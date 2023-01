Cada año que comienza es como una página en blanco donde nos gustaría que quedaran registrados nuestros mejores momentos, y los viajes son sin duda una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras que podemos vivir.



El mundo es tan extenso y la oferta turística es tan variada que a veces resulta difícil elegir el destino de viaje más adecuado para nuestros gustos. ¿A dónde viajar durante este 2023?

La elección dependerá en buena medida de aquello que queramos conseguir: ¿saborear una gastronomía seductora en restaurantes callejeros o establecimientos gourmet, recorrer una ruta que sea en sí misma una experiencia transformadora o conocer lugares que después recordaremos por lo que hemos aprendido allí?



¿O quizá nuestros objetivos viajeros estén más enfocados en el desarrollo y bienestar personal, como relajarnos lejos del ritmo vertiginoso en que vivimos para recuperar nuestro equilibrio interior o vivir la aventura de relacionarnos con otras personas y ambientes en distintos rincones del mundo?

En todas estas opciones se enfocan las propuestas que ofrece la última edición de la lista Best in Travel (Lo mejor en viajes) para 2023, lanzada por Lonely Planet (LP), una de las mayores editoras de guías y libros de viajes en el mundo y considerada una de las máximas autoridades en la materia.



La 18.ª edición de Best in Travel incluye 30 destinos repartidos por todo el globo y ayuda a planificar los viajes con una orientación personalizada, al describir los puntos fuertes de cada lugar y organizarlos en cinco categorías, según ofrezcan al viajero la posibilidad de comer, desconectar, conectar, aprender y recorrer, respectivamente, según LP (www.lonelyplanet.es).



Esta clasificación de destinos y experiencias viajeras para 2023 se ha elaborado a partir de las propuestas de los empleados, autores, blogueros y socios editoriales de Lonely Planet, que después fueron seleccionadas por los expertos de la editorial, en función de su interés, singularidad, capacidad de asombrar y compromiso con la sostenibilidad, la comunidad y la diversidad, explican.

Destinos para relajarse

Estos son algunos de los lugares donde uno puede relajarse y recuperar el equilibrio personal, cuando necesita un viaje en el que pueda descansar y entrar en contacto con uno mismo, con la pareja, la familia o el mundo que nos rodea, según LP.

Jordania

Suele aparecer en las listas por sus rutas de aventura en la zona arqueológica de Petra, pero además es un país donde se puede crear un itinerario que permite experimentar el ajetreo de la ciudad de Amán y luego relajarse en lugares como el desierto de Wadi Rum o el mar Muerto.



LP recomienda ir en primavera (marzo a mayo), temporada idónea para realizar actividades al aire libre, desde visitar yacimientos arqueológicos hasta dormir bajo el cielo estrellado o practicar excursionismo para admirar plantas silvestres de flor, como el precioso iris negro.

Calcídica (Grecia)



Aunque a veces queda eclipsada por las islas griegas del sur, esta península del norte de Grecia, que se adentra en el mar Egeo, ofrece unas playas maravillosas que regalan un entorno idílico para relajarse y poder descansar, según LP.



Esta península con un asombroso paisaje costero (rocas de aspecto lunar, pinedas que rozan el mar y playas inmaculadas con una arena suavísima) está formada por tres penínsulas más pequeñas que los griegos llaman “piernas”, y conviene visitarla a finales de primavera, comienzos de verano u otoño.

Si va a la península de Calcídica, en Grecia, visite la playa de Portokali. Foto: EFE

Jamaica



La pequeña pero poderosa Jamaica es uno de los destinos más populares del Caribe. Sus habitantes autóctonos, los taínos, la llamaron Xaymaca, que significa ‘tierra de bosques y agua’, una descripción que evoca las bellas playas de arena blanca, los espectaculares picos montañosos, las cascadas y los ríos de la isla, de acuerdo con Lonely Planet.



(Más: Cierra 'Splash Mountain', de las atracciones más clásicas de Walt Disney World)



Esta isla caribeña, ideal para relajarse, es bastante fácil de explorar debido a que sus puntos de interés y atracciones se agrupan unos cerca de otros, y además, en su geografía están apareciendo nuevos hoteles, dice LP.

Jamaica es un paraíso de playas. Imprescindible dar un paseo por Negril, Montenegro Bay u Ocho Ríos. Foto: EFE

Destinos para relacionarse

Estos son otros de los destinos incluidos en la lista Best in Travel 2023. Son lugares cuya energía permite a quienes los visitan vivir una aventura conectando con el lugar y sus gentes, según los especialistas en viajes.

Acra, Ghana

Mercados bulliciosos y frenéticos, nuevas zonas comunitarias, como skate parks y espacios creativos donde se reúnen los artistas, una vida nocturna con un gran circuito musical... La capital de Ghana ofrece muchas oportunidades para conectar con los habitantes y la cultura del país africano, señalan desde LP.



Muchos residentes en Acra aseguran que diciembre es el mejor mes para visitar la ciudad y conectar con su energía positiva y acogedora, debido al ambiente festivo que se respira coincidiendo con festivales como Afrochella, un homenaje a la música, la moda, las artes y la cultura africanas, apuntan.

Albania

“En pocos lugares se puede empezar el día en las montañas y terminarlo en el mar. La belleza natural de Albania deja sin aliento, y se puede disfrutar con menos gentío que en la vecina Grecia”, asegura LP.



Para la mayoría de la gente, Albania es un enigma. Es un país europeo, pero menos ‘pulido’ que el resto de Europa, quizá más salvaje. Y eso lo hace tan atractivo. Pocos extranjeros lo visitan, pero quienes lo hacen descubren una tierra de montañas rocosas y una historia que se remonta a una época de leyendas envuelta en bruma, añade LP.



(Siga leyendo: Los jardines que inspiraron al pintor Claude Monet)

Los paisajes de Albania invitan a desconectarse del trajín del día a día para explorar la naturaleza. Foto: EFE

Sìdney, Australia

Entre las actividades que se pueden hacer en Sídney para entablar nuevas relaciones está el surf. Foto: EFE

Durante la pandemia, los visitantes internacionales se mantuvieron alejados de Australia. Es hora de volver a Sídney, su ciudad más poblada, y verla desde una nueva perspectiva, ya sea siguiendo las mayores celebraciones del Orgullo del mundo o disfrutando de los nuevos circuitos indígenas, invitan desde LP.



Pocas ciudades son tan especiales, y no solo por sus playas doradas y su glorioso puerto, o sus iconos arquitectónicos, como su emblemática Ópera. Es un lugar multicultural y su diversidad brilla en su vibrante panorama artístico y culinario, en constante evolución. También es famosa por su talante integrador y estar preparada para pasarlo bien todo el año, según señalan.



DANIEL GALILEA

EFE REPORTAJES