La iluminación artificial en el mundo ha acentuado el impacto negativo que tiene la contaminación lumínica en personas y ecosistemas. De hecho, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los últimos 26 años, este fenómeno se ha incrementado en un 49 por ciento a nivel mundial. Además, Naciones Unidas aseguró que para 2022 más del 80 por ciento de la población vivía bajo un “cielo alumbrado”, y en Europa y Norteamérica esta cifra se aproxima al 99 por ciento.

Por este motivo, en muchas regiones del mundo, los emprendimientos de turismo están optando por buscar estrategias para promover actividades que sean sostenibles y, a la vez, se enfoquen en astronomía y ciencia. Con la intención de proteger los cielos nocturnos y los ecosistemas afectados por la iluminación artificial, nació el concepto de ‘astroturismo’ o ‘turismo astronómico’, que se ha popularizado en los últimos años.



Según Miguel Valbuena y Karina Sepúlveda, líderes de astronomía del Planetario de Bogotá, el turismo astronómico permite tener experiencias significativas alrededor de la observación del cielo y la divulgación de la ciencia en ciertos territorios que cuentan con poca contaminación lumínica.



Condiciones necesarias

Lo ideal para hacer turismo astronómico es que sea un lugar en donde el nivel de precipitaciones sea bajo y donde las condiciones atmosféricas

El presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos (Acda), José Antonio Mesa, explicó en una entrevista con EL TIEMPO que, en lo posible, se deben buscar lugares altos y secos, pues esto puede facilitar la observación.

“Lo ideal para hacer turismo astronómico es que sea un lugar en donde el nivel de precipitaciones sea bajo y donde las condiciones atmosféricas (altura, temperatura media, nivel de humedad) sean las indicadas”, agregó Valbuena.



Pero esto no es suficiente, también es importante que estos lugares cuenten con la infraestructura necesaria, es decir, espacios como observatorios, telescopios o planetarios que promuevan observaciones solares, astronómicas y talleres sobre astronomía.



Por su ubicación geográfica y variedad de ecosistemas, Colombia permite ver todo el cielo: desde constelaciones del hemisferio norte hasta las del hemisferio sur, por lo que muchas regiones cuentan con las condiciones adecuadas para hacer observaciones astronómicas exitosas. Estos son algunos sitios para explorar el astroturismo.



Villa de Leyva, Boyacá



Villa de Leyva es reconocida en el sector del turismo astronómico por promover el Festival de Astronomía, que se organiza desde hace 31 años. Para 2023, se hizo del 24 al 26 de febrero y tuvo talleres y conferencias enfocadas en el rol de la mujer en este campo de la ciencia, y en cómo y por qué hacer astroturismo en Colombia.



“Decidí quedarme en Villa de Leyva por dos razones: la primera es histórica porque acá se encuentra el observatorio astronómico muisca llamado Parque Arqueológico de Monquirá o mal llamado Infiernito. La otra es ambiental porque este lugar tiene un clima muy particular por el comportamiento de las corrientes térmicas, que hacen que no se nuble, que no sea lluvioso como uno cree y que no sea frío”, aseguró Josiph Toscano, integrante de la Asociación de Astronomía de Colombia (Asasac), para EL TIEMPO.



El Festival de Astronomía en Villa de Leyva se realiza todos los años en febrero. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Toscano ha liderado este tipo de iniciativas de divulgación científica en Villa de Leyva desde hace muchos años. Aparte de este lugar, también ha brindado experiencias de observación solar o astronómica a turistas, asistentes a seminarios y estudiantes en otros municipios de Boyacá como Ráquira, Gachantivá, Tota, o parques naturales con sus punteros láseres astronómicos y telescopios.

Desierto de la Tatacoa, Huila

Este bosque seco tropical tiene una propuesta turística muy rica durante todo el año en el sector de la astronomía, pues permite la observación de constelaciones de los dos hemisferios. De hecho, fue el primer destino en Colombia y el segundo en Latinoamérica en recibir la certificación Starlight, es decir que cumple con los estándares de preservación de paisajes y biosistemas nocturnos.



Además, este lugar cuenta con diversos observatorios astronómicos que organizan actividades y talleres en torno al sistema solar, las nebulosas y los cuerpos celestes. Guillermo García, director del observatorio astronómico VyctoriaStars Tatacoa, explicó que para 2023 habrá varios eventos importantes, tales como la lluvia de estrellas perseidas, entre el 17 de julio y el 24 de agosto; lluvia de estrellas gemínidas, entre el 14 y el 15 de diciembre; o el eclipse solar lunar, el 14 de octubre, que se podrá observar con facilidad por la ubicación geográfica de esta región del Huila.



“Para el fin de semana del 14 de octubre, también tendremos como invitado al doctor Michio Kaku –físico teórico estadounidense–, quien explicará el fenómeno de los eclipses y su importancia a partir de los lentes gravitacionales”, afirmó García.

El cabo de la Vela, La Guajira

Si bien este lugar no cuenta del todo con la infraestructura adecuada para la observación astronómica, como sucede con los otros dos destinos, su ubicación geográfica y las variaciones de temperatura del mar hacen que sus cielos sean adecuados para las actividades de astroturismo.



Además, al ser una playa que está aislada de ciudades principales y que no cuenta con grandes cantidades de iluminación artificial, el cabo de la Vela se convirtió en un destino ideal para el turismo astronómico.

Cabo de la Vela, en La Guajira, ofrece unas condiciones óptimas para practicar el astroturismo. Foto: iStock

Cabe recordar que, para el líder de astronomía del Planetario de Bogotá, “tener los mejores cielos y las mejores condiciones en términos de contaminación lumínica no implica que sea el mejor lugar para visitar”, pues muchas veces acceder a estos sitios no es tan sencillo. Sin embargo, muchas regiones colombianas le están apostando a este tipo de iniciativas que no solo promueven economía local a partir de la ciencia y la astronomía, sino que también pueden ayudar a reducir el impacto de la contaminación lumínica en los ecosistemas.



