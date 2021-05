TripAdvisor presenta los 25 mejores hoteles del mundo

Todos los años, la plataforma para viajes TripAdvisor hace un balance con las calificaciones, opiniones y comentarios de sus usuarios al rededor del mundo para publicar el 'Annual Travelers Choice Best of the Best', un ránking con los destinos, hoteles, restaurantes y casas más populares y con mejor atención y servicio.

La lista 'Best of the Best' del 2021 ya fue publicada y estos fueron los 25 hoteles galardonados con mejor calificación entre los usuarios de TripAdvisor.

'Best of the Best', top 10:

1. Hotel Colline de France

El hotel ganador y que encabeza la lista de TripAdvisor es el Hotel Colline de France, ubicado en Gramado, Brasil.



“Ya sea que estés de luna de miel o en unas vacaciones familiares, te enamorarás de este hotel. Es muy lindo, pero lo que lo hace verdaderamente especial no es la elegante decoración, es el personal.”, publicó un usuario sobre el lugar.



De acuerdo con la información de la página, una noche para dos adultos en este hotel puede costar al rededor de $709.494.



Algunas de las atracciones que se encuentran cerca del hotel incluyen:



-Calle Cubierta de Gramado.

-Mini Mundo.

-Parque das Orquídeas.

-Museo del Perfume.

-Museo de Gramado.

-Museo de Coches de Ensueño de Hollywood.



2. The Omnia

El segundo lugar lo ocupa el hotel The Omnia, ubicado en Zermatt, Suiza.



“Todo era perfecto: la entrada a la cueva al estilo Bond, la vista de la terraza, el spa cubierto/al aire libre, el servicio sensacional, la selección de whisky, el increíble schnitzel…”, escribió uno de los usuarios sobre este lugar.



De acuerdo con la página oficial del hotal, The Omina es la interpretación contemporánea del tradicional albergue de montaña.



"En los Alpes suizos, el albergue de montaña, un concepto esencialmente estadounidense, ha sido reinventado para su entorno europeo por el arquitecto Ali Tayar (1959-2016) con sede en Nueva York. Este diálogo entre dos culturas fue el punto de partida del diseño".



3. Sani Dunes

La tercera posición se la llevó el hotel Sani Dunes, que se encuentra ubicado en Sani, Grecia. Uno de los usuarios que se alojó en este destino comentó: “Lo que más nos gustó (a las tres generaciones) es el ambiente, que es tan sofisticado como casual, creado con una mezcla increíble de profesionalismo y amabilidad.”

4. Kandolhu Maldives

En el cuarto lugar se encuentra el hotel Kandolhu Maldives, que cuenta con 1.032 opiniones en la plataforma, con una calificación de 5.0 (Excelente).



Este hotel está ubicado en el espectacular y paradisíaco destino de las islas Maldivas, en el Pacífico.



De acuerdo con el hotel, un resumen de este destino se puede resumir en "un resort exquisito con 30 villas que combinan a la perfección elementos naturales de las Maldivas y una arquitectura moderna impulsada por un servicio íntimo".

5. Achtis Hotel

El Achtis Hotel cuenta con 1.429 comentarios y opiniones de ususarios que se han alojado allí y su calificación también es de 5.0 (Excelente).



De acuerdo a la información del perfil de este hotel en TripAdvisor, Achtis Hotel es un hotel romántico con televisor de pantalla plana, frigorífico y aire acondicionado en las habitaciones, y es fácil permanecer conectado durante la estancia, ya que ofrece wifi gratuito para los huéspedes.

6. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve

“Maravilloso. Se ocuparon de todo lo que podríamos haber deseado antes de que pudiéramos pensarlo”, comentó un usuario sobre este lugar ubicado en Kedewatan, Indonesia.



Para aquellos interesados en visitar puntos de referencia conocidos durante su viaje a Ubud, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve se encuentra cerca de Campuhan Ridge Walk (2,2 km) y Gunung Lebah Temple (2,4 km).



Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve ofrece una gran variedad de servicios en la habitación, como televisor de pantalla plana, aire acondicionado y minibar, y puedes permanecer conectado, ya que hay wifi gratuito disponible.

7. The Legian Bali

The Legian Bali Hotel es un hotel de lujo con televisor de pantalla plana, frigorífico y minibar en las habitaciones, y es fácil permanecer conectado durante la estancia, ya que ofrece wifi gratuito para los huéspedes.



El hotel tiene servicio de habitaciones y conserje. Además, los huéspedes pueden disfrutar de piscina y desayuno, lo que lo ha convertido en una opción popular entre los viajeros que visitan Seminyak. Para los huéspedes que tengan coche, hay parking gratis disponible.

8. Hotel Gardena Grödnerhof

“Todo es perfecto. Comida, servicio, habitaciones, piscina, spa. Fui allí cinco años seguidos y cada año se pone mejor. Una experiencia mágica”, anotó uno de los usuarios sobre este destino ubicado en Oltretorrente, Italia.



Durante la estancia, el huésped puede disfrutar de algunos de los servicios que ofrecen, como conserje y servicio de habitaciones. Los huéspedes de Hotel Gardena Grodnerhof también disponen de piscina y desayuno allí mismo. Para viajeros con coche hay parking gratis disponible.

9. Tulemar Bungalows & Villas

De acuerdo con el perfil de este hotel en TripAdvisor, para aquellos que visiten el Parque Nacional Manuel Antonio, Tulemar Bungalows & Villas es una magnífica elección para descansar.



Conocido por su ambiente romántico y su proximidad a fantásticos restaurantes, Tulemar Bungalows & Villas te ayuda a disfrutar de lo mejor de Parque Nacional Manuel Antonio.



Tulemar Bungalows & Villas ofrece una gran variedad de servicios en la habitación, como televisor de pantalla plana, frigorífico y cocinita, y puedes permanecer conectado, ya que hay wifi gratuito disponible.

10. Hacienda Beach Club and Residences

Este hotel, ubicado en Cabo San Lucas, México, cuenta con un total de 545 opinones y una calificación de 5.0.



“Qué lugar increíble para alojarse. Más allá de las habitaciones absolutamente hermosas, las piscinas, las vistas y el paisaje, el personal de Hacienda es incomparable”, escirbió un usuario sobre el destino.



Los demás hoteles que completan el listado con sus respectivas posiciones son:



11. Club Prive by Rixos Belek (Belek, Turquía).

12. Chandys Windy Woods (Chithirapuram, India).

13. Mirihi Island Resort (Mirihi, Maldivas).

14. The Ritz-Carlton, Macau (Macao, China).

15. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments (Bangkok, Tailandia).

16. Hotel Ambiez Family & Wellness (Andalo, Italia).

17. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belice).

18. Mint House at 70 Pine (Nueva York, Estado de Nueva York).

19. Jaya House River Park (Siem Reap, Camboya).

20. Gran Hotel Ciudad de México (Ciudad de México, México).

21. The Hari (Londres, Reino Unido).

22. Waldorf Astoria Amsterdam (Ámsterdam, Países Bajos).

23. Corpo Santo Lisbon Historical Hotel (Lisboa, Portugal).

24. Villa Rosa Kempinski Nairobi (Nairobi, Kenia).

25. Tokoriki Island Resort (Tokoriki Island, Fiyi).

