La región de Finger Lakes en el estado de Nueva York es una inmensa área geográfica lacustre que la hace un destino turístico muy especial. Sus lagos son prolongados y sus formas alargadas le dan el particular nombre. Once espejos de agua clara y dulce se extienden en forma de dedos a lo largo de la región y de acuerdo con las leyendas de los nativos estadounidenses, se formaron cuando el Gran Espíritu le dio la bendición con sus propias manos a esa tierra.

Cada uno de los lagos está conectado a través de ríos que desembocan en el lago Ontario. El canal del Erie recorre la región hacia el norte y conecta los lagos Seneca y Cayuga. Además de los ríos principales hay lagos, lagunas y afluentes de menor tamaño, en los que se puede practicar una gran variedad de deportes acuáticos, como la pesca, la natación, la navegación y los paseos en kayak.



(Lea también: Galicia, un viaje más allá del Camino de Santiago)

El área cubre aproximadamente 23.300 kilómetros cuadrados, casi tres veces el tamaño de Puerto Rico. Por esto, tiene abundante naturaleza, bosques y variedad de destinos de interés para el viajero.

Queda a sólo cinco horas en carro desde el aeropuerto JFK de Nueva York por medio de las carreteras I-80 oeste y la I-81 norte. En la ruta tendrá la oportunidad de comer y tomar descansos en la variedad de áreas de servicios hasta llegar a su destino. Si le interesan unas vacaciones distintas, la región es un excelente destino relajante lejos del bullicio de las ciudades y muy cerca de abundante y variada naturaleza.

Finger Lakes cuenta con extensas zonas al aire libre que le permitirán practicar senderismo, pasear en bicicleta o acampar en los parques estatales de Nueva York. Allí se encuentran el Gran Cañón del Este, el Parque Estatal Letchworth, la Watkins Glen y la cascada Taughannock, una espectacular caída de agua de 121 metros. Además, cerca al lago Ontario está el imponente Parque Estatal Chimney Bluffs.

Los parques Long Point, Seneca, Sampson y Watkins Glen State Park son algunos de los más visitados. Sin embargo, Watkins Glen es el más reconocido y popular de los parques estatales de la región. Este tiene la reputación de dejar a los visitantes fascinados, debido a que en un radio de 3,2 kilómetros hay riachuelos con desniveles que descienden hasta 122 metros y donde hay 19 cascadas a lo largo de sus cauces. No obstante, todos tienen diversidad de bellezas naturales.

Aquí también está el Women’s Rights National Historic Park (Parque Histórico Nacional de los Derechos de la Mujer) en Seneca Falls.Entre los recorridos que se destacan están el del queso, el de la cerveza y el de vías fluviales, pero uno sobresale: Natural Choices, una travesía ecológica.

Al aire libre le esperan más aventuras. Disfrute experiencias divertidas como una caminata a lo largo de los riachuelos o de los lagos, navegando en kayak o en jetski, contemplando algunas de tantas hermosas cascadas o en un evento deportivo de los que se celebran en la región.

La región es frecuentada por turistas en todas las épocas del año. Unos para explorar su naturaleza, otros por la gastronomía y por los amantes de los vinos y las artesanías.



(Le puede interesar: Malta: lo que debe saber para descubrir este mítico destino del Mediterráneo)

Viñedos y cervecerías

Los senderos vinícolas de la región son tal vez lo más conocidos. En la travesía se pueden visitar las bodegas de primer nivel de Estados Unidos y el recorrido no se circunscribe solo a vinos: hay cervezas, destilados y sidras; un recorrido para todos los gustos: arte, historia y museos.

Los paseos guiados son muy populares para probar algunos de tantos vinos de la gran variedad que se producen en la región. Hay aproximadamente 100 viñedos debido a que las tierras son muy fértiles, por lo que producen excelente uva para su elaboración. Finger Lakes es conocido por producir vinos excelentes, en particular los Riesling de renombre mundial. Los viñedos Fulkerson, Glenora, Heron Hill y Hazlitt 1852 Cellars cerca del lago Seneca son muy populares.

En esta región hay múltiples cervecerías en las cercanías de los pueblos Keuka, Seneca y Cayuga Lakes, entre otros. Algunas de las más conocidas son Twisted Rail Brewing Co., Genesee Brew House, Bottomless y Horseheads Brewering, por mencionar algunas. Además, muchos de los productores de esta bebida también son miembros de las rutas de vinos y cervezas que ofrecen eventos especiales durante los fines de semana. En estos se presentan variedad de vinos y cervezas locales, música y comidas en eventos que se programan durante todo el año.

La mayoría de los viñedos y cervecerías tienen una pequeña tarifa de degustación de aproximadamente entre 8.500 pesos y 22.000 pesos por persona, que a menudo se reembolsa con la compra de vino o cervezas en el local.

Estos establecimientos generalmente están abiertos durante todo el año, aunque durante el invierno algunos cierran o tienen horarios limitados.A diferencia de otras regiones vinícolas, como la del Valle de Napa en California, en Finger Lakes no se necesitan citas para las visitas.

Como en esta región se ofrece la mayor variedad de los vinos producidos en el estado de Nueva York en julio de cada año se lleva a cabo un festival para presentar la inmensa variedad de vinos producidos en la región en el que participan más de 80 viñedos, cervecerías y artesanos locales donde los visitantes pueden disfrutar música en vivo, se ofrecen clases culinarias y demostraciones gastronómicas para su deleite.



(Lea además: Estas son las calles más llamativas del mundo, según estudio)

Museo de clase mundial

El Museo del Vidrio de Corning es el hogar de la colección de vidrio más grande del mundo. En este renombrado museo, el vidrio no es solo para mirar o comprar, también, podrá ver demostraciones e interactuar con vidrio en el Hot Glass Show, en The Studio o en The Shops que son parte de este museo. Aquí le ofrecen la oportunidad de crear su propio vaso en el área conocida como Make Your Own Glass, una de las experiencias preferidas por muchos.

Otra de las experiencias culinarias más memorables en Finger Lakes es cuando se combina la gastronomía y el bello ambiente panorámico frente a alguno de sus lagos. Esta combinación puede convertirse en una cena en pareja o simplemente en una gran reunión para disfrutar en familia, luego de un largo día de visitas. Entre los restaurantes reconocidos por su comida internacional están, Elderberry Pond, Moro’s Table, Rooney’s y Le Café Cent-Dix, entre otros.

Luego de sus días de visitas, recorridos y degustaciones, lo esperan las comodidades de uno de los pequeños y hermosos B&B (Bed and Breakfast) o en los hoteles del área.

El esmero por ofrecer servicios cordiales y de excelencia es notable, ya sea en los hoteles, en las heladerías, viñedos, restaurantes o en las pequeñas tiendas de recordatorios de la región. Los hoteles Skyler, Mirbeau Inn and Spa, Skaneateles Suites y el B & B Long House Manor son unos de los preferidos.

La región no tiene diversión solo para adultos. Hay otros museos en la región, entre ellos el Museo de Aviación Glenn H. Curtiss, que rinde homenaje a la historia de Glenn Curtiss, a quien se le otorgó la licencia de piloto número 1 de EE. UU. en 1911 y mantuvo el récord de velocidad de motocicletas desde 1907 hasta 1930.

También puede visitar la ciudad de Hammondsport, calificada como la “mejor ciudad pequeña de Estados Unidos”.

Si está planeando vacaciones familiares, un viaje de un día o una escapada de fin de semana, la región de Finger Lakes de Nueva York es un buen destino. A poca distancia de Nueva York, Toronto y otras ciudades, la región es perfecta para escapar de la rutina. Hermosos paisajes, galardonadas bodegas y actividades al aire libre lo esperan.

WILSON RUIZ- RÍOS (*)

EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO)

En Twittwer: @ElNuevoDia

(*) Con información de EL TIEMPO.