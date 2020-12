Un positivo por covid-19 en Singapur obliga a cancelar un crucero

Un viajero infectado con covid-19 durante un "crucero a ninguna parte", que Singapur inició el mes pasado para reactivar el sector, obligó a cancelar la ruta y regresar antes de lo previsto, informó este miércoles la naviera.



La ciudad-Estado puso en marcha a principios de noviembre un programa piloto de trayectos de entre 2 o 4 días en cruceros con salida y destino en el mismo puerto de la metrópoli asiática, entre fuertes medidas sanitarias y un aforo limitado al 50 por ciento de su capacidad del navío.



El crucero Quantum of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, zarpó el lunes para un viaje de cuatro días, pero se vio obligado a volver a puerto hoy después de que se confirmara el resultado positivo de la prueba realizada a un pasajero por los servicios médicos abordo del barco para detectar el virus.



"Identificamos y pusimos en aislamiento a todos los pasajeros y tripulación que tuvieron contacto con el huésped (infectado), cada una de esas personas posteriormente dieron negativo en las pruebas para detectar el virus", apuntó en un comunicado la naviera.



El paciente es un singapurense de 83 años que acudió al médico por problemas estomacales y, como establece el nuevo protocolo, fue sometido a la prueba de la covid-19, apunta el diario local The Straits Times.



Según este medio, en el barco viajaban en ese momento 1.680 huésped y casi 1.450 tripulantes. Una vez en puerto, todos los pasajeros podrán desembarcar "tras completar la revisión del rastreo de contactos", añadió la compañía en el comunicado.



De momento, estos viajes están limitados solo a singapurenses o residentes en el país, que previamente han de someterse a la prueba para detectar la covid-19. Antes de embarcar todos los viajeros también deben superar controles de temperatura, que también son obligatorios al dejar el barco, donde se han implementado estrictos controles y medidas de distancia social para evitar la propagación del virus.



"El hecho de que pudiéramos identificar rápidamente este caso único y tomar medidas inmediatas es una señal de que el sistema funciona tal y como fue diseñado", remarcó la compañía, que permanece en contacto con las autoridades singapurenses.



El ministro singapurense de Comercio e Industria, Chan Chun Sing, señaló hoy a lo medios que "no es inesperado" para las autoridades y navieras el escenario de detectar un caso durante un trayecto.



"Cuando nos embarcamos en este programa piloto (...) asumimos que algún día podría suceder" que alguien diera positivo por covid-19, afirmó el ministro al exponer lo sucedido como un ejemplo de que el protocolo sanitario funciona.



En una notificación a los clientes, la naviera aseguró que el viaje previsto a partir de este jueves sigue programado, aunque ofreció reembolsar el pago o reprogramar el viaje a aquellos viajeros que así lo deseen, informa el canal Channel News Asia.



Si bien algunos países han comenzado a permitir los cruceros, con limitaciones, el sector todavía se encuentra lejos de retomar la actividad previa a la pandemia. Los trayectos "a ninguna parte" también han sido una de las ideas de las aerolíneas para tratar de mantenerse a flote durante la crisis económica generada por la pandemia.