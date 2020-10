Cinco destinos sustentables para visitar en Colombia

Mientras en Suecia ya existen neologismos para referirse a los hábitos de viaje respetuosos del ambiente como flyksam (vergüenza de viajar en avión) y tagskryt (orgullo de viajar en tren) y en Indonesia hay escuelas ecológicas que dan clases de sostenibilidad, organizan caminatas de basura y ofrecen educación práctica a los turistas, la oferta para el viajero sustentable alza vuelo en Colombia.



¿Cómo? Mediante los hoteles y casas de huéspedes que le apuestan a un alto porcentaje de autonomía, las agencias de viajes con programas de sostenibilidad y las iniciativas de la sociedad civil para rescatar las tradiciones y los programas de turismo comunitario y científico como alternativas del posconflicto.

Turismo para la paz en Guaviare

Hacia 2010, del fuego cruzado y el nuevo tapiz blanco que cubría al departamento del Guaviare, surgió un grupo de campesinos que preocupados por el futuro de sus hijos emprendió un camino de gobernanza económica diferente a la ilegalidad.



“Empecé a indagar qué alternativas de trabajo podríamos seguir, más allá de los cultivos de coca y los laboratorios para su procesamiento, y encontré el programa de familias guardabosques que nació cuando se comenzó a hablar de la erradicación de cultivos ilícitos en el Guaviare. Ingresamos como voluntarios a este programa porque nuestros hijos se estaban yendo hacia los trabajos ilícitos” cuenta Javier Melo, un ex ‘depredador’ del bosque quien en 1987 se vio forzado a dejar sus labores de tala en Arauca, por el conflicto armado.



En Playa Gûío, a 10 kilómetros de San José del Guaviare estableció una de las primeras cooperativas de ecoturismo (con otras 18 familias de la vereda) que llamó la atención de expertos en biología, ornitología, taxonomía y limnología, como la profesora Martha Calderón, del Instituto de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, quien se puso las botas para apostarle a la paz mediante el turismo de naturaleza.



“El paisaje heterogéneo, que va desde afloramientos rocosos hasta zonas abiertas de pastizales y bosques inundables, la presencia de distintos grupos étnicos y lo más importante, una comunidad que ve en el turismo de naturaleza una alternativa económica fueron determinantes para esta iniciativa”, asegura la maestra de Javier y de otros 15 habitantes de la región quienes recibieron talleres de concientización sobre la importancia de salvaguardar la biodiversidad del departamento y prácticas de campo en identificación de fauna local desde anfibios y reptiles, hasta aves y mamíferos, para fortalecer la guianza.



“Hay ríos, lagunas, biodiversidad, pictogramas que son patrimonio de la humanidad, somos la puerta a Chiribiquete; estamos a orillas del rio Guaviare, hay sendero de montaña y el viajero puede llegar en canoa o voladora hasta las cabañas de Playa Gûío, pero también hay acceso terrestre. Estamos cerca de puerta de orión, Tranquilandia, la cascada Las delicias, el raudal del Guayabero, a 15 kilómetros de Ciudad de Piedra, de los túneles y de pozo de piedra”, agrega Melo, quien asegura que a partir de diciembre estará arriba la talanquera de sus cabañas ecológicas que ofrecen alojamiento y alimentación basada en los frutos de la tierra y del río y que además garantizan desconexión tecnológica y reconexión natural, pues la energía es solar, no hay televisión ni señal de celular.



“Actualmente, están operando los hospedajes de San José del Guaviare, pero cuando el viajero llega allá, le recomiendan nuestra vereda, Playa Gûío, porque todos hablamos el idioma del turismo comunitario”, puntualiza el promotor del turismo de naturaleza para la paz en Guaviare.

Barichara ecosostenible

Un deleite de historia y tradición espera, a seis horas por tierra desde Bogotá hacia Bucaramanga, a los amantes de las propuestas eco arquitectónicas en Barichara, en donde las nuevas generaciones rescatan las emblemáticas construcciones en tapia pisada que llaman la atención de muchos que llegan como turistas y se quedan como ‘patiamarillos’.



“La gente llega y se enamora del pueblo, quiere quedarse, construir una casa o invertir; eso generó dinámicas positivas para los locales quienes se quejaban de la falta de fuentes de empleo y migraban hacia las ciudades”, cuenta el arquitecto Camilo Holguín, quien desde 2003 se ha dedicado a aprender y educar a los jóvenes de la región en torno a los procesos de construcción que han caracterizado a este oasis de sostenibilidad habitable.



Holguín llegó como turista y estudiante de arquitectura, atraído por la sostenibilidad que caracteriza a las construcciones del pueblo santandereano.



“Construir con tierra es súper sostenible porque se usan materiales naturales y en su extracción, no hacen tanto daño; en el tema de arquitectura era importante, para mí, introducir elementos que tomaban fuerza en el lugar como incluir madera reciclada de demoliciones para no tumbar árboles y usarla en puertas, ventanas, re usar la teja de barro, etc.”, explica el arquitecto quien introdujo los jagüeyes para la recolección de aguas lluvias, filtros naturales para el manejo de las aguas negras y ha realizado algunos pilotos de energía solar y eólica para hoteles boutique, casas de huéspedes y lugares de atractivo turístico con reserva natural propia, como Casa Oniri, Casa Palma Roja y Guatoc, respectivamente.



Además de reformar casas patrimoniales, conservando las técnicas originales de la mano de maestros locales como Wilson y Aldemar Ballesteros, Holguín también le ha apostado a resignificar los espacios tradicionales del pueblo.



“Mi casa es un caney o un secadero de tabaco; en esa estructura existente construí mi casa que funcionó como casa de huéspedes (La Ceiba) y ahora está rentada a una familia”, cuenta el arquitecto ecosostenible quien hizo otro caney, desde ceros, mezclando saberes ancestrales en tapia, adobe y bahareque.



“También hay varias casas de alquiler, bed and breakfast, hostales que le apuestan a la sostenibilidad. La Nube, por ejemplo, fue tal vez la primera casa que se modificó para turismo en Barichara”, puntualiza.

Turismo sustentable en el Huila. Foto: Cortesía

Bosque y campo en el Huila

Con la buena noticia de la reapertura del Parque Arqueológico de San Agustín el próximo 2 de octubre, los viajeros sostenibles que se identifican con la vuelta a las raíces podrán retomar sus planes de reconexión ancestral; sin embargo, los operadores turísticos de la región que comprende el San Agustín e Isnos advierten la importancia de reservar sus planes, tanto de hospedaje en los eco hoteles de la zona, como de ingreso al santuario.



“La gente tenía programados sus viajes para Semana Santa, vacaciones de mitad de año, etc. y ahora están reprogramando sus planes para diciembre y enero; hay hoteles con dos meses de reserva. Al aplicar los protocolos de bioseguridad, se redujo la capacidad hotelera, de tures y de ingreso al parque arqueológico”, explica Wilder Muñoz, operador de la agencia Viajemos por Colombia OK, quien agrega que según las indicaciones de la ICANH, sólo se permitirá el ingreso a San Agustín de 300 personas por día (en temporada alta, el registro de visitas era entre 1000 y 2000) y por ello habrá que reservar el ingreso al parque.



Afortunadamente, el turismo sostenible en este departamento va más allá de San Agustín; gracias a su geografía y al amor de algunos opitas por la protección ambiental, a dos horas y media de Neiva, en Zuluaga (vía a Garzón), existe un bosque nativo de 14 mil árboles cultivados en familia con el fin de compensar la huella de carbono y al mismo tiempo, reconectarse con el lado más sagrado de la naturaleza y de la comunidad campesina.



“En esa finca crecimos los cuatro hermanos Bahamón; viven Beatriz y ‘Tomate’ desde el primer día, quienes son el alma del bosque. Un día le pedí a mi papá que hiciéramos nuestro propio bosque por amor a la tierra. Sembramos 14.000 árboles y decidimos hacer unas cabañas, una para cada hijo. Luego de tenerlas dijimos: ‘esto es muy lindo para no compartirlo’ y lo abrimos al público”, cuenta Claudia Bahamón, cofundadora de El Bosque Hostel, cuyas cabañas tienen capacidad para cuatro personas y el agua lluvia es recolectada y purificada para el consumo mediante filtros con arcilla, carbón activado y plata coloidal.



Además de un sendero con quebrada y cascadas propias para realizar caminatas, cabalgatas o ciclopaseos durante los cuales los viajeros podrán recolectar aguacate, yuca, mandarina, etc. ordeñar vacas, pescar y preparar su propio almuerzo en un horno de leña –con la cosecha del recorrido–, la robustez de los árboles cultivados en familia esconden una tirolesa y dos planes agronidustriales como la ruta del café (hay cafetal propio cuyo fruto es procesado con los viajeros) y una planta de lácteos en donde los campesinos de la región comparten sus conocimientos para preparar quesos y arequipe con los visitantes.



“Trabajamos con todos los vecinos, con las fincas aledañas que tienen truchera y cuando hay cabalgatas grandes alquilamos caballos del pueblo. Nos apoyamos entre todos”, agrega Bahamón.

En Cálanoa, los platos son servidos en materiales provenientes de la misma naturaleza. Foto: Diego Samper

Amazonas ecocultural

En 2012, Puerto Nariño fue reconocido el primer municipio sostenible de Colombia, al emitir cero emisiones de carbono.



“Es el pueblo impecable, con un reciclaje perfecto (aunque nos quedamos con él porque no hay quién lo saque a Leticia ni lo venda) y una manera preciosa de distribuir las noticias, colgando el periódico en las carteleras; sólo hay dos tractores: uno de ambulancia y otro para recoger la basura. Es el paraíso, con zancudos, pero son los guardianes y si no fuera por ellos estaríamos llenos de piscinas con toboganes de plástico”, cuenta Marlene Escobar cofundadora de Cálanoa, un proyecto de conservación que lleva más de 40 años impactando de manera positiva a las comunidades y a los ecosistemas de regiones como el Valle de Sibundoy en Putumayo y desde hace 10 años el trapecio amazónico.



Más que un hotel de selva o un ecolodge, Cálanoa es una iniciativa de turismo comunitario y conservación desde la educación, el diseño y el arte y la comunicación.



“Mi esposo es Diego Samper, artista, cuya base de obra ha sido la naturaleza; yo soy comunicadora especializada en educación ambiental y entre los dos hemos educado a través de libros, de recolección de objetos amazónicos con todas las especificaciones para exponer en museos del mundo y de intercambio de conocimiento con alumnos canadienses que han venido al territorio a hacer estudios”, explica Marlene quien, de la mano de su esposo y de 28 nativos dictan talleres de creatividad, fotografía, cestería, cerámica y cocina local para los visitantes.



Además de haber diseñado y construido las ocho cabañas que integran la reserva, empleando técnicas tradicionales y recursos locales (reforestando los árboles utilizados) como la palma tejida para las cubiertas, las paredes no sólidas para garantizar la circulación natural de aire, y las estructuras elevadas sobre pilotes para mejorar la vista y favorecer la ventilación, Diego ha grabado por años los sonidos de la selva en pro de la recuperación de la lengua ticuna.



“Llegó un aciano de una comunidad El Verjel, hace 4 años, quien nos dijo que estaba recuperando la música tradicional y las danzas ticunas. Comenzamos un proyecto en el que los turistas que nos visitan van a oír cantar a los niños y a aprender con ellos sus danzas rituales. De 8 niños que hablaban la lengua, pasamos a 36”, agrega Escobar sobre la iniciativa musical de su esposo, quien el año pasado presentó la Sinfonía Salvaje, co creada con sus sonidos de monos, aves, árboles, anfibios e insectos las voces de los niños ticunas y los aportes de músicos profesionales colombianos, todo con el fin de “dignificar la cultura indígena que está en la esquina social”, puntualiza la cofundadora de esta reserva verde con programa cero basura, recolección y purificación de aguas lluvias, energía solar y apoyo a cuatro comunidades al comprarles los cultivos y el pescado para el restaurante.

Marcas como Nespresso le apuestan al café de pequeñas fincas. Foto: Nespresso

Nariño y su sabor cafetero

Una experiencia más rústica y auténtica, prometen las iniciativas de turismo rural en torno a las fincas cafeteras nariñenses, una práctica que ha tomado fuerza en los últimos años de la mano del proyecto Turismo en Fincas Cafeteras, promovido por Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en aras de identificar las fincas de pequeños caficultores en zonas diferentes al Eje Cafetero (entre ellas, Nariño) y al mismo tiempo, darles la posibilidad de aprovechar las temporadas de baja cosecha para desarrollar actividades turísticas en pro de su gobernanza económica, más allá de la producción del grano, y del fortalecimiento cultural de sus habitantes.



Y es que cuando un visitante llega a estas fincas quiere conocer más sobre las tradiciones de quienes las habitan y las trabajan; entonces, empiezan a tomar fuerza la tradición oral, los sabores autóctonos y los saberes artesanales.



“Trabajamos con las comunidades campesinas de varios municipios y en la mayoría de los casos tienen una marca propia en cada finca. Son cafés de alta calidad con producción no tan grande pero muy bien valorada en mercados locales e internacionales; los japoneses son muy buenos clientes para varias fincas, que tienen sus cosechas compradas antes de que se den. Starbucks y Nespresso tienen algunas fincas nariñenses como aliadas de cafés sustentables y cuando el turista va a las fincas cafeteras de la región, puede presenciar las actividades de transformación directamente con los campesinos, quienes les enseñan algunas notas y consejos para aprender a catar café, además de probar otros derivados del grano, como galletas, tortas y postres”, explica Jaime López, gerente del operador turístico Cielo y Tierra que cuenta con certificación en la norma 003 como agencia de viajes sostenible.



La vocación turística de estas fincas también está dada por su riqueza ecológica que permite realizar actividades de senderismo, avistamiento de flora y fauna, conexiones con comunidades indígenas y visitas a los volcanes de la zona.



“Sobre todo, en las reservas de la costa es posible realizar el avistamiento de biodiversidad; y el senderismo por los volcanes como Cumbal, en el extremo sur del departamento; Chiles y el Galeras los abordamos mediante caminatas, ciclopaseos y algunas cabalgatas”, agrega López.



Al colindar con Putumayo, el intercambio cultural está asegurado en el tiquete de visita a Nariño.



“Compartimos las termales del volcán Patasco y y hacemos actividades conjuntas con comunidades del valle de Sibundoy, como los pueblos kamëntsa e inga, por ejemplo, participando en el carnaval del perdón”, agrega Eliana Villarreal, directora logística del tour operador Cielo y Tierra quien además se encarga de crear la conciencia sostenible en los viajeros.



“Cuando vamos a los volcanes Azufral y Cumbal o a los cuerpos de agua, como la laguna de La Cocha, que es humedal Ramsar, pedimos permiso a la naturaleza; al regreso, debemos retornar todos los residuos sólidos pues tenemos una campaña con la Policía Nacional y una fundación de niños pacientes de cáncer, para recolección y transformación del material reciclable”, puntualiza.

Tips para viajeros verdes

1. No lleve plástico de un solo uso. Empacar bolsas de tela o de ser imprescindibles algunas desechables, asegúrese de que sean compostables.



2. No espere conciliar el sueño viendo televisión o las redes sociales. En la mayoría de los destinos sustentables no hay luz eléctrica ni conexión a internet.



3. Si genera residuos, regréselos a casa. Varios destinos carecen de plantas de reciclaje.



4. No olvide llevar un par de cuadernos, colores y lápices. Muchos ecohoteles cuentan con programas de servicio comunitario y planes de responsabilidad social que apoyan con donaciones a las escuelas de las regiones más apartadas.



5. Vaya dispuesto a dormir en biodomos, casas de árboles y refugios agrícolas. Y no deje de probar todas las delicias que se cuecen en los más rústicos fogones.



6. Elija productos multiuso desde su propia botella de agua, hasta las cuchillas de afeitar reutilizables (duran un mes y son reciclables).



7. Un kit de aseo y cuidado personal también puede ser respetuoso con el ambiente. Elija cepillos de dientes de bambú, cremas de dientes a base de hierbas, arcilla y glicerina vegetal; jabón, champú y acondicionador en barra con ingredientes naturales como el kombucha, que no contaminan el agua al enjuagar; hilo dental de bioplástico y carbón activado y repelente ecológico a base de aceites de semillas y esenciales.

