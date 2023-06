Luego de viajar 1.600 kilómetros entre Bogotá y Punta Cana (República Dominicana) y de transitar 16 kilómetros entre el aeropuerto local y la zona de Cabo del Toro, finalmente se llega a un lugar en el que las distancias dejan de ser algo para preocuparse y solo hay que caminar solo unos pasos para llegar a las extensas zonas de piscina, encontrar a la vuelta bares y restaurantes, estar a apenas metros de una playa blanca y un mar de varias tonalidades de verde, y encontrar a minutos las zonas de juego y un poquito más un parque acuático.



Así es el Dreams Flora Resort & Spa, un hotel totalmente nuevo, inaugurado en febrero, que puede concentrar en su propiedad y a muy corta distancia todo lo que una persona pueda querer en unas vacaciones de playa.

Aunque la oferta de todo incluido es muy popular en cada rincón del mundo, unos días en este hotel son suficientes para saber que ese concepto no es igual en todas partes y que se nota en cada detalle cuando genuinamente se busca dar al turista la mejor experiencia.



En la propiedad lo primero que se encontrarán los visitantes es la sonrisa de las personas que los reciben, son muy amables y los conducirán a una impresionante construcción de más de 30 metros de alto cubierta con palma que hace que el lugar sea muy fresco y que es la entrada al hotel. Esa hermosa bóveda resguarda la recepción, varios restaurantes, cafés, bares, la zona en la que todas las noches hay actividades recreativas, una zona de juego y la discoteca.



(Le puede interesar: Navegando las aguas del mar Caribe en el crucero más grande del mundo).



Más allá están unos caminos muy buen cuidados que llevan a las habitaciones, las piscinas y la playa. El diseño del hotel hace que por cada ruta se encuentren zonas verdes, cuerpos de agua, hileras de palmeras y sitios para comer o beber. Es decir, acá no habrá que hacer mucho esfuerzo para acceder a todos los beneficios del todo incluido.

Facebook Twitter Linkedin

El hotel ofrece servicios para realizar bodas en sus instalaciones y este 2023 ya tiene programadas más de 100 bodas. Foto: Dreams Flora Resort & Spa

En total son 520 habitaciones, 8 restaurantes, de ellos cinco a la carta, cinco piscinas (una de ellas solo para adultos y otra solo para niños), 13 bares, el parque acuático, zona para eventos especiales como bodas. Hay varios tipos de categorías y habitaciones que pueden tener incluso hasta piscina propia, pero en general todas permiten que el turista tenga acceso a los espacios del lugar y que las vacaciones sean difíciles de olvidar.



También manejan un concepto de cliente preferente que hará la experiencia mucho más lujosa e incluso se contará con el servicio de mayordomo que permite un servicio personalizado para atender cualquier duda o necesidad del viajero, pues un mensaje de texto será suficiente para que de inmediato los colaboradores del hotel pongan en marcha los caprichos del turista.



Las habitaciones son grandes y cómodas diseñadas con muy buen gusto y con muchas amenidades. Además del espacio de descanso de las camas, cuentan con una sala para sentarse a descansar mientras se observan las hermosas vistas del hotel. En cada habitación hay un televisor gigante, que es una tentación para quedarse viendo series o películas mientras se consumen las bebidas y snacks que hay en cada cuarto.



(Lo invitamos a leer: Visa para Estados Unidos: colombianos podrán sacar cita de renovación en menos tiempo).



Si se trata ir más allá de la posibilidad de comer y beber con calidad y facilidad, lo que hay es diversión en el Dreams Flora Resort & SPA, hay muchas actividades. A un grupo de periodistas que viajamos nos tocó martes de magia, miércoles de show de Broadway, jueves de karaoke y viernes fiesta en la playa.



En cuando a zonas deportivas, hay una cancha de voleibol en la playa, en donde se juega en varios idiomas por la gran cantidad de visitantes de todo el mundo y el hotel tiene además gimnasio y un ya afanado Spa con todo tipo de servicios para la relajación de los turistas.



También se puede acceder a las muy recomendadas clases de bachata en la playa dictadas por Scooby, quien tendrá la paciencia para que hasta el cuerpo más duro se empiece a mover al ritmo de la música.



Otra opción son las clases de cócteles con Anibel y Marcos, quienes en muy poco tiempo demostrarán la mejor forma de mezclar frutas, esencias y licores para tener unos tragos muy ricos.



En la discoteca ponen todo tipo de música y al ser un lugar al que llegan muchas personas de Estados Unidos y Canadá, es posible estar bailando un merengue al tiempo que a unos metros emocionados seguidores ven partidos de béisbol o baloncesto.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los bares con los que cuenta el hotel Dreams Flora Resort & Spa. Foto: Dreams Flora Resort & Spa

(Más notas: ¿De viaje a los parques? Este recorrido de cuatro días por Florida lo tiene todo).



De otro lado, si su plan es relajarse y estar tranquilo, hay mucho espacio en la playa con muy cómodas sillas y camas para escuchar las olas y ver el mar. Otro dato es que, solo este año, el hotel tiene ya programadas más de cien bodas de personas que eligieron este paraíso para dar el sí, pues el hotel cuenta con planes especiales que incluso incluyen espacios privados para que la novia se relaje, se vista, peine y maquille mientras llega el momento de la ceremonia y luego haga la celebración en la playa.



Frente a la comida y la bebida, en cualquiera de los bares se encuentran todo tipo de bebidas locales y extranjeras, en esos espacios no se hacen filas es decir que no habrá ninguna dificultad para acceder las veces que sea a rellenar el vaso y si la pereza es superior, uno de los colaboradores del hotel se encargará de llevarle el trago a donde se encuentre.



El restaurante El Patio es ideal para desayunar o almorzar, es comida a la carta y al lado tiene el bufete si se prefiere hacer el recorrido por una larga zona de estaciones con todo tipo de comida. En las noches se puede ir al restaurante italiano Portofino para disfrutar de un buen vino con pastas o pizza, o puede ir al restaurante asiático en donde la preparación de cada plato es una fiesta que incluye gritos, barras y fuego. Huele delicioso y mientras se pide sushi o alguno de los platos de la carta (recomendados Pollo Kung Pao y Pad Thai de camarones) se podrá disfrutar de todo tipo de bebidas.



En la parte superior de El Patio se encuentra un café al que se podrá ir en cualquier momento a tomar alguna bebida acompañada de una decena de postres deliciosos. Si definitivamente no se decide por estas tartas, se puede optar por deliciosos helados que se piden en el mismo sitio.



(Más notas: ¿Planea viajar a Reino Unido? Siga estos consejos para un tránsito miragratorio seguro).



De la playa y el mar hay muy poco que decir: arena blanca y limpia y el color del agua es hermoso y cristalino, decir que es un paraíso sería poco y hay que estar allí para poder sentirlo.



Un dato interesante que a muchos llamará la atención es que sí hay vendedores ambulantes, como en todas las playas. Pero ellos caminan por una línea imaginaria de tal manera que no llegan hasta el sitio en el que el turista está descansando, si a algún turista le interesa lo que la persona vende se tendrá que acercar hasta donde está el vendedor. Es decir, el turista podrá estar todo el tiempo en la playa descansando y nunca sufrirá la presión y hasta el acoso de los vendedores que ya es tradicional en otros lugares.



En fin, este hotel es nuevo, ofrece una gran cantidad de servicios de alto nivel a los turistas en medio del mejor ambiente caribeño, y sobre todo con un personal extremadamente amable y profesional que destaca en cada momento de la estancia en la propiedad.

SAÍR BUITRAGO MEDINA*

ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR

​*Con invitación de Dreams Flora Resort & Spa