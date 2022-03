La pandemia, cuyas restricciones de movilidad dejaron literalmente sin huéspedes a los hoteles, llevó a muchos de ellos a repensarse y a diversificar sus fuentes de ingreso, y no solo a causa de la coyuntura, también con la mira puesta en el futuro.



(Le puede interesar: A gozarse la Ruta de la Cumbia y las Músicas del Caribe).



La cadena hotelera Estelar no fue ajena a esa tendencia. Manuela Albir Sarmiento, directora de desarrollo e innovación de Hoteles Estelar, cuenta: “(a raíz de esa difícil coyuntura) tuvimos que pensar en diversificar las fuentes de ingreso y decidimos enfocarnos en los restaurantes, que están en todos los hoteles, pero no eran el foco principal”.

Se tomó entonces la decisión, tras analizar en profundidad el servicio que brindaban, de desarrollar la personalidad de cada uno de ellos. “Para nosotros eso era muy importante, porque algo que podemos ver regularmente en los restaurantes de los hoteles es que su oferta es básicamente internacional y se enfoca en personas que viajan, y eso contrasta con aquellos que tienen sello, enfoque y personalidad propios”, explica Manuela Albir.



De este modo, Manuela ha liderado una nueva estrategia de alimentos y bebidas para la cadena, que hoy se refleja en sus restaurantes: la ya famosa Ruta de los Sabores de Estelar.

Maki Bar

Facebook Twitter Linkedin

Maki Bar ofrece comida japonesa, coctelería de primera línea y música en vivo. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

El primero en el que esta idea se puso andar es el Maki Bar. Se trata de un restaurante japonés ubicado en el lobby de Hoteles Estelar en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y, en un mes, en Cartagena e Ibagué: “En estos espacios los bares y cocteles son protagonistas; Maki, que ofrece productos de alta calidad, tiene además música en vivo. Es un ambiente de amigos, para pasar un buen rato, pero también tiene una carta completa con entradas, platos fuertes y postres”, señala Manuela.



(Además: La experiencia de aprender, sentir y vivir en Barichara).



Durante la pandemia, Estelar aprovechó para renovar todos los espacios y zonas comunes de los hoteles, incluidos los lobbies, que pasaron por una gran remodelación. Ahora son ambientes más modernos y juveniles.

Gare 93

Facebook Twitter Linkedin

Gare 93 ofrece una carta new american, con toques de otras influencias gastronómicas. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

El siguiente restaurante en entrar en esta onda innovadora es Gare 93, ubicado en una zona de Bogotá que cuenta con una oferta gastronómica amplia.



“No queríamos competir más con restaurantes de los otros hoteles, sino con los de la zona. Queríamos empezar a atraer también a público externo al hotel, no solo a los huéspedes. Y lo hicimos desarrollando un menú new american, una carta americana moderna. “Lo que más me gusta de ella –dice Manuela– es que son platos americanos clásicos, pero elevados, más sofisticados y con toques de otras influencias gastronómicas”. Y para la muestra, el jambalaya, un plato típico de Nueva Orleans (Estados Unidos); es un arroz picante con langostinos, al que generalmente se le incorpora salchicha: “Nosotros lo estamos preparando con chorizo santarrosano.



Es una mezcla deliciosa, como también lo es nuestro chicken and waffles, típico del sur de EE. UU. Nuestros waffles son de masa de pandebono. Muy rico”, explica la directora de desarrollo. Y agrega: “Claramente este es un menú que atrae a visitantes extranjeros”.

Plaza Café

Facebook Twitter Linkedin

El Plaza Café brinda desayuno, almuerzo ligero y café delicioso. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

Dentro de la estrategia se pensó también en brindar a los comensales una oferta más ligera para desayunar y almorzar, que no fuera ni un restaurante propiamente dicho ni una cafetería: “Nos decantamos por un cafecito hermoso, agradable, que ofreciera, por ejemplo, desayunos deliciosos, almuerzos ricos y ligeros y un buen café”, cuenta Manuela.



(También: Los sitios turísticos más populares para conocer en Bucaramanga este 2022).



Así nació Plaza Café, que los fines de semana en el Estelar La Fontana (y también en Suites Jones) no da abasto recibiendo a comensales que llegan a desayunar y a pasar un buen rato.

Tonnarello

Facebook Twitter Linkedin

El Tonnarello brinda a sus comensales platos italianos típicos, en un ambiente elegante. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

Es un restaurante que se enfoca en las recetas italianas clásicas: “Buscamos desarrollar en él un ambiente más elegante, y al mismo tiempo moderno y juvenil, con cocteles y música en vivo, dos días a la semana”, explica Manuela, y resalta la apertura de este clásico italiano que surgió en La Fontana, de Bogotá, y ya está también en el Estelar Altamira de Ibagué.



(En contexto: Los sabores de Italia llegan al Hotel Estelar Altamira de Ibagué).

16 Sky Bar

Facebook Twitter Linkedin

El 16 Sky Bar tiene un menú más ligero, para picar; tiene DJ todos los días y se enfoca en cocteles de autor. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

El 51 Sky Bar ya se cuenta entre los atractivos de Cartagena, por la vista espectacular que ofrece sobre la ciudad y su coctelería. Hace unas semanas, el Estelar Square de Medellín abrió su 16 Sky Bar. Tiene una terraza con vista 360.



El menú es más ligero, para picar mientras se pasa un rato agradable; tiene DJ todos los días y se enfoca en los cocteles de autor.

VIAJAR

Encuentre también en Viajar:

Reino Unido eliminará esta semana normas pandémicas sobre viajes

Aviación pide el fin de las restricciones sanitarias para viajar en la UE