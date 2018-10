Un día perfecto en Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean

La naviera internacional Royal Caribbean presentó en Bogotá su proyecto Global Private Island Collection, que promete más exclusividad y diversión para sus huéspedes. Se trata de una serie de destinos insulares privados en diferentes lugares del mundo; el primero que entrará en funcionamiento es 'Un día perfecto en Coco Cay', un lugar ubicado en las Bahamas.



Sean Treacy, vicepresidente para América Latina de Royal Caribbean International, explica que "este nuevo plan de la naviera es precisamente extender y mejorar en tierra estas experiencias de vacaciones inolvidables, una iniciativa de crear una colección de islas privadas situadas en varios lugares del mundo y diseñadas exclusivamente para los pasajeros y sus diferentes gustos".

A partir de mayo del 2019, los viajeros de Royal Caribbean podrán visitar la isla privada de la naviera y experimentar 'Un día perfecto'. La construcción de las actividades de esta isla contaron con una inversión de 200 millones de dólares. Promete así recrear experiencias únicas en medio de un paraíso de playas blancas y aguas cristalinas.



"De ahora en adelante, los viajeros de Royal Caribbean contarán con un valor agregado en su crucero: un destino que ofrece mucho confort, diversión, descanso y seguridad", dice Treacy y agrega que en el futuro se construirán otros destinos privados en el mar Mediterráneo, "tal vez en Australia y en Asia".

Así será la isla privada de Royal Caribbean. Foto: Cortesía Royal Caribbean



Coco Cay tendrá el tobogán más alto de Norteamérica y el Caribe, una tirolina de 490 metros, la piscina de agua dulce más grande del Caribe y hasta un globo de helio, en el que los afortunados podrán disfrutar de una vista a 130 metros en el aire. "También está la opción de relajarse en diferentes clases de playas o en las exclusivas, primeras y únicas cabañas sobre el agua", explica Traecy.



A esta isla llegarán diez barcos de Royal Caribbean. Se estima que podrá recibir aproximadamente un millón de personas para finales del 2019, entre los que se apunta también al mercado colombiano.



"Este es el tercero en América Latina y las expectativas de crecimiento son muy altas: más del 30 por ciento de colombianos repiten y cuentan a sus familiares y amigos las ventajas, experiencias y el valor agregado que ofrece los barcos más innovadores y grandes del mundo como el Oasis Of The Seas, Allure of the seas, Harmony of the seas y el más reciente el Symphony of the Seas", explica el vicepresidente.



Desde ya se pueden reservar los itinerarios para el 2019. Toda la información en www.discover.com.co.