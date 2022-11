Tienes tu boleto de tren de regreso, un vagón y una silla asignada. Cuando llegas a tu puesto eres tú con cuatro iraníes que te observan con extrañeza. Estás cansada, pero te rehúsas a quedarte dormida después de ‘maratonear’ Venecia (Italia) en un día, pues eres tú con desconocidos de una cultura represiva contra la mujer. Solo quieres que las próximas cuatro horas se perciban como un segundo.



Ellos tratan de interactuar contigo. Tienen curiosidad de saber de dónde eres, cuántos años tienes y, en especial, por qué estás viajando sola. ¿Tienes permiso de tu padre? ¿De tu pareja? ¿No te da miedo viajar sola? No lo necesito, no lo necesito y sí. El estar alerta es una actividad latente cuando se viaja sola.

¿A qué mujer no le ha dado miedo o le ha costado tomar la decisión de viajar sola? Hasta el siglo pasado, las mujeres requerían el permiso de sus padres o esposos para viajar, trabajar o administrar sus propios bienes no solo en Colombia, también en países desarrollados.



Incluso, en la actualidad hay Estados que limitan los derechos de sus ciudadanas, poniéndolas al mismo nivel que un menor de edad. O, lo que es peor, terminan culpándolas por el mal que les recayó.



Lea más: (República Checa, el mágico destino que debería estar en el mapa de todo viajero)



Aunque en la mayoría de los países a las mujeres se les reconozcan los mismos derechos que a los hombres o las protejan más a través de medidas afirmativas, en el día a día, especialmente en Latinoamérica, eso no es garantía para caminar por las calles solas con tranquilidad o tomar un taxi, por los peligros a los que están expuestas. Mucho más que sus pares.

Pero eso no puede ser un impedimento para que las mujeres se apropien del espacio público, salgan de sus casas y exploren el mundo. Es posible y seguro viajar solas, y cada vez son más las que se atreven a hacerlo.



Cuando se planea conocer un lugar no solo se investigan los tiquetes de avión más económicos y el hospedaje, las mujeres normalmente incluyen en esas búsquedas las condiciones de seguridad de los sitios que quieren conocer. Y, por supuesto, hay unos países con más de esas características.



(Le puede interesar: Dólar en las nubes: ¿cuáles son los destinos que aún son baratos para viajar?)



Además del Índice de Paz Global, que mide las condiciones de seguridad en todo el mundo año a año, viajeras empedernidas también tienen sus propias listas de los lugares en donde han dejado de estar en permanente alerta y han disfrutado más, sin miedos y sin medir riesgos. Estos son algunos consejos y países por visitar.

– Si es la primera vez, escoger un destino tranquilo para unos pocos días con un itinerario establecido.



– Investigar sobre la cultura del país al que se llegará: códigos de vestuario, formas de relacionarse, entre otros datos que harán más llevadera la estadía. También consultar los lugares menos seguros para andar y evitar trazar el itinerario por estos.



– Tener una SIM card con internet para permanecer en comunicación con un familiar o alguien cercano y notificarle cualquier novedad. También es ideal para consultar el viejo amigo Google Maps.



– Buscar hospedaje en hostales en habitación privada o compartida. Puede ser la mejor forma de conocer otros viajeros. En estos casos, no olvide un candado para dejar las pertenencias seguras.



– No dar muchas pistas sobre el modo de viaje a los desconocidos. Es mejor decir que se viaja con familia o amigos que sola.



– Por último: disfrutar el viajar sola. Es una experiencia que se vive, no se explica.



(Más: Así es el particular spa a 180 metros bajo tierra ubicado en Zipaquirá)

Islandia

Facebook Twitter Linkedin

Las auroras boreales en Islandia. Foto: iStock

Islandia no solo ocupa el primer puesto entre los países más seguros y pacíficos del mundo, según el Índice de Paz Global. Es también un destino en común, en materia de seguridad, de las mujeres viajeras experimentadas. Su atractivo no es solamente el contar con los niveles de criminalidad más bajos, sino que es un país ideal para conectarse con la naturaleza y, por supuesto, con una misma. Bien sea en verano o en invierno para ‘cazar’ auroras boreales, Islandia ofrece a las mujeres viajar con tranquilidad y sin mucha alerta. Aunque es un país pequeño, tiene mucho por hacer, empezando por explorar su capital, Reikiavik, o ir a sus termales más famosos, Blue Lagoon.



Lea también: (¿La aerolínea perdió su equipaje? Los pasos que debe seguir para recuperarlo)

Suiza

Facebook Twitter Linkedin

Lucerna (Suiza). Foto: iStock

El país de los bancos y los relojes es también una muy buena opción para viajar solas. También está entre los primeros diez países más seguros y pacíficos del Índice de Paz Global y los recomendados por blogs de viajes. Hay muchas ciudades por conocer, desde las más modernas, como Zúrich y Ginebra, hasta las que más conservan su aire medieval, como Berna y Lucerna. Suiza también es un destino natural, de montañas y lagunas, ideal para las amantes del senderismo o la fotografía. Y si se va en invierno, es ideal para las aventureras que disfrutan esquiar. Importante reservar la estadía con tiempo para conseguir precios más asequibles al bolsillo, pues Suiza es costosa.



(Lea también: Los mejores días para comprar vuelos baratos, según el ‘hacker de los viajes’)

Portugal

Facebook Twitter Linkedin

Lisboa cuenta con el famoso Elevador da Bica. Foto: iStock

En los últimos años, Portugal ha estado entre los cincos primeros destinos más seguros del mundo, no solo del Índice de Paz Global, sino en otras mediciones como la de la página Use Bounce, así como en listas de viajeras. Portugal tiene playas, vida nocturna y ciudades tranquilas para que las mujeres exploren y descubran por sí mismas. Un pastel de natas o una noche de fado y vino son experiencias que no se pueden perder. La historia en el país es muy rica, aproveche ir a museos, tours guiados o perderse por ciudades como Oporto o Lisboa.

Canadá

Facebook Twitter Linkedin

Las Cataratas del Niágara es otro plan para hacer en Canadá. Foto: Geoff Robins / AFP

En el puesto diez del Índice de Paz Global está Canadá, el país donde hay más temor a que aparezca un oso a la hora de regresar de una fiesta que a que le roben. La percepción de seguridad no es solo por las cifras bajas en hurtos y feminicidios, Canadá, al igual que los países nórdicos, es uno de los que más avanzados están en términos de derechos de las mujeres. Su encanto no solo está en los paisajes y la naturaleza, sino también en las diferencias culturales entre la Canadá anglosajona y la francoparlante. Si se quiere, dos países en uno.



(Lea: Cataratas del Niágara: Así es el impresionante túnel que abrieron al público)

Uruguay

Facebook Twitter Linkedin

Montevideo (Uruguay). Foto: iStock

En esta lista no podía quedar por fuera el país de Sudamérica más seguro en el ranquin del Índice de Paz Global. Aunque no está entre los primeros 10 del mundo, Uruguay es una buena opción para viajar solas, especialmente para las latinas porque no está la barrera del idioma. Este país precursor en materia de derechos para las mujeres es un destino para conocer la cultura del mate y la carne. Se estima que hay 3,4 vacas por cada habitante. Es imprescindible pasar por Montevideo, Colonia y Punta del Este en verano.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO