Colombianos denunciaron haber sufrido un ataque xenófobo en Nueva York

Un grupo de colombianos denunció, en las últimas horas, el ataque del que fueron víctimas por parte de varias mujeres en Staten Island, Nueva York (Estados Unidos). El motivo, según relató César Urrego, uno de los afectados, a RCN Radio, habría sido que las agresoras los escucharon hablar en español.



(Le puede interesar: Nueva York investiga un brutal ataque racista a una mujer asiática).

De acuerdo con Urrego, "estábamos esperando el bus a la salida de la tienda Burlintong en Staten Island, Nueva York, cuando una mujer llega en un carro con dos mujeres más; mi amiga le pide a su hijo que se suba al andén, porque la señora que venía conduciendo necesitaba parquearse. De la nada, la señora del carro reacciona diciéndole, 'no hable en español, perra latina'; ella se baja del carro y comienza a atacarla y a acecharla por hablar en otro idioma. El esposo de mi amiga la defiende protegiéndola, y a mí me atacan porque usaba mi celular para registrar el acontecimiento, golpeándome y rasguñándome".



(Además: "Me querían matar", dice colombiano tras ataque 'racista' en Londres).



Durante el incidente también fueron atacados, verbal y físicamente, dos menores de edad, hijos de una pareja de colombianos. Otro ciudadano colombiano que se encontraba en el lugar asistió a los niños, razón por la cual también fue atacado.



Otras personas que hacían presencia en el sitio también grabaron el ataque xenófobo y lograron dar aviso a la Policía, que hizo presencia.



(También: ¿El pasaporte colombiano tiene un tiempo mínimo de vigencia?).



Según RCN, en la grabación se ve el ataque de cuatro mujeres afroamericanas contra una colombiana, y cómo su esposo se antepone y frena las acciones violentas de las mujeres, mientras intenta evitar que se abalancen sobre el coche en el que llevaba a uno de sus hijos.



Los colombianos afectados anunciaron que presentarán una demanda contra las atacantes.

Encuentre también en Viajar:

Mincomercio: se detuvo la pérdida de empleos en el sector turismo

Conozca cuáles son los tipos de visa para los colombianos