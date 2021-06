Tarifas flexibles y estadías más largas, tendencia entre viajeros 

De acuerdo con un análisis de la plataforma Booking, más de un tercio de las búsquedas que hacen en ella los usuarios son para vacaciones o descanso durante los meses de junio, julio y agosto, y están siendo muy similares a la proporción de las observadas en el mismo periodo del 2019.



Pese al dato alentador, el análisis también encontró que el 71 por ciento de los socios de alojamiento encuestados son cautelosamente optimistas sobre el futuro de su negocio y el 62 por ciento espera ver un aumento en el interés por los viajes en 2021.



Esta confianza se refleja de igual manera en la mentalidad de los usuarios, ya que, dos tercios de los viajeros globales (66 por ciento) afirman que se sienten más esperanzados acerca de viajar en 2021.



Dada la coyuntura mundial, no es de sorprender que los viajeros valoren en gran medida la posibilidad de cambiar fechas o cancelar sus reservas ahora más que nunca.



Los análisis han revelado que el 90 por ciento de ellos están reservando tarifas flexibles para los meses de junio, julio y agosto. Dada la incertidumbre que siguen experimentando, no es de extrañar que la flexibilidad siga teniendo un papel fundamental.



Esta tendencia, señala Booking, muestra una oportunidad abierta para que los socios adapten precios, disponibilidad y flexibilidad para lograr que sus negocios salgan victoriosos.



Booking.com también detectó una mayor proporción de reservas para estancias de siete días o más respecto al mismo periodo del 2019.



Esto se alinea con investigaciones anteriores, que encontraron que casi la mitad de los viajeros globales (45 por ciento) indicaron que tienen una gran cantidad de días de vacaciones del 2020, por lo que están entusiasmados con el potencial de tomar vacaciones más largas este año.



Al respecto, Luiz Cegato, gerente de comunicaciones y relaciones públicas de Booking.com para Latam, señaló: "Si bien el impacto de la pandemia en el turismo no tiene precedentes, los viajes juegan un papel fundamental en la sociedad y aunque puede tomar tiempo volver a los niveles de 2019, la gente querrá experimentar el mundo de nuevo, cuando sea seguro hacerlo".

Con información de Booking.com

