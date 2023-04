Durante una rueda de prensa en que el Gobierno presentó el balance del turismo en Semana Santa, el Ejecutivo planteó la posibilidad de que la tarifa del IVA a los tiquetes aéreos vuelva a reducirse, como ocurrió entre 2021 y 2022 en medio de la reactivación del sector tras la pandemia.



En medio de la rueda de prensa, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, destacó que se está elaborando una propuesta que reduciría la tarifa del IVA a los tiquetes, que actualmente se encuentra en el 19 por ciento.

"(Las carteras de) Hacienda, Minas, Comercio, Transporte, Interior y nuestro presidente estamos trabajando para evaluar el impacto que tiene bajar la tarifa del IVA”, explicó Reyes durante su intervención.



Esto se da como respuesta al reclamo que durante varios meses han hecho las aerolíneas, las cuales señalan haber recibido un fuerte golpe con la reactivación de la tarifa plena, luego de dos años en los que el IVA para el sector fue del 5 por ciento.



Al respecto, el ministro enfatizó: “Ya no podemos hablar de volver al 5 por ciento, porque ese fue un beneficio, una exención que se dio en épocas de la pandemia. El año pasado, por mandato legal, tuvimos que eliminar este beneficio. A partir de los resultados de enero, febrero y marzo, con una tarifa del IVA aplicada al 19 por ciento, estamos analizando cuál sería el impacto de establecer una tarifa menor".



De esta forma, el funcionario aseguró que en los próximos días se conocerá el concepto de los expertos de las diferentes carteras con respecto a la viabilidad de esta reducción de la tasa tributaria: "El equipo económico del Gobierno está revisando los datos, no está cerrado a no establecer estos beneficios, y está analizando cuál podría ser una cifra adecuada, que no golpee ni al sector de transporte aéreo y turismo, pero tampoco la economía o nuestro presupuesto nacional"



Y agregó: "Esperamos que esa evaluación se termine en el transcurso de esta semana, con ocasión del debate del Plan Nacional de Desarrollo en las plenarias de Senado y Cámara".

¿Por qué aumentó el IVA en los tiquetes?

Si tiene la alternativa de hacer escalas puede ahorrar mucho en sus tiquetes. Foto: iStock

Cabe recordar que para el 2023 los viajeros sintieron el golpe en su bolsillo con el aumento de la tarifa del IVA, que retornó al 19 por ciento para los tiquetes aéreos, según los ajustes del proyecto de reforma tributaria que aprobó el Congreso en 2022.



Esto después de que, durante el gobierno de Iván Duque, una de las medidas implementadas para apalear el golpe de la pandemia fue reducir este impuesto al 5 por ciento en los boletos aéreos. Por ende, la medida implicó un aumento de 14 puntos porcentuales.



A finales del año pasado la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) advirtió una posible contracción de la demanda que podría influir en una pérdida de los beneficios socio económicos que aporta la aviación al país.



La organización aseguró que las tarifas promedio de los tiquetes han venido bajando en los últimos años de manera importante, pero teniendo en cuenta el difícil panorama actual, el incremento en los valores para los usuarios que se ha sentido, respondería precisamente a la carga impositiva y a factores externos.



"Ad portas de discutir el próximo Plan Nacional de Desarrollo, es importante sentar las bases que permitan a Colombia y sus ciudadanos obtener el mejor provecho del servicio público esencial de transporte aéreo, a través de un marco tributario adecuado que permita que el sector siga siendo competitivo, que la industria aeronáutica pueda seguir contribuyendo al desarrollo social y económico, a la conectividad de las regiones y a la consolidación y democratización del transporte y del turismo", manifestó el gremio.



REDACCIÓN VIAJAR