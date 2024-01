Los destinos más destacados del mundo del entretenimiento

Nuestras películas y series favoritas nos han fascinado por hacernos sentir parte de ciudades o universos imposibles; por esa capacidad de fantasear con estar batallando en el desierto más árido del mundo o pilotear en una galaxia demasiado lejana.



Según un estudio publicado por la Escuela Europea de Dirección y Empresa en 2021, más de 80 millones de turistas en todo el mundo eligen anualmente sus vacaciones para satisfacer ese interés de conocer sitios donde fueron filmados algunos de los títulos que más culto arrastran.



No es de extrañarse, la llegada al mercado de plataformas de 'streaming' ha estimulado ese interés turístico. Sería imposible condensar todos los destinos temáticos que existen en el mundo, pero para dar unos pincelazos al respecto resumimos algunos de los sitios más emblemáticos en cada continente.

América

Un buen punto de inicio para el turismo cinéfilo podría ser para los fanáticos de 'Breaking Bad' (Netflix), la maravillosa serie estrenada en 2008 que nadie puede olvidar y es considerada una de las mejores producciones televisivas de todos los tiempos. El hogar de su protagonista, el profesor de química convertido en criminal, Walter White, se encuentra en Piermont Drive, en Albuquerque, justo en la casa 3828.



La historia fuera de la ficción es que, durante 40 años, esta ha sido la vivienda de una residente llamada Frances Padilla, quien cedió los derechos de imagen de su casa a AMC Networks y ahora ve cómo su hogar se convirtió en un destino turístico que recibe a más de 400 fanáticos por mes.



Cambiando de ciudad, otro sitio de interés en EE. UU. es el famoso Observatorio Griffith, en Los Ángeles, locación de infinidad de películas, como la aclamada 'La La Land' (2016). Ese sitio pasó a la historia como el primer planetario con aparición en una película, gracias al clásico 'Rebelde sin causa' (1955). Luego, allí se han filmado 'Transformers' (2007), 'Yes Man' (2008) y otras 43 películas.



Si pasamos a México, no está de más recordar que en las playas de Rosarito, Baja California, fue donde James Cameron filmó buena parte de 'Titanic', un sitio imperdible puesto que también se rodaron ahí partes de las cintas 'Pearl Harbor' y Todo está perdido. También Quentin Tarantino eligió las costas de Jalisco y Colima para que el personaje de la novia, interpretada por Uma Thurman, llevara a cabo su viaje de venganza en 'Kill Bill Vol. 2'.



Bajando en el mapa llegamos a Guatemala, donde las ruinas de una antigua ciudad maya en el Parque Nacional Tikal se convirtieron en el hogar de una base rebelde en la selva de la luna Yavin IV, en el 'Episodio IV' de 'Star Wars', lanzado en 1977.



Las ruinas mayas del Parque Nacional Tikal (Guatemala) fueron parte de la primera película de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’, en 1977. Foto: iStock

Oceanía

El director de la trilogía de 'El Señor de los anillos', Peter Jackson, siempre soñó con llevar los libros de J. R. R. Tolkien a la gran pantalla, con la fe de que su país natal, Nueva Zelanda, se convirtiera en la Tierra Media. En una granja de la isla Norte, llamada Matamata, fácilmente se encuentra el pueblito que se convirtió en la Comarca. Es una ciudad con unos 8.000 habitantes, donde toda la comunidad sumó fuerzas para convertirse en un lugar de referencia.



Aunque los decorados de la producción fueron desmontados, según se acordó con la productora, hubo un remontaje del diseño de la película cuando se produjo la trilogía de 'El hobbit'. Desde entonces, este pueblo de Nueva Zelanda se ha convertido en una parada obligatoria para sentir la vida de los hobbits. Por supuesto, no puede faltar la visita al Tongariro National Park, donde está el volcán Ngauruhoe, el encargado de representar el Monte del Fuego en las películas de la saga.



Y, para situar otro sitio emblemático en Oceanía, cabe destacar las producciones apocalípticas de 'Mad Max', que fueron dirigidas por George Miller. Este cineasta también quiso llevar la fantasía a su propio país, Australia. El desierto de esa nación sirvió para recrear ese árido futuro en el que una guerra nuclear ha dejado al mundo con escasez de agua y combustible.



Europa

En Europa, un sitio infaltable con carácter cinematográfico se ubica en Leavesden, Londres, con los estudios de Warner Bros. Pictures. Allí hay una filial dedicada exclusivamente al mundo mágico de 'Harry Potter', donde se realizan recorridos por todo el castillo. Los amantes del mundo mágico pueden visitar además sitios naturales como Virginia Water, que sirvió como el lago de Hogwarts; otro de los sitios más significativos es donde Dobby, el elfo doméstico, fallece: la playa de Freshwater West, en Gales.



Para 'Game of Thrones' también hay cabida. Parte de los escenarios originales de la aclamada serie de HBO que corresponden a King’s Landing fueron rodados en Croacia. En Dubrovnik se pueden apreciar calles y murallas que recrean este lugar y, de hecho, la ‘vía de la vergüenza’ de Cersei Lannister se encuentra allí. Por otra parte, el condado de Antrim, en Irlanda del Norte, dio vida a los escenarios de otros puntos de referencia de la serie, como Castle Black, Hardhome y The Wall.



En Europa también se pueden encontrar sitios de filmación del universo de 'Star Wars'. Por ejemplo, el planeta Naboo, de donde es originaria Padme Amidala, toma lugar en la plaza de España de Sevilla.



En estas recomendaciones no podemos obviar a James Bond. El mítico agente, en la era del actor Daniel Craig, es recordado por su estadía en Matera (Italia), la cautivante villa que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí sucede la impresionante escena que abre 'No Time To Die'. Esta ciudad ha servido de escenario a otras películas como 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson.

África

La última de las aventuras de John Wick, el héroe de traje y corbata interpretado por Keanu Reeves, nos llevó hasta Marruecos para atestiguar su odisea. La mayor parte del metraje de esta cinta, titulada 'Parabellum', ocurre en las calles principales de Casablanca y en las aceras de la ciudad vieja de la medina de Marrakech, declarada patrimonio de la humanidad.



En el filme también se aprecian las murallas de Essaouira, en escenas donde se puede admirar el océano Atlántico al fondo. En otra parte de la película, Wick se queda solo en el desierto del Sahara.



Otro destino imperdible es Ait Ben Hadu, en Marruecos, donde se grabaron clásicos del cine como 'Gladiador', 'La momia' y 'Lawrence de Arabia'. Este pequeño pueblo fortificado también fue nombrado como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1987.

Asia

Pensar en el cine asiático remite inevitablemente al Studio Ghibli, productora de queridas obras animadas como 'El viaje de Chihiro', 'Howl’s Moving Castle' o 'Kiki’s Delivery Service'. Si quiere sentirse dentro de estos universos, debe visitar el Museo Ghibli, en el parque Inokashira de Mitaka, al oeste de Tokio, que cuenta con atracciones interactivas y salones que explican cómo se hizo cada una de las películas pertenecientes a esta franquicia. Entre estas está la sala del Gato-Bus, una reproducción del tierno vehículo que aparece en la película 'Mi vecino Totoro'.



Para seguir en la línea del animé, también existe un sitio para los fanáticos de la franquicia 'Neon Genesis Evangelion': hay un simulador de vuelo llamado Evangelion the Flight, en el que “puedes experimentar la abrumadora sensación de inmersión como si realmente hubieras entrado en el mundo de Evangelion”, según cuenta la producción. Este parque se encuentra en Fujiyoshida, Yamanashi, en Japón. Allí mismo está la estación de Togendai, cuya decoración cuenta con motivos de la sede de 'Nerv'.

JORGE ARTURO MORA

LA NACIÓN (COSTA RICA) - GDA