¿Está viajando? Siga estos consejos para regresar a casa

Aprovechando la jornada de vacaciones del mes de enero, muchas familias se desplazaron desde sus ciudades y municipios de residencia hacia diferentes lugares del país y del extranjero.

Durante este primer puente festivo del 2021, muchas de ellas deben regresar y lo tendrán que hacer en medio de una serie de restricciones aplicadas por los gobiernos locales y el nacional en pro de menguar los contagios por coronavirus, que han tenido un crecimiento acelerado en los últimos días.

Si usted es parte de ese grupo de colombianos que viajaron, siga estas recomendaciones para regresar a su hogar, teniendo en cuenta el cumplimiento de las órdenes impuestas en su lugar de vivienda.

¿Cuándo puede viajar?

Lo primero que tiene que tener en cuenta es que el Gobierno expidió una circular que estipula que desde el jueves 7 de enero en la noche, y durante los cinco días siguientes (hasta el 12 de enero), los municipios y ciudades donde la ocupación general de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) esté por encima del 70% tendrán que cumplir ciertas restricciones.

Por ejemplo, donde haya entre el 70% y el 80% de ocupación tendrán toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. (del 7 al 12 de enero).



Este es el caso de Leticia, Antioquía (exceptuando el área metropolitana de Medellín), Manizales (en Caldas, en general dependerá de cada gobierno local), Córdoba (aplica desde el viernes 8 de enero, incluyendo Montería), Bucaramanga y Santa Marta.

Santa Marta tiene horario de toque de queda de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m.. Foto: Roger Urieles. Especial para EL TIEMPO

En el caso de las ciudades que tengan entre el 80% y 85% de ocupación de UCI se restringe la circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día.



Algunas ciudades que decretaron estas medidas, en cumplimiento de la circular conjunta del Gobierno, son: Villavicencio, Neiva, Tunja (y todo Boyacá) y Bogotá.

Las calles de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Foto: Cortesía

Por último, en las ciudades con ocupación UCI igual o mayor al 85%, se restringirá la circulación de personas y vehículos en lugares públicos desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día del puente de Reyes.



Un ejemplo son Medellín, Cúcuta y todo el departamento de Norte de Santander (aplica desde el 8 de enero).

Toque de queda en Medellín por la pandemia del covid-19. Foto: AFP

Otros lugares como Pereira, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Sincelejo y el archipiélago de San Andrés tienen restricciones y horarios específicos.



Entonces, respondiendo a la pregunta inicial de si puede viajar, la respuesta es que sí, pero teniendo en cuenta los horarios de toque de queda en la ciudad de destino. Y una vez haya llegado, tendrá que acogerse a las normas de cada lugar.

¿Cómo cuidarse durante el viaje?

Las autoridades locales y nacionales hicieron una serie de recomendaciones para quienes quieran ingresar a las ciudades. Ponga mucha atención.



Si se transporta en carro particular: no debe parar durante el recorrido en carretera, y menos a comprar alimentos. Al llegar a su ciudad o municipio, diríjase inmediatamente a su hogar.



No olvide cumplir con las medidas de seguridad vial: no exceder la velocidad permitida, respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez y las demás normas que velan por su vida y la de su familia en carretera.

Quienes regresen en buses de transporte intermunicipal deben agudizar más las medidas de autocuidado: mantener las ventanas abiertas, utilizar el tapabocas en todo momento, higienizar las manos constantemente, no tocarse la cara y no consumir alimentos durante el recorrido.

¿Qué pasa con el desplazamiento aéreo?

El transporte aéreo no está restringido. El Gobierno no estipuló el cierre parcial o total de ningún aeropuerto del país. Aun así, se recomienda mantener las medidas de autocuidado antes mencionadas y aislarse una vez haya arribado a su destino.



También es importante aclarar que la Resolución 002 de 2021, la cual ya está articulada con la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, estipula un nuevo protocolo para viajeros internacionales que lleguen a Colombia, con respecto a las pruebas PCR (prueba que detecta el virus).

“La persona puede manifestar en el mostrador, en el momento en el que va a registrarse para tomar su vuelo, la imposibilidad de tomar la prueba y que se la va a tomar en Colombia. Ninguna aerolínea puede evitar que la persona embarque en el avión”, aseguró Fernando Ruiz, ministro de Salud, en ‘Prevención y acción’, programa diario del presidente Iván Duque.



A su llegada al país, usted se debe comprometer a realizarse la prueba o a guardar el aislamiento preventivo de 14 días.

