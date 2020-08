Turistas podrán visitar playas del país y viajar por tierra y aire

Tras cinco meses de cierre, el Gobierno anunció que el país podrá retomar su actividad turística de manera gradual a partir del primero de septiembre. Según explicó el viceministro de turismo, Julián Guerrero, las únicas actividades restringidas son bares, discotecas, eventos y el consumo de alcohol en espacios públicos o en establecimientos de comercio.



Sin embargo, cualquier municipio puede solicitar pilotos para estas actividades ante el Ministerio del Interior, bajo concepto del Ministerio de Salud.



Guerrero habló con EL TIEMPO sobre cómo funcionará el sector a partir de la otra semana.



(Podría interesarle: Aeropuertos que ya cuentan con el sello 'Check in certificado')

¿Se podrá viajar en familia por carretera a partir de la próxima semana?



Sí. A partir del primero de septiembre está permitido su desplazamiento para actividades turísticas. No hay restricciones de transporte intermunicipal ni aéreo.



¿Grupos o excursiones podrán viajar?



Sí. Ahora bien, hay que tener en cuenta los protocolos. Si una excursión va a un hotel y supera el 30 por ciento de ocupación permitida en el alojamiento, no puede quedarse ahí. Siempre que se cumpla con los protocolos de la actividad, está permitido, salvo que haya una restricción en un municipio de alta incidencia de covid. Esta restricción tiene que ser solicitada por la entidad territorial y aprobada por el Ministerio del interior.



(Lea también: Aislamiento selectivo: así cambiará su rutina desde este martes)

¿Quiénes se muevan en transporte terrestre qué normas de bioseguridad deben cumplir?



Si no hay un protocolo específico para esta actividad, aplica el decreto general, que es la resolución 666. Si hay un protocolo adicional para la actividad, como es el caso del transporte aéreo (que es el 1054), aplica esas medidas. Para el caso de hoteles, por ejemplo, aplica la resolución 666 y de manera especial un protocolo para el sector. Pero si no hay aplica la resolución 666.



¿Se reactiva el transporte aéreo nacional?



Sí. Pero esto no quiere decir que a partir del primero de septiembre estarán las mismas rutas y frecuencias que en enero. Será progresivo porque no habrá la misma demanda. Entra en vigencia la primera fase de conectividad aérea doméstica, que define a 16 aeropuertos entre los que están Bogotá, Rionegro, Medellín, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Pereira; los principales del país.



(Le puede interesar: ¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá)



¿Quienes habían adquirido paquetes turísticos antes de la pandemia podrán hacerlos efectivos?



Hay que verlo en cada caso. Los términos y condiciones de un tiquete o paquete pueden variar. Unos dirán que les reembolsan el 100 por ciento o que hay una penalidad. Con los decretos 482 y 557, emitidos durante la emergencia, los reembolsos para los clientes se podrán hacer en servicios. Es decir, el compromiso de las agencias de viajes será efectuar el reembolso ya sea en servicios o en dinero. Entonces, hay que ver si a partir de septiembre las frecuencias aéreas respectivas están habilitadas o si pueden reemplazarse. Depende de cada situación, pero en principio sí debe haber lugar al uso de esos créditos a favor de los consumidores.



(Lea también: Norwegian se mantiene a flote en medio de la crisis y alista regreso)



¿Se puede ir a playas?



A partir del primero de septiembre esa actividad se puede realizar, mientras que sale el protocolo de playas, que debe estar listo muy pronto. Habrá que ser cautelosos en las medidas de prevención y en lo que dice el decreto: el distanciamiento individual responsable. El Ministerio de Salud está desarrollando un protocolo de comportamiento ciudadano en espacio público, que tendrá que ser tenido en consideración.



¿Qué pasa con los vuelos internacionales?



Está vigente el decreto 569 que suspendió el desembarque de pasajeros. Esta norma dice que podrá levantarse la suspensión cuando desaparezcan las razones que llevaron a esa decisión. Esto requiere un concepto del Ministerio de Salud. El 19 de agosto, la Aeronáutica envió una solicitud con sus argumentos para levantar la suspensión. Estamos a la espera de respuesta del Ministerio de Salud. Es una primera fase.



La segunda: un vuelo internacional no solo depende de Colombia. La Aeronáutica está en conversación con sus homólogos de otros países. Luego entrarán las aerolíneas a ofertar.

El autocuidado, el autocontrol y actuar con mucha responsabilidad. Esa va a ser la única forma de garantizar que sigamos por el camino de la reapertura FACEBOOK

TWITTER

¿Qué medidas se deben tener en cuenta en hoteles?



Las restricciones a las que se van a enfrentar son las de aglomeración, niveles de ocupación y otras que tiene el protocolo específico de hotelería. Es muy importante la labor de pedagogía que haga el sector hotelero para hacer claridad frente a sus huéspedes de la forma en que deben conducir su actividad de hospedaje.



(Siga leyendo: La ONU pide ayuda para salvar 100 millones de empleos turísticos)



¿Alguna recomendación para los viajeros?



El autocuidado, el autocontrol y actuar con mucha responsabilidad. Esa va a ser la única forma de garantizar que sigamos por el camino de la reapertura. Redoblemos la guardia y la precaución, así vamos a reactivar el sector.



NATALIA NOGUERA

REDACCIÓN VIAJAR

EL TIEMPO