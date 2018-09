El Desierto de la Tatacoa visto con los ojos de un británico

Al final de mi primera semana en Bogotá trabajando como pasante internacional en EL TIEMPO, dos amigos ingleses y yo salimos de la capital para el Desierto de la Tatacoa.



Con este video intento crear una experiencia sensacional de inmersión tanto del desierto como del viaje. Es impresionante que a tan solo cinco horas de Bogotá atraviesas montañas, ríos y vegetación deslumbrante en todas partes. Poco a poco, los ricos colores verde y azul del paisaje son reemplazados por los amarillos y marrones de uno más árido, pero igual de hermoso.

Al llegar a la Tatacoa, en el camino lleno de baches y el ritmo rápido del viaje, de repente se siente a un mundo de distancia cómo te olvidas completamente de la ajetreada vida de la ciudad.

Pasamos dos noches durmiendo en hamacas, lo que significó no tener que poner alarma para despertarnos, pues el despertar del gallo lo hizo por nosotros a las 3 a.m. A pesar de no tener sueño, pudimos experimentar la magia de un amanecer en el desierto. Su luz fue algo que también me llamó la atención, no solo la hermosa manera en que iluminó el paisaje, tanto al amanecer y en la puesta del sol, sino también a la completa falta de contaminación lumínica que hace posible ver la Vía Láctea por la noche, incluso para un astrónomo aficionado como yo.



En un lugar donde la electricidad es escasa, utilicé los planos hacia el final de la película para presentar la belleza del desierto por la noche, la única luz que hay es la de los autos que pasan. Esto proporciona un cambio muy necesario de las luces siempre brillantes de Bogotá en la noche. La luz, los colores y los sonidos del desierto se unen para crear un ambiente mágico. Para cualquiera que desee un poco de calor y un descanso del bullicio de Bogotá, recomiendo encarecidamente un viaje al Desierto de la Tatacoa.



HARRY RICHARDS

Pasante internacional