea mejor, más cómoda y única".

Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla cuenta con otra sala VIP llamada Cumbia Lounge.

Otro ganadores

En América Latina y el Caribe la sala ganadora también en categoría 'Sala Global del Año' o 'Lounge of the Year' fue la 'Advantage VIP Lounge' en el aeropuerto Internacional Afonso Pena de Curitiba, Brasil.

En Norteamérica, entre tanto, la ganadora fue la VIP Lounge Aguascalientes, ubicada en el Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo, México.

En Europa aunque no hubo una sala ganadora, se le entregó una mención de honor a Marco Polo Club, en el Aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia, Italia.

REDACCIÓN VIAJAR