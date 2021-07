​La UE ha emitido 200 millones de certificados covid-19 para viajeros

Los países de la Unión Europea (UE) han emitido más de 200 millones del certificado covid digital en el día de entrada en vigor de ese nuevo documento, que tiene por objetivo facilitar la movilidad e impulsar el turismo de cara a la campaña de verano, informó este jueves el Ejecutivo comunitario.



"Una amplia mayoría de los Estados miembros ya están conectados al sistema y están listos para emitir y verificar el certificado", indicó la presidenta de la Comunidad Europea (CE), Ursula von der Leyen en un comunicado, en el que añadió que el dispositivo ayuda "a los europeos a recuperar la libertad que tanto valoran y aprecian".



Todos los países están conectados al sistema pero Irlanda no ha podido empezar a utilizarlo por un ciberataque ocurrido hace unos días, dijo el portavoz Johannes Bahrke en la rueda de prensa diaria de la CE.



Otros seis países han informado de que la emisión de algunos certificados no está plenamente operativa, lo que afecta a España (en relación con algunas regiones), Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Malta y Suecia, problemas que deberían estar resueltos los próximos días o la próxima semana, dijo el portavoz Johannes Bahrke.



El portavoz comunitario Christian Wigand dijo en la misma rueda de prensa que por un lado está la regulación del certificado que entra en vigor hoy y por otro las recomendaciones de Bruselas sobre viajes.



"El primero dice claramente (...) que los Estados miembros no deberían imponer restricciones sobre las personas que tienen un certificado, en particular las vacunadas", dijo el portavoz.



No obstante, reconoció que los países de la UE tienen la posibilidad de "reaccionar" a ciertas situaciones, por ejemplo a una nueva variante o una urgencia, si en una región hay muchos casos de covid-19.



"Pero en ese caso hay que notificar a la CE y los otros Estados miembros", matizó Wigand. En ese contexto, indicó que Alemania notificó a Bruselas "hace tres o cuatro días" que considera a Portugal como una zona de variante del virus y que tiene previsto adoptar medidas sobre los viajes procedentes de ese territorio.



Como reacción, Bruselas ha pedido a la presidencia del Consejo que se debata este tema entre países para asegurar un enfoque coordinado y luego ver "en qué situación y qué pasos dar", añadió en portavoz.



El certificado covid tiene formato de código QR y puede ser electrónico -para llevar en el teléfono inteligente o en la tableta- o se puede descargar y llevar impreso cuando se viaja.



Desde este jueves es vinculante para los 27 países de la UE, así como Islandia y Liechtenstein, aunque también podrían sumarse Noruega y Suiza, que están en fase de prueba.



EFE

