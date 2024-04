Una aventura espacial y gastronómica, la otra cara turística de Orlando: planes recomendados para conocer esta ciudad

El recorrido en balsa por el lago Osceola se detiene. Los celulares de los viajeros –que están navegando este afluente ubicado en Winter Park, zona metropolitana de Orlando, Florida (EE. UU.)– apuntan al cielo en busca de lo que se rumora es un cohete.

Los visitantes –en su mayoría estadounidenses– corean desde sus balsas una cuenta regresiva de 10 a 1, esperando retratar lo que para algunos sería la primera vez en avistar el despegue de una misión espacial.

El evento –según la Nasa– estaba previsto para las 4:55 p. m. (hora de Orlando), pero la cuenta regresiva ya había terminado y nadie veía el cohete. Sin embargo, a las 4:57 p. m., las cámaras de los teléfonos se encienden para grabar a BurstCube, la misión de la Nasa que despegó el 21 de marzo del 2024 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral con el objetivo de estudiar las explosiones cósmicas.

El cohete pasa rápidamente por los cielos despejados de Orlando y se pierde en la infinidad de las nubes que reposan en lo más alto. Con esa imagen –almacenada en la memoria de los teléfonos y en la mente de los visitantes– se termina una hora de viaje por el lago Osceola, en el que se aprecian lujosas casas de cantantes, empresarios y otras personalidades avaluadas en millones y millones de dólares.

Recorrido en balsa por el lago Osceola. Foto:Camilo Peña

Winter Park parece una ciudad sacada de un libro. Ferraris, BMW y Teslas –por mencionar algunas marcas– se atraviesan por las pequeñas y perfectas calles de esta urbanización. En la mitad del parque central hay una estación que recibe trenes grandes, modernos y coloridos. A los alrededores, tiendas boutique y restaurantes como The Wine Room on Park Avenue, donde el comensal recarga una tarjeta con dólares y accede a dispensadores de las mejores marcas de vino del mundo. La experiencia es autoservicio.

Orlando está colmado de lagos (más de 3.000) y su experiencia turística por excelencia son los 18 parques temáticos (Universal Islands of Adventure, Universal Studios Florida, Disney’s Hollywood Studios, entre otros), distribuidos a lo largo y ancho de esta ciudad, que en 2022 recibió a 74,9 millones de turistas.

De este total, 944.000 son visitantes colombianos, según Leo Salazar, gerente sénior de relaciones públicas de Visit Orlando.

Sin embargo, esta ciudad –a la que es posible llegar en vuelos directos desde Bogotá por Avianca, Latam o Spirit– ofrece experiencias que van más allá de los parques temáticos. Una de las sugerencias para descubrir la esencia de Orlando es visitar el parque del lago Eola, justo en el centro de la ciudad. Este lugar está rodeado de un afluente –también navegable–, edificaciones modernas (entre oficinas y vivienda), restaurantes, animales y de muchos visitantes que hacen ejercicio, caminan, leen o se relajan.

Centro de Orlando Foto:Camilo Peña

Entre la multiplicidad de oferta gastronómica resalta una en particular: Maxine’s on Shine. Está situado en el centro de Orlando, específicamente en un barrio residencial, y se diferencia de las demás viviendas por su particular estilo bohemio: en su interior resguarda cuadros, maniquíes, luces rojas y un menú que va desde sopa de champiñones, sánduches y hamburguesas, hasta raviolis de langosta y lasañas de carne.

Además de los lagos, Orlando cuenta con una importante biodiversidad animal, siendo los cocodrilos y caimanes las especies más representativas de esta ciudad. Tanto así que en ciertas épocas del año las autoridades recomiendan a los habitantes no acercarse a los lagos por el peligro que pueden representar estos animales.

Dependiendo de sus gustos turísticos y de su relación con los animales, en Orlando se ofrecen actividades que permiten vivir experiencias cercanas con diferentes especies. Ese es el caso de Wild Florida, un parque safari y de vida salvaje con acceso vehicular a las afueras de Orlando. En este lugar se realizan recorridos para observar, desde su carro, especies como antílopes, emús, brahman americano, cebras, camellos bactrianos, búfalos de agua, entre otros animales.

Wild Florida, un parque safari y de vida salvaje con acceso vehicular a las afueras de Orlando. Foto:Camilo Peña

En Wild Florida también se ofrecen viajes en hidrodeslizador, una embarcación característica de esta región de Estados Unidos. Sobre el lago Cypress, estas embarcaciones, de fondos planos y propulsadas por una hélice de aviación, recorren los escondites de este afluente para observar cocodrilos.

Deleitando el paladar

“Orlando tiene aproximadamente 6.000 restaurantes, distribuidos en cerca de 40 distintas cocinas del mundo”, explica Leo Salazar. Así que otra manera de descubrir esta ciudad es a través de su gastronomía.

Este tour comienza por el barrio Dr. Philips, donde se ubican varios establecimientos de comida de toda clase: mexicana, italiana, estadounidense y oriental. De esta amplia gama de ofertas resalta Domu, un restaurante que ofrece los mejores ramen de la ciudad. De hecho, este establecimiento recibió los Bib Gourmand, una distinción gastronómica que la Guía Michelin entrega a restaurantes que ofrecen una buena relación calidad-precio. Sugerencia: llegar temprano porque generalmente está lleno.

Muy cerca de Dr. Philps se sitúa Icon Park, un atractivo familiar en el que los visitantes tienen la posibilidad de disfrutar de atracciones como The Orlando Eye (rueda de la fortuna), Madame Tussauds Orlando, cines y restaurantes.

Justo en esta parte de la ciudad está ubicado uno de los pocos restaurantes de influencia sureña de Estados Unidos: Ole Red. El dueño es Blake Tollison Shelton, el famoso cantante estadounidense de música country, y se ofrecen muchas hamburguesas, carnes, filetes de pollo, nachos, entre otros platos. Además, esta experiencia gastronómica es acompañada por cantantes que buscan saltar a la fama. Un estilo muy americano.

Restaurante Ole Red, en Orlando, Estados Unidos. Foto:Camilo Peña

El recorrido sigue y ahora nos centramos en La Pequeña Vietnam, una comunidad que está instalada a lo largo de 10 cuadras de la carretera Colonial Drive de Orlando, cerca de Mills Avenue. Allí hay decenas de restaurantes, tiendas y mercados vietnamitas, donde el pollo, cerdo, sopas, vegetales, helados y cafés son los protagonistas de esta oferta. Ricky Ly, un influencer vietnamita que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, ofrece recorridos privados en La Pequeña Vietnam y explica, por ejemplo, que en 1970 miles de refugiados vietnamitas llegaron a Orlando huyendo de la guerra y se establecieron en el norte de Orlando, dando vida a este icónico lugar que alberga más de 50 restaurantes orientales.

Hospedaje

La oferta hotelera en Orlando –al igual que la gastronómica– es variada y está enfocada en atender a los turistas que llegan a visitar los 18 parques temáticos. Sin embargo, desde hace un par de años la tendencia de esta ciudad se está concentrando en construir villas como una opción relativamente más económica frente a los hoteles tradicionales.

Se trata de casas de 1.000 metros cuadrados, dotadas de entre 6 y 9 habitaciones, cocina, piscina, televisores, lavadora, cuartos tematizados (especialmente para niños), patio con asadores, entre otras características. Actualmente se está construyendo un complejo de casas llamado Villatel Orlando Resort, que tiene una disponibilidad de 526 y por un valor de 375 dólares la noche, aproximadamente.

Así luces los cuartos temáticos en Villatel Orlando Resort. Foto:Camilo Peña

Si usted va

- La mayoría de los establecimientos en Orlando cierran a las 10 p. m.

- Los platos de los restaurantes acá descritos oscilan entre 15 y 40 dólares.

- Orlando es una ciudad económica para el turista si se compara con otras de Estados Unidos, debido a que su impuesto de venta es más bajo.

- La sugerencia es alquilar un carro para visitar esta ciudad. En el Aeropuerto Internacional de Orlando se ofrecen varias opciones de renta.

- Al ser una ciudad tan turística el ingreso por migración es más ameno. Sin embargo, se sugiere llevar los soportes de estadía y tiquetes de avión.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA - SUBEDITOR VIDA DE HOY

CON INVITACIÓN DE VISIT ORLANDO

CAMPEN@ELTIEMPO.COM