Imagine emular a Efraín El Zipa Forero cuando, tratando de conseguir patrocinio para la primera Vuelta a Colombia, en 1951, subió los 81 kilómetros del Alto de Letras, el premio de montaña más largo del mundo, convirtiéndose en el primero en coronar esta subida. Y que cuando pasa de los 450 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.646, descubre varios ecosistemas mientras la carretera, de a poco, se oculta entre la cordillera por la bruma.

Ahora proyéctese en la meta, junto al letrero que confirma el logro contra todo pronóstico, en la cima del páramo, respirando aire puro, tomándose un agua panela con queso o un bocadillo para recobrar energías. Y, aunque las piernas no den más, tomar el último impulso para bajar y llegar a Manizales, descansar de la jornada y en la noche salir a cenar, dar una vuelta por la Plaza Bolívar, entrar a la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, tomarse un buen café y, si las fuerzas lo dan, ir a escuchar tango.



Es otro día y busca soltar las piernas, darle un descanso al cuerpo. Decide ir a Armenia temprano en carro, para aprovechar el día en el Parque del Café, un poco de diversión y adrenalina también ayudan a distensionar. Se prepara para otra jornada, una ruta larga, pero más tranquila, con un ascenso máximo de 1.772 metros, admirando el paisaje cafetero del Quindío, parando en Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Circasia por un tinto y una arepa con queso.



Son muchos los destinos del Eje Cafetero a los que se puede llegar con la bicicleta, contando con todo el acompañamiento y logística para hacerlo sin preocuparse por la comida, dónde parar a descansar e hidratarse, tomar fotos y apreciar el paisaje.



En el parque hay una réplica a escala de los pueblos cafeteros. Iglesia, yipao y casas de colores adornan el ambiente trazado por los teleféricos, que pueden transportar a 2.500 personas. Foto: Adriana Garzón

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje Cafetero lanzó el circuito “BiciTurismo Entre Montañas”, que atraviesa los departamentos del Tolima, Risaralda, Caldas y Quindío. Son 400 kilómetros divididos en 12 rutas que prometen ofrecerle lo mejor de esta región a aquellos que se atrevan a recorrerla en bicicleta.



Este proyecto turístico busca reactivar la industria en la región y aprovechar el flujo de más de 10.000 ciclistas anuales que llegan al Eje para participar de eventos como los fondos de Quindío, Ibagué o la Etapa del Café, que prometen rutas con paisajes únicos en el país: cordillera, río, nevado y valles.

Las rutas

El Alto de Letras, aunque es la más retadora y una prueba contra la renuncia, es apenas una de las rutas del circuito. No hay que ser un profesional para subirla, pero sí hay que prepararse física y mentalmente para el ascenso. “Uno no se puede dejar llevar por quien tenga el récord de tiempo, sino por el propio ritmo”, es la recomendación que da el excorredor Santiago Botero.



Y mientras Letras es una carrera con el ‘yo’ y las posibilidades del cuerpo, las otras rutas son para el disfrute, la contemplación, la interacción con el otro que habita la carretera y el paisaje. Cada una tiene su dificultad y su reto, y los puntos de interés que invitan a bajarse de la bicicleta y explorar.



Por ejemplo, de Ibagué a Mariquita, en el Tolima, puede parar en las Ruinas de Armero y conocer la historia de un pueblo borrado por el volcán Nevado del Ruiz en 1985, admirar el sembrado de arroz que tiñe de amarillo la llanura, sentir el viento cálido y animarse a hacer un sprint. O si sale de Filandia al Peaje de Las Américas puede recorrer este municipio colorido, de casonas coloniales detenidas en el tiempo, de restaurantes especializados en el café y su cultura.

Este municipio es reconocido por haber habitado allí los indígenas quimbayas, en la región central del país. Su arquitectura es aplaudida por turistas. Foto: Istock

Un bosque de palma de cera en Toche, en el departamento del Tolima. Foto: Gabriel Eisenband

Para los más aventureros, hay dos rutas de bicimontaña, donde estará en pleno corazón de la cordillera. Desde El Manzano hasta Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, hay 29 kilómetros de distancia y tres horas de trocha que lo separan de un baño termal, que le devolverá la energía. Allí también podrá probar el verdadero chorizo santarrosano.



También prepare las piernas para salir de Salento, en Quindío, y llegar hasta Ibagué, Tolima, pasando por Toche, en una ruta de ocho horas y 108 kilómetros que lo adentrarán al paisaje de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia, y donde podrá avistar al loro orejiamarillo, endémico de la región.



“El recorrido completo de los 400 kilómetros, si la gente lo quiere hacer, se puede hacer en siete días para que no sea tan exigente. Las rutas en promedio están para hacerse en máximo cinco horas. Y la idea es que las personas salgan a realizar actividades turísticas complementarias”, comenta Juan David Pachón, asesor turístico de la Rap Eje Cafetero.



Más oferta

Santiago Botero más que considerar estas nuevas rutas como competencia para otras más conocidas en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, las ve como una oportunidad para que la industria del biciturismo en el país siga creciendo de manera sostenida. Además, el Eje, como cada departamento, ofrece unas características y bondades únicas.



“El biciturismo ha tomado muchísima fuerza, y competencias como el Tour Colombia, que ha pasado por esta región y otras, le ha servido al país de vitrina a nivel mundial. El Eje cuenta con atractivos como los termales de Santa Rosa, el Alto de Letras, que es la subida más larga y que muchos ciclistas quieren coronar, buenas vías, poco tráfico, un clima sin invierno, altura, y, sobre todo, gente amable y con vocación de servicio. Eso es lo que buscan muchos ciclistas”, recalca Botero.



Con el crecimiento de este tipo de turismo, han surgido hoteles y operadores turísticos especializados en la prestación de servicios alrededor de la bicicleta. Precisamente uno de los objetivos de agrupar el circuito “Entre Montañas” era sistematizar la información sobre estos operadores para que sean consultados en un solo lugar por los interesados en hacer turismo sobre la bicicleta por todo el Eje Cafetero.

Todo lo que tiene que saber está en www.ejecafeterorap.gov.co. Desde empresas que coordinan pequeños eventos para subir el Alto de Letras, como Reto BMT Colombia; competencias de ciclismo como el Gran Fondo Quindío; experiencias de viajes alrededor de la bicicleta como Bike to Origins Colombia; clubes y grupos para montar como Milenium; agencias de viaje como Camaleón Travel y Bicitours Rutas del Viento; acompañamiento trascarro y guianza; fotografía y hospedaje pensado para los ciclistas como Casa Du Velo en Filandia y Hotel Marqueta en Mariquita.



El biciturismo, dice Botero, no es una carrera, es la posibilidad de recorrer el país sin el afán que trae el carro o una misma competencia. “En la bicicleta se admira la naturaleza, se conoce de cerca la cultura, se conversa con la gente, se toman fotos, se crean recuerdos que quedan para siempre. Y muchos ciclistas vuelven al país porque Colombia ofrece una experiencia única sobre la bicicleta”, concluye el exciclista.



NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

En Twitter: @nataliatg13