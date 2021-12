Aunque los lugares que ofrecen sol y playa en vacaciones se cuentan entre los favoritos de los colombianos, en los últimos años los destinos que brillan por su biodiversidad y naturaleza, como el Amazonas, han tomado fuerza.



Los conocimientos ancestrales, la inmensidad del río más caudaloso del mundo y los miles de especies animales y vegetales que alberga ofrecen un marco propicio para quienes necesitan desconectarse y buscar tranquilidad.



Pero esta región ofrece más que un escape del estrés cotidiano; brinda la posibilidad de entrar en contacto con el bosque tropical más grande del planeta, disfrutar el sonido de las aves que lo habitan y descubrir nuevos olores y todo el encanto de la naixnecü, como llaman en la lengua ticuna a la selva.



Infortunadamente, la pandemia les propinó un duro golpe a los avances logrados en materia turística, pero hoy, con la esperanza puesta en las vacunas y el autocuidado, busca resurgir como uno de los mejores destinos en Colombia y el mundo.

La puerta del Amazonas

“Estamos en la ‘p. m.’ de Colombia”, dicen los nativos de Leticia entre risas, antes de aclarar que es en la ‘punta del mapa’. Este municipio, ubicado en el extremo sur del país, es la capital del departamento y la entrada turística al corredor conocido como Trapecio Amazónico.

Desde Bogotá son cerca de dos horas de viaje en avión, no hay otra forma de llegar, a menos que sea navegando por el río desde algunas poblaciones cercanas en Perú o Brasil. Hoy existen tres vuelos al día hasta el municipio y solo se puede ir de forma directa desde la capital del país. Para el resto de ciudades se requiere una escala en el aeropuerto El Dorado.



Leticia, donde viven más de 40.000 personas, subsiste en gran medida gracias al turismo. Su oferta gastronómica es amplia y recoge buena parte de los sabores típicos de la región; además, cuenta con posibilidades de hospedaje y planes para todos los bolsillos.



Entre las actividades más populares está la visita a la isla de los Micos, un territorio donde los monos ardilla son amos y señores e interactúan con los visitantes.

La observación de delfines rosados o bufeos, como se los conoce localmente, es una de las experiencias imperdibles mientras se navega por el río. Estos animales habitan la cuenca del Amazonas y son objeto de múltiples leyendas entre los nativos debido a su gran tamaño y particular aspecto. Lamentablemente, la caza y la pesca ilegal han afectado a esta especie, llevándola al peligro de extinción.



La visita a Puerto Nariño se encuentra también entre los planes más populares. Este municipio está a 87 kilómetros de Leticia, y su acceso más fácil es a través del río. En los últimos años se ha destacado por impulsar el ecoturismo y el cuidado del medioambiente entre habitantes y visitantes.

Este grupo de mujeres pertenecientes a la etnia yagua recibe a los turistas en uno de los territorios en los que se ubica, en la región amazónica. Foto: JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

A mediados de 2021, este diario expuso en el especial ‘Amazonia, una selva que arde’ la crítica situación que enfrenta el inmenso pulmón del planeta. La deforestación, los cultivos ilícitos y las quemas arrasaron con un área boscosa similar al tamaño de España en tan solo 18 años. Por esta razón son vitales las iniciativas que permitan conservar el bioma y que, además, incluyan a las comunidades indígenas que desde hace siglos protegen la selva.



Uno de los proyectos más destacados es el hotel Amazon, de On Vacation, que ha sido galardonado cinco años consecutivos como el mejor hotel verde de Colombia por los World Travel Awards.

Ubicado a 25 minutos en lancha desde Leticia, ofrece a los visitantes la posibilidad de hospedarse a orillas del río y disfrutar de la experiencia selva adentro.

Su propuesta pasa por varios ejes fundamentales. La sostenibilidad, por ejemplo, permite integrar toda la estructura de un hotel con el bosque, impactando lo menos posible el ecosistema.



Además, más del 90 por ciento de los trabajadores hacen parte de cuatro comunidades indígenas de la región: yaguas, ticunas, cocamas y mirañas, quienes tienen la posibilidad de formarse técnicamente en atención al cliente y otras áreas.



“Queremos impulsar el turismo con propósito”, dice Laura Muñóz, presidenta de On Vacation. Este turismo, que se ajusta a la perfección con la naturaleza ancestral del Amazonas, tiene la intención de fomentar no solo el cuidado de ese inmenso ecosistema, sino de todos los espacios que habitamos o recorremos.

Esta región cuenta con una buena oferta de alojamientos, entre los cuales se destaca el hotel Amazon On Vacation. Foto: CORTESÍA

Alimento responsable

El Amazonas es una de las ecorregiones más diversas en materia gastronómica. El pez pirarucú, la fariña, frutas como el copoazú o el arazá hacen parte de los platos típicos. Pero de la inmensa variedad a la sobreexplotación de recursos hay un pequeño paso que pone en riesgo el equilibrio ecológico.



Por ejemplo, el pirarucú, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, solo puede pescarse a partir de cierto tamaño y con la seguridad de que haya tenido ciclos reproductivos, para evitar la extinción de la especie.



Con respecto a la pesca de este animal, Fany Reyes, directora de compras y logística de On Vacation, explica que en el hotel Amazon “cuando hay producción, las compras se hacen con proveedores certificados o que tengan estanques de repoblamiento. En esta época los niveles del río han estado muy bajos y no hay producción, por lo que preferimos sacarlo del menú”.



La selva cumple con un papel fundamental en la regulación del ciclo de carbono del planeta, y conservarla puede ayudar a mitigar los efectos de la crisis climática.

Pero, sumada a los esfuerzos en materia medioambiental, la generación de ecoturismo en la región, una de las siete maravillas naturales del mundo, puede ser clave en la reactivación económica. Así que si busca conectarse con la naturaleza y liberarse del peso de la cotidianidad en sus vacaciones, el Amazonas lo espera.



JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR*

* Viaje por invitación de On Vacation

