‘El 2022 será el año de la casi completa recuperación del turismo’

Contra viento y marea, en medio de la peor crisis que haya experimentado el sector de viajes y turismo nacional en toda su historia y el pico de covid-19 más virulento desde que la pandemia golpeó al país, la semana pasada la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, llevó a cabo la versión número 40 de su Vitrina Turística.



Era claro, desde el comienzo, que por culpa de la pandemia y la situación económica no sería la Vitrina nutrida de otros años, que se tomaba Corferias con un cartel envidiable de estands nacionales e internacionales, miles de expositores y cientos de representaciones de las compañías, operadores y agencias más importantes del país y del mundo.

Aun así, con los aforos y el área de exposición reducidos para respetar los protocolos de bioseguridad, esta Vitrina presencial logró su cometido: ponerle un hasta aquí al discurso de crisis y empezar a hablar de reactivación.



Y razones no faltan: está en juego el futuro de un sector que antes de la pandemia aportaba, de acuerdo con Procolombia, el 8,8 por ciento del empleo nacional y mostraba un crecimiento exponencial.



Paula Cortés, presidenta de Anato, se refiere al proceso de recuperación, hace sus proyecciones y aporta un balance de la Vitrina, primer evento presencial de este tipo celebrado en América Latina desde el comienzo de la pandemia.

¿Qué le ha quitado el sueño estos 15 meses de pandemia?

Desde que todo esto empezó mi más grande preocupación ha sido la situación de las agencias de viajes, no tener claridad de si iban a poder aguantar, sostenerse en el tiempo y mantener los empleos.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Foto: Anato

En ese orden de ideas, hemos estado empeñados en buscar posibilidades para estas empresas, tan duramente golpeadas por la crisis, después de venir de una época de crecimiento exponencial en cifras de visitantes extranjeros, pasajeros, rutas aéreas, frecuencias, conectividad con los países vecinos.



Para nosotros, este frenazo puede compararse con el que se sufre cuando se va a mil en una bicicleta y de repente se le enreda la cadena y sale uno volando sin saber en dónde va a parar...

¿De qué tamaño fue el golpe para el empleo?

De acuerdo con el Dane, el empleo del sector turismo se contrajo un 37 por ciento durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2020. Es preocupante, porque no sabemos cuándo se van a poder recuperar esos puestos de trabajo.



La semana pasada la Cepal publicó un informe sobre empleo en Latinoamérica, que señala que si todo va bien de aquí en adelante, y se cumplen las proyecciones de crecimiento del PIB de los países de la región, todo el empleo perdido podría recuperarse hacia el 2024 o 2025. ¡Es mucho tiempo! Eso es preocupante. De allí la necesidad de que en este segundo semestre podamos hacer muchas cosas para lograr que se reactive el sector de una manera más rápida.

¿Cuántas agencias tuvieron que cerrar por la pandemia?

Alrededor de un 20 por ciento que estaríamos asociando a unas 1.200 agencias, pero aún tenemos que aclarar la razón por la que muchas dejaron de tener Registro Nacional de Turismo; puede ser, por ejemplo, que pasaron a ser administradas por otras empresas, y no requieren ese registro.

¿Fueron efectivas las medidas de apoyo que puso en marcha el Gobierno?

Anato fue el primer gremio en levantar la mano y pedir apoyo del Gobierno nacional, incluso antes de que llegara la pandemia a Colombia. Sabíamos lo que se venía y decidimos hacer unas solicitudes al presidente Iván Duque a través de José Manuel Restrepo, entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo –y cuya ayuda vamos a agradecer siempre–, en torno a varios temas importantes: aplazamiento de los pagos de impuestos (IVA), retenciones, contribución parafiscal y ayuda para proteger el empleo; sabíamos que no dependía directamente de él, pero se lo hicimos saber.



En ese momento el país no hablaba de iniciativas que luego se generaron, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y otras medidas relacionadas. Y él escuchó. Prácticamente desde su primera alocución en relación con la pandemia anunció que se iba a apoyar al sector turístico, porque sabía que sería el primero en recibir el golpe y el último en recuperarse.



Fruto de un intenso trabajo de análisis y búsqueda se produjeron decretos muy importantes, como el 482, que permitía entregar bonos a los clientes por servicios que ellos no pudieran tomar o por distinta causa no pudieran prestarse; fue vital, porque las agencias no tenían caja para devolver los dineros, pero permitía también amparar a los consumidores.

En esta versión de la Vitrina fue nutrida la participación regional. El Quindío tuvo uno de los estands más atractivos. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

¿Cómo se ve la reactivación del sector desde las agencias?

Hoy las agencias estamos vendiendo aproximadamente el 30 por ciento de lo que vendíamos en el mismo periodo del 2019; las ventas y el movimiento nacional de pasajeros muestra un crecimiento del 75 por ciento y el de viajeros extranjeros, un 25 por ciento, debido a que todavía hay muchas restricciones y fronteras cerradas. Vendrá un trabajo del Gobierno con las aeronáuticas civiles de todos los países y las cancillerías para restablecer la conectividad.



En cuanto a los vuelos nacionales, la reactivación va en un 72 por ciento, con respecto a lo que se tenía en el 2019, con ocupaciones por encima del 70 u 80 por ciento, dependiendo de la ruta. En cuanto a los internacionales, la reactivación es del 37 por ciento.

¿Estas cifras están dentro de lo esperado?

Las agencias pensábamos que este año íbamos a tener una reactivación mucho mayor, de más del 50 por ciento de las ventas para el primer semestre, pero los dos picos de la pandemia, que no estaban estipulados y se extendieron más allá de lo que imaginábamos, y el paro nacional, particularmente el vandalismo y los bloqueos, afectaron la proyección nacional.

¿Qué tan difícil fue armar y sacar adelante la Vitrina, en medio de las circunstancias actuales?

Fue muy complejo. No teníamos claro quiénes iban a participar y si íbamos a contar o no con la presencia internacional que usualmente teníamos, porque a causa de los protocolos no podíamos tener el número de visitantes que acostumbrábamos tener.



A eso se sumó la preocupación de los representantes regionales, que por el paro tampoco sabían si podrían asistir. El apoyo del Gobierno, a través de Fontur, fue fundamental para que las regiones no desfallecieran en su intento de participar y traer a los operadores turísticos.

Estand de Argentina en la Vitrina Turística de Anato 2021. Fue el país invitado de honor al evento celebrado, presencialmente, en Corferias. Foto: EFE

¿Qué balance hace de la Vitrina Turística?

El balance es muy positivo. Cerramos con un total de 10.500 visitantes profesionales durante los tres días de la feria; es un número importante, dado que el aforo máximo permitido en el auditorio era de 6.000 personas. Recorrí cada estand y no encontré ni uno en el que se dijera que no había sido productivo estar en la Vitrina; la gente tenía un optimismo impresionante, entre otras razones porque lograron cumplir con sus metas de concretar negocios. Eso era lo más importante.

¿A cuánto asciende el valor de esos negocios?

Pudimos corroborar que se hicieron alrededor de 120.000 contactos comerciales, valorados en unos 73 millones de dólares. Es un balance excelente, si se tiene en cuenta que contrajimos el área de exhibición en un 30 por ciento y el aforo en casi un 50 por ciento. Muchos vendieron servicios para la temporada de fin de año, dado que la gente está dando un poco más de espera a que mejoren los indicadores de la pandemia con el avance de la vacunación.

El turismo de vacunación ha sido bueno para el sector…

Sin duda. El último reporte de viajes a Estados Unidos nos muestra un crecimiento del 74,3 por ciento en la salida de colombianos hacia ese país en mayo, con respecto a abril. Frente al mismo periodo del 2019, el crecimiento fue del 38,3 por ciento.



Hablamos de 166.320 personas. Aclaro que no necesariamente todas fueron a vacunarse, pero se estima que en un alto porcentaje ese fue el motivo principal de estos viajes, que muchas personas tomaron a través de paquetes turísticos con agencias.

Siendo realistas, ¿qué vislumbra en términos de recuperación este año?

Si los alcaldes logran mantener el orden público y evitar los cierres y bloqueos, y la vacunación sigue avanzando a este ritmo, el panorama para el sector mejora e incluso auguramos un crecimiento importante. Además, debemos tener en cuenta que en Europa y en Estados Unidos ya incluso se están quitando el tapabocas.



Me la juego a decir que, si se dan las condiciones, podríamos llegar a fin de año con un 50 o 55 por ciento de las ventas que teníamos en el 2019. Y en cuanto al 2022: ese será, indiscutiblemente, el año de la casi completa recuperación del turismo. Quiero creer que es así, porque ni las empresas ni la economía van a aguantar más.

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

En Twitter: @ViajarET

