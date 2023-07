Culminado el primer semestre de 2023, el Dane reveló que las actividades de alojamiento y servicios de comida aportaron al PIB 9,5 billones de pesos, incrementando en 1,7 por ciento lo registrado en el mismo periodo de 2022 (9,3 billones de pesos) y en un 21,3 por ciento con respecto al dato de 2019 (7,8 billones de pesos).



Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, esta cifra refleja que el sector turismo en Colombia está "experimentando una sólida recuperación. Las actividades de alojamiento y servicios de comida han experimentado un crecimiento destacado, con un aumento del 21,3 por ciento en el PIB en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo en 2019”, dice en diálogo con EL TIEMPO.



Con respecto a los países de la región, Colombia presenta la mayor recuperación al tener un crecimiento anual del 97,2 por ciento, comparado con la cifra del año 2021, según el World Travel and Tourism Council (WTTC). "Comparando el aporte del sector turismo al PIB de las principales economías de la región, Argentina presenta una recuperación del 39 por ciento; República Dominicana, del 26 por ciento; México, del 23 por ciento, y Brasil, del 22,7 por ciento, todos comparados con el año 2021", asegura Umaña.



En flujos aéreos, la Aerocivil registra un total de 7’236.029 pasajeros en vuelos nacionales, representando una disminución del 3,3 por ciento en comparación con el número de pasajeros movilizados en el mismo período de 2022 (7’483.176). Caída que, de acuerdo con los expertos, se presentaría por el cierre de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. Sin embargo, en comparación con el primer trimestre de 2021 (4’069.682) se observó un aumento del 77,8 por ciento. Asimismo, en relación con el año 2020 (5’735.954) se experimentó un incremento del 26,2 por ciento, y en comparación con 2019 (5’985.148) se registró un aumento del 20,9 por ciento.



Entre tanto, la balanza de pagos de transporte aéreo de pasajeros y viajes fue de 912.800 millones para el primer trimestre de 2023, un aumento del 49 por ciento con respecto a la cifra del mismo trimestre de 2022; una variación de 658 por ciento con relación a la de 2021; de 121 por ciento comparándolo con 2020, y de un 106 por ciento con respecto al 2019, según el Banco de la República.

En Bogotá se ofrecen bicitours. Foto: Civitatis

De acuerdo con el reporte de la Encuesta de Gasto Interno de Turismo, en el primer trimestre de 2023 un total de 3’460.000 personas realizaron turismo o excursionismo, esto equivale al 15,8 por ciento de la población de las 24 ciudades principales de Colombia y sus áreas metropolitanas. "Esto representa 5,5 puntos porcentuales más que lo visto en el primer trimestre del año 2022, cuando el porcentaje fue de 10,4. No obstante, en el mismo periodo del año 2019 el porcentaje había sido del 19,7 por ciento”, señala el reporte.



Por otro lado, en el primer trimestre de 2023 el promedio de días de pernoctación fue ligeramente más bajo en todos los tipos de alojamiento, frente a los promedios registrados en el mismo periodo del año 2022.



José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, afirmó a este diario que esperan una caída de la ocupación hotelera de 4,9 puntos porcentuales entre junio y julio de 2023, comparado con los mismos meses de 2022. "En las regiones más importantes del país se está presentando esta tendencia que se viene registrando desde enero, generada por el regreso del IVA del 19 por ciento. Sin embargo, queremos ser optimistas y esperamos que la ocupación termine positiva”, dijo Duarte a EL TIEMPO.



En lo que respecta a las agencias de viajes, Anato afirma que el sector reportó un crecimiento del 12 por ciento en sus ventas para la temporada de mitad de año; sin embargo, cerca del 65 por ciento de ellas manifestaron que no se cumplieron las expectativas comerciales.



"No obstante haberse presentado un crecimiento, pudo este ser mayor de no haberse presentado la coyuntura aérea en el país, por lo que este resultado se ha visto impulsado por los viajes internacionales", indicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.



Viajeros no residentes

En cuanto al turismo receptivo, Migración Colombia detalla que para el primer trimestre de 2023 se recibieron en Colombia 1’427.638 visitantes no residentes, un incremento del 52 por ciento con respecto al dato del mismo periodo de 2022 (939.284). Al comparar con el mismo periodo de 2021 (280.418) y 2019 (1’193.799), hay variaciones de 5 por ciento y 12 por ciento respectivamente.



"Los objetivos trazados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 2023 son recibir 5.150.000 viajeros internacionales; captar 411 eventos de talla internacional; tener 14 mil participantes en el Programa de Formación Exportadora en Turismo; y atender 800 cuentas nacionales y 2.930 cuentas del exterior", dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.



Y agregó: "En ProColombia promocionamos al país a través de seis grandes regiones turísticas las cuales son el Gran Caribe; el Pacífico; los Andes Occidentales; los Andes Orientales; el Macizo; y la Amazonía-Orinoquía. En cada una de ellas existen destinos de talla internacional con experiencias sostenibles, únicas y transformadoras segmentadas para los gustos de los viajeros. Esto significa que hemos segregado la actividades en turismo cultural, gastronómico, de lujo, de naturaleza, náutico, avistamiento de aves, de ballenas, en fin".



La Terminal de Cruceros de Cartagena registra incrementos del doble en cifras de pasajeros, de atraques e impacto económico. Foto: Terminal Cruceros Cartagena

¿A qué se debe el crecimiento del sector?

El impulso al turismo en Colombia se debe, según el ministro Umaña, a que los viajeros ahora valoran más la naturaleza y los destinos al aire libre, y el país satisface esas necesidades. "El país cuenta con una gran variedad de destinos turísticos que ofrecen paisajes impresionantes, playas, selvas, montañas, así como experiencias culturales y gastronómicas únicas", detalla el ministro.



Además, "los extranjeros ven que sus monedas tienen mayor poder adquisitivo en el país, lo que les permite disfrutar de una excelente relación calidad-precio en alojamiento, comidas, actividades y compras".



Dice, además, que hay una oferta diferenciada entre el segmento vocacional y corporativo, atrayendo diversos viajeros.



"En el ámbito vacacional, el país cuenta con una amplia gama de destinos turísticos, desde las playas caribeñas hasta la región cafetera, pasando por ciudades coloniales y parques nacionales. Esto atrae a viajeros de diferentes gustos e intereses. En el segmento corporativo, Colombia ha fortalecido su infraestructura para eventos y convenciones, ofreciendo modernas instalaciones y servicios de calidad", agrega.



