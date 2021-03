UE lanzó proyecto de certificado sanitario para reactivar el turismo

La Comisión Europea presentó este miércoles su proyecto de certificado sanitario para facilitar los viajes en la UE y tratar de salvar la temporada turística del verano boreal, una iniciativa que no está libre de cuestionamientos y aún tendrá que ser aprobada por todas las partes.



El documento llamado Certificado Digital Verde acreditará que su titular ha sido vacunado contra el covid-19, ha pasado un examen de PCR con resultado negativo o es inmune al contagio.



(Tema relacionado: 'Ya me vacunaron, me voy a viajar y a disfrutar mis vacaciones')

"Queremos ayudar a los Estados miembros [de la UE] a restablecer la libertad de circulación de una forma segura, responsable y digna de confianza", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar la propuesta.



La idea fue lanzada y defendida desde fines del año pasado por países que dependen del turismo, en particular Grecia. Esta iniciativa tendrá que se aprobada por el Parlamento Europeo y por los estados miembros.



(Le puede interesar: En Chinácota, sueños entre naturaleza, estrellas y café)



Esta especie de 'pase sanitario' incluirá datos personales y una identificación única mediante un código de barras de lectura digital. El certificado podrá ser portado en un teléfono inteligente o en un documento en papel.



Con relación a la vacunación, el certificado tendrá en cuenta las cuatro vacunas que ya fueron autorizadas para aplicación en la UE: las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, aunque cada país podrá aceptar certificación de otras vacunas.



El certificado será válido en todos los países europeos y la intención de la comisión es que esté disponible a tiempo para la temporada del verano boreal (de fines de junio a fines de septiembre).



(Lea también: Con nuevo Malecón del Mar en Puerto Colombia arranca Pacto por Turismo).



El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, apuntó que el certificado "no será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo".



De igual modo, añadió Reynders, cada país podrá adoptar decisiones sobre el uso eventual de estos certificados en actividades que no estén relacionadas a los viajes, como acceso a restaurantes o espectáculos públicos.



No obstante, la iniciativa no está libre de criticas y suscita severos cuestionamientos. Desde un punto de vista científico, aún existen incertidumbres acerca de si las personas vacunadas pueden portar el virus de forma asintomática y transmitirlo. "Aparentemente hay una reducción en la transmisión, pero aún no sabemos en qué medida', dijo Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).



Poco después del anuncio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) saludó la iniciativa y pidió que los países de la UE aprueben "muy pronto" la emisión del certificado. "Deberíamos ver algo similiar en todo el mundo si puede ayudar a reabrir los viajes aéreos", señaló el director de la institución, Alxandre de Juniac.