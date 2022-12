Mau López, un tiktoker mexicano, contó a través de sus redes sociales cómo por un error torpedeó las vacaciones de su familia en Colombia.



"Le debo 11 millones y medio de pesos a mis papás", cuenta López en un video que ya acomula más de cinco millones de reproducciones en TikTok.



Lea además: (¿Volará desde El Dorado? 10 sugerencias para que no pierda su avión)

En el video, el joven influencer, explica que su familia le encargo realizar la reservación de una actividad durante sus vacaciones en Colombia. Específicamente visitarán Bogotá, Medellín y Cartagena.



"Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron (la familia) que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha", relata el tiktoker.



"Mi mamá me escribe y me dice: Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar. Y no nos quieren devolver el dinero. Y sabes cuánto costó", continúa.



La reservación del yate, explica el joven, le costó 11'400.040 pesos colombianos, dinero que no le devolverán. López verificó y en efectivamente se equivocó.



"Claramente lo reservé en Cartagena y yo lo reservé para las fechas que vamos a estar en Medellín. Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa", continúa con su relato.



Lea además: (Miles de vuelos navideños suspendidos en EE. UU. por gran tormenta invernal)



Su mamá, entonces, le pidió que solucionara el problema. "Le escribí a la persona de la lancha y le dije: oye, un pequeño detalle. La fecha en la que reservé no se podrá hacer y me contestó: no te vamos a devolver el dinero".



Finalizando su relato, el joven agrega: "Sigo pensando que no fue mi error, fue culpa de mis papás por encargarme eso".