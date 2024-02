Tubing por el río Duda: el destino virgen y extremo que abre sus puertas al país

Descender por el cauce de un río en un neumático suena a una experiencia tranquila y relajante. Esa actividad, conocida como tubing, se practica en ríos calmos, donde las personas se acuestan en neumáticos o donas especiales y se dejan llevar por la corriente, en un plan de contemplación y disfrute de la naturaleza. En Uribe (Meta), el río Duda ofrece este plan, pero la vivencia es distinta.



El Duda surge en el páramo más grande del mundo, Sumapaz, y cae a través de las montañas de los Andes para llegar al Meta, donde por años estuvo escondido a raíz del conflicto armado. A través del Duda caminaron los excombatientes de la guerrilla de las Farc durante décadas, pues era la ruta que seguían para subir a Bogotá desde la selva. Ahora la comunidad local y el pueblo indígena nasa (que por años había sido reticente a la entrada de personas al área) decidieron abrir este destino virgen al turismo de aventura.

Y el Duda lo tiene todo, pues combina lo mejor de sus hermanos, el Güejar y el Guape. Bajar a través de sus aguas turquesas es experimentar la emoción de rápidos e hidráulicas, la inmensidad de cascadas y la imponencia de cañones rodeados de colosales rocas que parecen edificios de cuatro pisos. EL TIEMPO participó en enero en la primera actividad abierta al público de tubing en el Duda, esta es la experiencia.

Las emociones surgen durante todo el recorrido, pero sin duda uno deos mayores atractivos son los rápidos. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Así es el recorrido en tubing por el río Duda

Llegar a Uribe no es sencillo. Desde Bogotá son seis horas hasta el municipio de Mesetas (Meta), por una carretera tranquila que permite apreciar la belleza e inmensidad de los Llanos colombianos. Desde Mesetas, comienza la verdadera aventura. Allí se toma una camioneta 4 × 4 obligatoriamente, para atravesar diez kilómetros de carretera pavimentada y luego una trocha de 40 kilómetros de extensión, una travesía de una hora. En el camino se aprecia cómo los paisajes andino, orinoquense y amazónico se combinan un par de veces ante la infaltable compañía de la serranía de la Macarena, cuyas estribaciones acompañan el viaje.

Las camionetas 4 x 4 lo recogen en Mesetas para llevarlo a usted y los neumáticos inflables al punto de partida. Foto: Sergio Acero yate. EL TIEMPO

Al llegar a Uribe es necesario adentrarse en tierras de la comunidad indígena nasa, que abre las puertas del resguardo La Playa, donde está el único punto de acceso para realizar tubing a través del Duda. Los nasas fueron por años reacios a la entrada de turistas a su territorio. De hecho, desde la firma de los acuerdos de paz, que sacó a las Farc de la zona y permitió la apertura de destinos como el cañón del Güejar o el cañón del Guape, la comunidad local llevaba años intentando que le permitieran realizar actividades de ecoturismo allí.

La comunidad nasa, conformada por cerca de 150 personas, aceptó recientemente. Pero con dos condiciones: solo los locales pueden operar el destino, y la cantidad de personas que entran debe ser limitada para evitar una sobrecarga de turistas, como ya se ha visto en el Güejar o el Guape, que han ganado reconocimiento durante los últimos años.

La comunidad indígena nasa es la que realiza la entrada al territorio, a través de un ritual para pedir permiso a la tierra. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Es así como antes de entrar al territorio, los nasas realizan una danza tradicional y ponen en el cabello de los visitantes una mezcla de hierbas aromáticas a manera de bienvenida. Eso hace parte del permiso que, según ellos, se le debe pedir a la tierra para hacer la travesía y al río para surcar sus aguas.

Tras la experiencia espiritual, que recarga de energía, empieza el recorrido. Son cerca de cuatro horas por los casi 10 kilómetros de río que se inician en un punto conocido como Mata e’ Plátano. Hasta allí son al menos dos horas y media en un 4 × 4, pero lo que viene son terrenos igual de férreos e impactantes.

Es la comunidad local la que se organizó para realizar los recorridos, y solo ellos pueden ofrecer este atractivo, buscando así también protegerlo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Frente a un río de aguas frescas, casi frías, bordeado por playones de piedras, empieza el tubing. Al principio las aguas tranquilas y el sol apacible de la mañana se combinan con la pasmosa selva virgen que acompaña a ambos lados la ruta. Pero la travesía se transforma rápidamente: el río, que se amplía hasta 50 metros, se cierra en algunas zonas escasos 10 metros y se repleta de rápidos.

Los rápidos, que ya son toda una experiencia cuando se hace kayak o rafting, son aún más retadores cuando se va acostado en un neumático gigante que aunque parece sencillo de dirigir no lo es tanto. Con los brazos y el cuerpo se distribuyen el peso y el impulso para que la dona repleta de aire vaya hacia donde uno quiere.

Superados los rápidos vienen las hidráulicas y las caídas. Es imposible hacer el recorrido sin que aparezca en algún momento una pequeña caída de agua, donde el río forma hidráulicas, que bañan a los aventureros.

Es imposible realizar este corrido y no terminar bañado por las turquesas aguas del Duda. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Estas emociones que aceleran el corazón casi de forma inmediata no representan peligro, pues quien hace el recorrido debe llevar obligatoriamente chaleco profesional de salvavidas. Además, la comunidad organizada como Asociación de Turismo de Naturaleza Indígena y Campesina del Duda (Atunaci), que hace el recorrido, está capacitada en deportes extremos, gracias al apoyo del Instituto de Turismo del Meta, la alcaldía Municipal de Uribe y la corporación ambiental SIE, además de recursos aportados por el Fondo Colombia Sostenible.

Luego vienen las cascadas. Más de cinco se ven en el recorrido, y se frena en dos de ellas. Una, solo contemplativa, deja ver una caída de agua de más de 100 metros donde la comunidad quiere hacer canyoning. En la segunda, más pequeña, se puede saltar y entrar en la piscina de aguas claras que forma con su impresionante fuerza una caída de agua de más de 15 metros.

Tras la emoción surge la calma. Las aguas se tranquilizan y las formaciones geológicas de las montañas de una serranía empiezan a encajonarse y a relajar el cauce de un río que viene con el impulso de surgir a más de cuatro mil metros de altura. Es el momento para dejarse llevar, mirar hacia el cielo y apreciar los árboles que parecen personas que quieren saltar al agua.

En el recorrido es posible disfrutar de varias cascadas. E incluso, bañarse en las aguas de una de ellas. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Pero tras una corta calma viene otra vez la intensa emoción. El cañón se cierra en una zona conocida como El Cuadro, una formación rocosa perfectamente tallada por la erosión del agua que parece literalmente un cuadro de piedra de unos cuatro pisos de altura. Allí, el silencio permite escuchar al ave de las cavernas: los guácharos, que cantan y revolotean en medio de la oscuridad apenas iluminada por un poco de luz solar que se adentra de a poco entre los bordes.

Entrada a El Cuadro, la zona donde más se encañona el recorrido. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El final llega en la zona urbana de Uribe, donde los 4 × 4 esperan para recoger a los viajeros (y los neumáticos), que tras atravesar cerca de diez kilómetros de recorrido han experimentado todo lo que un río tiene para ofrecer, pero además, un destino que es virgen y cuyos protectores, la comunidad local, se niega a que sea sobreexplotado.

Hacer tubing en el Duda es una experiencia que todo apasionado por la aventura debe intentar, una actividad casi exclusiva (por lo limitado de su acceso) que apenas abre sus puertas y solo puede realizarse entre los meses de diciembre y marzo, que es la temporada seca, y cuando el río baja a niveles suficientes para que sea seguro atravesarlo.

Si usted va no solo se encontrará con un ecosistema inexplorado e imponente, también con una región y una comunidad que por años no pudo mostrarle su belleza al mundo por causa del conflicto, pero que ahora abre sus puertas para que todos puedan maravillarse con un destino que no tiene igual en Colombia, y con nada que envidiarle a cualquier otro en el mundo.

¿Cómo y con qué agencias se puede hacer tubing y turismo en el río Duda? Lo que debe saber si usted va...

Como es una apuesta de turismo comunitario, solo dos empresas locales están autorizadas para desarrollar el recorrido. Esas son Somos Guape y Duda, y Naturibe. Puede encontrarlas en redes sociales como @somosguapeyduda y en el teléfono 3108341006; y @NaturibeTours_ y en el teléfono 320 3228110. Solo es posible hacer tubing en el río Duda durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, cuando, gracias a la temporada seca, el río baja a niveles seguros para poder atravesarlo. Los tours se inician en Mesetas, donde hay una amplía oferta de hoteles para hospedarse. Si usted quiere llegar a Uribe también es posible, pero debe contar con vehículo 4 × 4.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

* Invitación de la Asociación de Turismo de Naturaleza Indígena y Campesina del Duda (Atunaci) y la Corporación Ambiental SIE.

