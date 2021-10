Cuatro escapadas fantasmales para vivir Halloween

En vísperas de de la celebración de Halloween, la plataforma Booking seleccionó cuatro estadías fantasmales para vivir esta festividad. Para disfrutarlas no es necesario alojarse en casas embrujadas o lugares encantados; de hecho, se puede vivir una experiencia lujosa.



Salto del Tequendama, Colombia



Una de las cascadas más reconocidas del país es recordada también por las leyendas que lo rodean. El Hotel del Salto, abandonado hace décadas, es considerado uno de los sitios más fantasmales de Colombia, entre otras razones por las historias de personas que han perdido la vida en este lugar. Se dice, además, que sus orillas ejercen una fuerte atracción sobre quienes se acercan demasiado.



Para los viajeros que quieren conocer el lugar, pero prefieren pasar la noche sin sustos, hay una gran oferta de alojamiento en poblaciones como Mesitas del Colegio, ubicada a pocos kilómetros del famoso salto. Se destaca el Gran Hotel Los Ángeles.

El Día de Muertos, declarado Patrimonio de la Humanidad, es una de las festividades más importantes de México. Foto: Efe

Oaxaca, México



México con su celebración del Día de los Muertos es un destino de referencia en esta época en América Latina.



Esta festividad gira en torno a la memoria de los fallecidos, cuyas almas regresan a la tierra para visitar a sus seres queridos.



Las velas, las flores, los objetos y los alimentos favoritos se disponen en altares y tumbas con ese propósito. La jornada se conmemora con música y desfiles coloridos. Se trata de un ritual que paradójicamente celebra la vida.



El hotel Casa Antonieta forma parte del antiguo convento de San Pablo y es uno de los primeros edificios construidos en Oaxaca; sirvió como parroquia para la población indígena que vivía al otro lado de la ciudad.



París, Francia



Aunque canten dulce o truco, París puede tenerlo todo, desde extravagantes exhibiciones de Halloween en algún parque de atracciones hasta excursiones fantasmales por la ciudad del miedo. La capital está llena de fantasmas de su pasado sangriento, desde María Antonieta hasta los luchadores de la revolución. Es el descanso perfecto en una ciudad europea para pasar Halloween.



El Hôtel Brighton, que data del siglo XIX, está ubicado en el corazón de París, frente al Louvre y los jardines de las Tullerías. El alojamiento cuenta con un precioso mobiliario parisino con piezas antiguas y candelabros. Las habitaciones combinan el encanto histórico con las comodidades modernas y ofrecen vistas pintorescas al patio, a la Torre Eiffel o a las Tullerías.



Nueva Orleans, Estados Unidos



Conocida por sus excéntricas celebraciones de carnaval, no decepciona cuando se trata de Halloween, solo el Mardi Gras la supera. Nueva Orleans es una ciudad tan rica en historia encantada que es conocida como la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Además de tiendas de vudú, se pueden disfrutar visitas guiadas sobre fantasmas y fiestas callejeras, como el famoso Krewe of Boo.



Para quienes buscan un alojamiento con tradición e historia, el Hotel Peter and Paul es una buena opción. Su estructura, que albergó convento, iglesia, rectoría y escuela durante el siglo XIX, restauró y convirtió en un hotel único. A poca distancia del cementerio número 1 de St. Louis en el corazón de la ciudad, cada edificio del hotel tiene su propio relato, asegurando que no haya dos habitaciones exactamente iguales.

