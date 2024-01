San Agustín, la capital arqueológica de Colombia: un destino de aventura y cultura

Entre el sabor de un tinto, el aroma de las plantas silvestres, la amabilidad de su gente y una rica oferta gastronómica, San Agustín ha encontrado la manera de convertirse en un destino ideal no solo para quienes quieren cambiar de rutina, sino empaparse un poco de la cultura ancestral, tener un contacto cercano con la naturaleza y, por qué no, darle gusto al paladar probando platos que le dan el protagonismo a ingredientes poco conocidos como el bore, el yacón o el chachafruto, junto con otras delicias típicas como el cerdo, el café o la achira.



En el departamento del Huila, sobre el impresionante Macizo Colombiano, donde el hilo de agua del río Magdalena divide la cordillera oriental y central, se ubica el municipio de San Agustín, uno de los más grandes de Colombia y conocido como la capital arqueológica del país.

Sus habitantes resaltan la seguridad que puede encontrar en la zona, que, a pesar de su ubicación, no se ha visto afectada directamente por la violencia de grupos armados y en donde se puede movilizar con tranquilidad.



El Parque Arqueológico de San Agustín fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995 y en este se pueden encontrar los vestigios de una civilización antigua que representa el culto funerario mediante esculturas talladas en piedra sobre piedra que, se cree, representan desde guardianes de tumbas hasta chamanes y deidades.



Pero San Agustín es mucho más que arqueología. En esta zona de los Andes colombianos también se puede encontrar una exuberante y rica vegetación y una geografía imponente, marcada con abruptos cañones labrados en roca volcánica, el paso del río Magdalena por su punto más estrecho desde su nacimiento hasta su desembocadura, cosecha de café y, si busca un poco más de adrenalina, actividades extremas.



El destino es ideal para aquellos que desean disfrutar de bellos paisajes, actividades en la naturaleza, aventura, agroturismo y cultura. A continuación, le contamos un poco más sobre cada una de las experiencias que puede vivir en esta zona del país, operadores turísticos, hospedaje y cómo llegar.



Vista del parque Arqueológico de San Agustín. Foto: iStock

Arqueología

Una antigua cultura precolombina, cuyo nombre y varias de sus características aún son un ministerio para los investigadores, dejó grandes e interesantes vestigios de lo que fue y de su exaltación a la muerte. Labradas en roca volcánica, en San Agustín se pueden encontrar distintas esculturas que dan testimonio del culto funerario, la comprensión sobre la naturaleza y la relación con los seres humanos y los animales que tuvieron los miembros de esta cultura.



Uno de los atractivos turísticos es el Parque Arqueológico de San Agustín, lo que le da a este municipio el nombre de la capital arqueológica de Colombia.



En esta extensión de 78 hectáreas, puede encontrar alrededor de 130 esculturas, montículos artificiales, tumbas megalíticas, templetes y centros ceremoniales, divididos en varias mesetas, además de la Fuente Ceremonial del Lavapatas, el Alto del Lavapatas, el Bosque de las Estatuas y otras figuras y elementos que se pueden ver en el museo ubicado dentro del mismo parque.



Durante el recorrido, podrá ver toda clase de figuras, tanto antropomorfas, como zoomorfas y antropozoomorfas, que reflejan mucho del conocimiento sobre la naturaleza y los astros que tenía la cultura agustiniana, así como las divinidades y creencias de la misma.



Parque Arqueológico San Agusín Foto: iStock

Entre las figuras encontrará representaciones del dios de la agricultura, que en sus manos sostiene los barrotes para trabajar la tierra; el águila o búho, que representa al ave devorando a una serpiente, que sostiene con el pico y las garras; la diosa de la lluvia, que es una monumental escultura que lleva un gran tocado en la cabeza y el arco iris sobre sus hombros; la máscara, que representa a un sacerdote usando una máscara para ejecutar ritos sagrados; o el dios de la guerra, que lleva en sus manos una calavera que es símbolo de la victoria en la batalla.



Además, el Lavapatas es una gran Fuente Ceremonial con canales de agua tallados en piedra, figuras humanas, de anfibios y reptiles. Los arqueólogos calculan que fue labrado entre los siglos I y IX D.C y también es patrimonio histórico y cultural.

Sitio de la Fuente del Lavapatas, fuente ceremonial con figuras religiosas en bajo relieve. Puente de bambú. San Agustín, Huila, Colombia, parque arqueológico. Foto: iStock

Puede asistir al parque de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. todos los días de la semana, excepto los martes, que está cerrado.



El valor de la entrada para adultos es de $ 45.000, estudiantes con carné vigente $ 20.000, para extranjeros $ 65.000 y niños menores de 6 años y adultos mayores de 62 años, colombianos, así como los oriundos de San Agustín y comunidades indígenas no pagan entrada.

La Chaquira, San Agustín. Foto: iStock

Dentro del patrimonio arqueológico de San Agustín también se encuentra La Chaquira, un conjunto de rocas que se levantan a orillas del cañón del río Magdalena. De las cuatro grandes figuras que se encuentran allí -todas talladas en piedra- está la de la diosa La Chaquira, que mide más de 2 metros.

La Chaquira se encuentra a 1.607 metros sobre el nivel del mar y tiene un sendero con 162 escalones de madera.



También, puede visitar La Pelota y El Purutal, ubicado a 9 kilómetros de San Agustín, donde hay dos montículos ceremoniales con estatuas en policromía que representan personajes religiosos. Además, está el Tablón, que se encuentra a 2 kilómetros del casco urbano de San Agustín. De allí se sacaban los tablones de madera para trasladar las esculturas, donde se conservan cinco figuras y está el Museo Etnogáfrico el Tablón.



Gastronomía

En San Agustín resaltan las preparaciones con cerdo. Por ejemplo, uno de los restaurantes más famosos de la zona es Donde Richard, que ofrece platos a la carta y comida típica colombiana, como lomo de cerdo, pierna de cerdo, churrasco, bagre, mojarra y más.

Otro de los lugares en donde encontrará rica gastronomía es en Casa Tarzán, en donde también se puede hospedar. Es un lugar con un ambiente rústico, con gran parte de la construcción en madera, desde el restaurante hasta las habitaciones y plantas decorativas que lo hacen sentirse como en la misma casa de Tarzán, el hombre de la selva.



Entre la oferta gastronómica, hay platos que aprovechan productos ancestrales como el bore, el poruto, la cidra papa, el yacón y el chachafruto. Además, el cóctel insignia de la casa es la Mistela, hecha de mora y fermentada tres meses bajo tierra, se le agrega aguardiente del huila o ron y se cucharea con una hoja de naranja. También puede probar la chicha de arracacha y de maíz.

Ambrosia El Faro, con sedes en Pitalito y San Agustín, es un restaurante gourmet que ofrece deliciosas pizzas hechas en horno de leña. Ubicado en la misma zona, por la calle de la Locería -una de las más antiguas de la ciudad-, se encuentra Casa Jaguar, que hace una fusión entre la cocina mediterránea con los productos típicos de la región.

Tampoco se puede pasar por acá sin probar las achiras, uno de los productos insignia del huila, horneados crocantes hechos a base de harina de achira, un tubérculo que se cultiva en la zona.

Café cultivado en finca en el Huila. Foto: Archivo particular



Otro producto que no se puede perder es el café, dado que el departamento es uno de los líderes cafeteros del país. El café del Huila cuenta con ‘denominación de origen’. Según cifras de la Gobernación, durante el 2020 el Huila produjo 2.553.000 sacos de 60 kilogramos de café, que equivalen al 18,37% de la producción total del país.



Para 2022, el departamento fue el segundo con más fincas cafeteras (más de 100.000), después del Cauca (más de 114.000).



En San Agustín podrá encontrar hoteles y familias que cultivan su propio café y tienen sus propias marcas que venden a turistas e, incluso, exportan.



Hospedaje

Sin duda, en San Agustín puede encontrar hospedajes para todo tipo de gustos, necesidades y presupuestos.



El Hotel Alto de los Andaquíes es una finca cafetera con mirador, está ubicado a 500 metros de la vía alterna al Parque Arqueológico y de este destacan las amplias zonas verdes y un gran salón para realizar todo tipo de eventos.

Si busca un lugar que se encuentre dentro de la zona urbana del municipio, está el hotel Terrazas de San Agustín, que ofrece una linda vista al pueblo, acomodaciones para parejas o para familias y espacio para eventos.

Uno de los más antiguos de la ciudad es el hotel Yalconia, que se caracteriza por sus amplios jardines y zonas verdes, también tiene salones de eventos, zonas húmedas y amplias habitaciones que han hospedado a varias personalidades del país.



También en el caso urbano, cerca de la plaza de mercado, se encuentra Casa Tarzán, que no solo es famoso por sus cócteles y menú, sino por las habitaciones rústicas, con muebles tallados en madera, con acomodaciones tanto para parejas como para familias y que rescata las tradiciones ancestrales.

Otro lugar que rescata lo rústico, pero que es un poco más ecléctico, es Estorake, un hotel campestre que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo. Acá hay mayor contacto con la naturaleza, zonas verdes, cenas junto a la chimenea y amplias habitaciones.

Ideal para las excursiones estudiantiles o retiros, está el hotel Huaka-Yo, que también tiene amplias zonas verdes y habitaciones con acomodaciones múltiples, hasta para 5 personas, y ofrecen por aparte servicios como cabalgata, rafting y tours en campero.

Uno de los sitios más instagrameables es el hotel Masaya San Agustín, característico por las cabañas inspiradas en las casas comunitarias indígenas de la región, construidas junto al cañón del Magdalena, con lindas vistas desde los miradores y terrazas. Se encuentra en la vía el Tablón, por la vía del Estrecho del Magdalena.



También está el San Agustín Internacional Hotel, que tiene varias habitaciones en construcciones ambientadas en distintos temas. Por ejemplo, está la casa de estilo mediterráneo, la casa americana, la pagoda oriental, la maloka indígena y la casa escandinava. Allí hay un gran salón de eventos y una capilla en la que se pueden celebrar toda clase de celebraciones religiosas.

Agroturismo

En San Agustín hay un contacto inevitable con la naturaleza, desde los paisajes imponentes hasta la variedad de fauna y flora con la que se puede interactuar. Por ejemplo, en el Parque Arqueológico hay senderos en medio de un bosque que alberga varias especies de aves que se pueden escuchar cantar durante el recorrido.



También, puede hacer recorridos entre los cafetales de las fincas y charlar con los caficultores, que aunque sean tímidos, también son bastante amables.

En la visita al Estrecho del Magdalena hay artesanos que se dedican a tejer en fibra de plátano o en fique, procesos que puede ver muy de cerca o, incluso, hacer con sus propias manos. Por ejemplo, allí puede encontrar a Libertejidos, que fabrican y venden productos como sombreros, bolsos y demás tejidos a mano.



Cabe recordar que el estrecho del Magdalena es el punto más angosto del río en sus 80 km de recorrido, su parte más reducida mide solo 2,20 mtrs y las laderas están hechas de lava volcánica compactada. Para los aborígenes fue un sitio sagrado.

El estrecho del Magdalena. San Agustín. Foto: iStock

Puede hacer senderismo en las cascadas de Los Tres Chorros, ubicadas a 23 km de la zona urbana de San Agustín, en el sector de la Candela. Hay acceso en carro o moto hasta cierto punto y luego debe realizar la caminata hasta las cascadas, en un recorrido que lleva un día entero.



Si es amante de las actividades extremas, puede ir a Adrenalina Extrema Cañón del Magdalena, donde podrá lanzarse en canopy y volar a 500 metros de altura para disfrutar la vista al río Magdalena, pasando de San Agustin a Isnos y viceversa. Podrá realizar una actividad similar en hamacas, a más de 300 metros de altura, hacer torrentismo, montar en bicicletas aéreas, disfrutar del paisaje desde el mirador o columpiarse en una estructura de 12 metros de altura.

Allí certifican todos los equipos utilizados con normas internacionales y las estructuras cuentan con cálculos realizados por personas calificadas y con acompañamiento de expertos.



Por otra parte, puede realizar deportes náuticos, avistamiento de aves, glamping, disfrutar de un mirador y del bosque mitológico en Laguna Guaitipan Ancestral, que aunque se ubica en Pitalito, es un complejo ecoturístico que está bastante cerca de San Agustín.

Operadores turísticos

De igual modo, se puede contactar con operadores turísticos de la zona, que se encargarán de facilitarle las visitas a las diferentes zonas turísticas durante su viaje. Uno de estos operadores es Ivan Tours Colombia, operador de las zonas arqueológicas de San Agustín, Tierradentro, así como de Parques Nacionales Puracé y Cueva de los Guacharos, el desierto de la Tatacoa y del Macizo Colombiano en general.



La oficina se ubica en la calle 20 sur #4-24, en Pitalito, Huila. Se puede comunicar al correo ivanhoyos@invantourscolombia.com o al teléfono +57 3125841183.



Otro operador turístico de la zona es Disfruta San Agustín, que ofrece planes privados y a la medida, transporte privado terrestre punto a punto, guías profesionales en turismo arqueológico y de aventura, intérpretes bilingües, alojamientos y demás. Los puede contactar por whatsapp al teléfono 3209673925, o al correo electrónico reservas@disfrutasanagustin.com.



Los operadores, hoteles y lugares mencionados hacen parte de la asociación de CorpoSanAgustín.

Entrada de una tumba funeraria precolombina hecha de piedra, San Agustín, Huila. Foto: iStock

¿Cómo puede llegar hasta San Agustín?

Teniendo en cuenta que el municipio de San Agustín se encuentra al sur del departamento del Huila, para llegar desde Bogotá por vía terrestre deberá trasladarse 529 km por carretera, en la ruta Bogotá - Espinal - Neiva - Garzón - Pitalito - San Agustín.



Sin embargo, si va a llegar por vía aérea tiene dos opciones, viajar hasta Neiva, en un viaje de 40 minutos, y completar el trayecto por carretera de 4 horas.



Una segunda opción es viajar hasta Pitalito con la aerolínea Satena (1:40 minutos) y luego completar el trayecto por vía terrestre Pitalito-San Agustín, que tarda 35 minutos.

​

Si se encuentra en Cali, por vía terrestre tendrá que trasladarse 272 km por carretera pavimentada y un tramo de 45 km de carretera destapada, en el sector del Parque Nacional Natural Puracé. Tendrá que tomar la ruta Cali - Popayán - Coconuco - Paletará - Isnos - San Agustín.



​Si, por otra parte, se encuentra en Medellín, por vía terrestre, tendrá que viajar 796 km por carretera pavimentada, en la ruta Medellín - La Dorada - Honda - Girardot - Neiva - Garzón - Pitalito - San Agustín.



También lo puede hacer en avión, viajando hasta Neiva, haciendo escala en Bogotá y luego por vía terrestre Neiva - San Agustín. Otra opción es viajar en vuelo directo hasta Neiva y luego trayecto terrestre Neiva- San Agustín, que demora unas 4 horas.



Si lo prefiere, puede volar hasta Pitalito con la aerolínea Satena, haciendo escala en Bogotá y luego trayecto terrestre Pitalito - San Agustín.

Paisaje del cañón del río Magdalena, cerca del sitio de La Chaquira, San Agustín. Foto: iStock



