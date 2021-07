Turismo extremo: cómo elegir empresas que ofrecen estas actividades

A raíz del fallecimiento, el 18 de julio, de la joven abogada de 25 años Yecenia Morales, mientras practicaba bungee jumping en un viaducto entre Amagá y Fredonia, en Antioquia, han surgido inquietudes con respecto a su regulación y a los requisitos que, para funcionar, deben cumplir las empresas que prestan servicios de turismo de aventura y deportes extremos.



De acuerdo con el Viceministerio de Turismo, la inspección, vigilancia y control, así como la habilitación para ofrecer servicios relacionados con deportes extremos, turismo de aventura y, en general, prácticas deportivas en los municipios del país, “corresponde a las autoridades locales; las acciones de investigación, sanción y la atención de reclamos de los consumidores están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”.



La entidad aclara que la práctica del bungee jumping no necesariamente está relacionada con turismo, “ésta solo puede ser considerada turismo de aventura cuando hace parte de un paquete turístico; en los demás casos, se trata del ejercicio de un deporte extremo o de actividades informales”. En ese orden ideas, cuando la actividad se desarrolla a través de un prestador de servicios turísticos, “estos deben ser agencias operadoras y tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo (RNT)”, explicó el Viceministerio.



Con respecto a la regulación, la entidad advirtió que los entes locales, como autoridades administrativas y de Policía, “deben efectuar labores de inspección y vigilancia en los sitios donde se desarrollen actividades de deportes extremos o actividades riesgosas. En el evento de que ocurra un accidente, las autoridades, la SIC, la alcaldía y las autoridades judiciales deben determinar lo sucedido”.



Cabe anotar, sin embargo, que la regulación turística se aplica a los prestadores de servicios turísticos que están debidamente inscritos en el RNT.



Los demás casos –que incluyen la prestación informal de servicios de este tipo- “deben ser revisados, inspeccionados y vigilados por las autoridades administrativas y judiciales de inspección, vigilancia y control, según corresponda”, puntualizó el Ministerio.

'Lo barato sale caro'

Dado que se trata de actividades que resultan más riesgosas para la vida y la integridad de las personas, es muy importante no tomarse a la ligera su práctica.



“El turismo de aventura –señala la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Anato- ofrece el disfrute de experiencias auténticas que deben operarse con base en un modelo de control y responsabilidad, que no ponga en riesgo la integridad de las personas”.



En otras palabras, los operadores deben garantizar, como mínimo, acompañamiento y guianza certificada y equipos en buen estado, de calidad verificable y 100 por ciento aptos para la actividad”.



Alba Luz Salazar, gerente de Aventura Total San Gil, una reconocida empresa operadora de deportes extremos en San Gil (Santander), señala que es muy importante que las personas interesadas en esta actividad opten por operadores serios e idóneos, que les brinden seguridad.



De acuerdo con Salazar, entre las características de un operador idóneo están el talento humano experto y certificado en la práctica de estas actividades, la disponibilidad de equipos en buen estado y con vida útil verificable, las pólizas de seguros para respaldar cualquier eventualidad, y contar con Registro Nacional de Turismo y certificación en la norma técnica de cada actividad que ofrecen, como parapente, rapel y raftng.



Salazar advierte que la informalidad en este campo ha ido creciendo junto con el interés de la gente por el turismo de aventura y los deportes extremos: “Junto a los escenarios en los que se practican pululan oferentes de toda clase que seducen a interesados con tarifas muy bajas, pero sin garantías reales de seguridad; en muchos casos no están en capacidad de garantizar un buen servicio, equipos en buen estado o responder ante un accidente”, señala.



“Lo barato sale caro –advierte-, y esto aplica especialmente cuando se trata de la práctica de actividades de este tipo”.



A manera de recomendación para los interesados, Salazar propone optar siempre por operadores y empresas con trayectoria y reconocimiento en el sector, “si no cuentan con esa información, lo más conveniente es contratar operadores a través de agencias de viajes certificadas, que están en la capacidad de exigirles a los operadores todas las certificaciones del caso, que son una garantía de seguridad para los clientes”.

REDACCIÓN VIAJAR

