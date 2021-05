Estos son los planes que ofrece el turismo de vacunación a EE. UU.

Desde que estados como Florida y ciudades como Nueva York en Estados Unidos anunciaron la apertura de puertas para los viajeros que quieran ir a vacunarse contra el covid-19, los planes de las agencias de viajes del Colombia no se han hecho esperar.



Muchos de esos paquetes de 'Turismo de Vacunación' hacía el país Américano, incluyen transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento por unos días, traslados al lugar de vacunación, paseo por la ciudad y tarjeta de asistencia médica. Cabe resaltar que los procesos de visa van por cuenta del viajero. Y los tiquetes aéreos también los venden por las agencias (a la fecha se consiguen entre 1'300.000 y 1'500.000 pesos a Miami, ida y vuelta)



Estados Unidos es el gran destino para miles de impacientes y necesariamente adinerados que prefieren costearse el viaje y adelantar su vacunación.



Estados Unidos, uno de los países más golpeados por el coronavirus en esta pandemia, registrando hasta el 24 de abril de 2021 más de 32 millones de contagios y 572.000 muertes según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, ha mostrado que gracias a su rápida gestión de vacunación de la sociedad ha podido avanzar en la reactivación económica.



Estos son algunos de los planes que están ofreciendo:





Universal Group



Miami desde USD 237 - COP 878.513 (aproximadamente). Por persona, en acomodación cuádruple.

- Incluye: Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento por tres noches en Holiday Inn Miami Airport, reserva en sitios autorizados para aplicar la vacuna, trasporte in -out al sitio de vacunación, impuestos hoteleros, tarjeta de asistencia médica, gastos bancarios.



Orlando desde USD 208 - COP 771.016 (aproximadamente). Por persona, en acomodación cuádruple.

Incluye:Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento por tres noches en Comfort Inn International Drive, reserva en sitios autorizados para aplicar la vacuna, trasporte in -out al sitio de vacunación, impuestos hoteleros, tarjeta de asistencia médica, gastos bancarios.

Informes: 311 3408048



VCH Viajes Chapinero

​

Turismo de Vacunación en Miami desde USD 442 - COP 1'658.941 (aproximadamente). Por persona, en acomodación cuádruple.

-Incluye: transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento por tres noches, translado al lugar de vacunación, paseo por la ciudad y tarjeta de asistencia médica.

-No incluye: tiquetes, comidas, impuesto resort hotelero, gastos no mencionados.

Informes: 319 7275144



All Reps - Viajes y Turismo

​

​Houston - Dallas desde USD 349 - COP 1'309.888 (aproximadamente).

Por personas en acomodación doble.

Incluye: Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, 3 noches de alojamiento, reserva de sitios autorizados para la aplicación de la vacuna, impuestos hoteleros, tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación.

Asesora con vacunas: Moderna, Pfizer, y Johnson y Johnson.

Informes: 311 812 42 71 / 310 3006025



Kiboko Voyages



Plan turismo de vacunación a Miami incluye: traslado aeropuerto, tres noches de hotel, traslado a compras, traslado al lugar de vacunación.

Tarifa doble $326, triple 192 y cuádruple 163.



A Orlando, incluye: traslados aeropuerto, tres noches de hotel, traslado a compras, traslada lugar de vacunación, tarifa doble $255 triple $178 cuádruple $136.

Informes: 320 275 3705 - Reservas@kiboko.com.co

Viva Consolidadora Turística



Plan desde $450 habitación cuádruple, cinco noches, incluye alojamiento según hotel seleccionado, recepción en el aeropuerto de Miami o Fort Lauderdale, traslados aeropuerto hotel aeropuerto, Tour de compras en Dolphyn mall, asistencia y traslado ida y regreso al lugar de vacunación.

No incluye tiquete aéreo, ningún tipo de alimentación, servicios no relacionados, tarjeta de asistencia médica.

Tarifas válidas hasta el 31 de julio, informes y reservas Viva Consolidadora Turística.



Informes: 310-329-4165, 320-322-9633

Tres perfiles de viajeros

Hay tres tipos de turistas de vacunas, siendo el más popular el que hace un viaje exprés para inocularse la única dosis que requiere la vacuna de Johnson & Johnson.



En menor medida están quienes optan por vacunas de dos dosis, lo que les obliga a hacer sendos viajes en cuestión de pocas semanas o a quedarse unos 30 días.



Aunque en todos los escenarios la inversión es evidente, "vale la pena hacer el esfuerzo" porque, en caso de contagiarse, el tratamiento puede ser muy costoso.



"En un viaje pueden gastar un promedio de 2.000 dólares



Con información de Agencias de Turismo y Agencia EFE.

