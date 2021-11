Este es ‘The Explorer’, el avión-hotel de lujo exclusivo para millonarios

“Ir a cualquier lugar en cualquier momento”. Ese es el lema de ‘The Explorer’, el avión que ofrecerá una experiencia inigualable para los pasajeros, como si se tratara de un hotel cinco estrellas.



El aparato es desarrollado por Lufthansa Technik, una empresa hermana de la aerolínea alemana Lufthansa.



Sus pasajeros viajarán con amplio espacio y podrán adaptar la cabina para sus necesidades. Además de las cuatro habitaciones, baños, sillas de lujo y comedor, tendrá áreas para spa, gimnasio, garaje, bar, discoteca y hasta balcón.

“Se nos ocurrió la idea de mostrarlo como un ‘hotel volador’ para que los huéspedes que lo alquilen tengan un viaje de dos semanas alrededor del mundo”, señaló Wieland Timm, ejecutivo de Lufthansa Technik, en charla con la cadena de noticias ‘CNN’.



Será un avión exclusivo y privado. Foto: Lufthansa Technik

¿Cómo será?

El avión acudirá al fuselaje del Airbus A330 y modificará todo su interior. También se podrá implementar, de acuerdo con la empresa, en cualquier otro que tenga un fuselaje ancho, como el Boeing 787 o 777.



Primero, la escotilla de carga se adaptará como un balcón. Los pasajeros, siempre y cuando el avión esté en tierra, podrán salir y contemplar el paisaje donde quiera que hayan aterrizado.



La escotilla de carga se podrá adaptar como un balcón. Foto: Lufthansa Technik

La cabina dejará de lado las tradicionales filas de asientos y áreas superiores para el equipaje; todo estará dotado de mobiliario de lujo e irá en línea con la tecnología, según reseña la aerolínea en su página oficial.

'The Explorer' tendrá mobiliario lujoso. Foto: Lufthansa Technik

Una de las novedades está en su techo, pues tendrá ventanas panorámicas y paneles que proyectarán variedad de imágenes y videos. Así, los consumidores podrán cambiar las proyecciones y sentirse en una discoteca, un acuario o en el escenario que deseen.



“Creamos un interior único para aprovechar todo el potencial del sistema de proyección para aviones privados. El aspecto general de una cabina VIP se puede cambiar oprimiendo un dedo”, afirmó Michael Bork, arquitecto de interiores de la aeronave, en un comunicado.

Su techo tendrá un panel de proyecciones. Foto: Lufthansa Technik

El avión privado ‘The Explorer’ tendrá capacidad para recibir entre 8 y 12 pasajeros, quienes no tendrán que preocuparse por el espacio porque disfrutarán a su gusto.



“Podemos adaptarlo a cualquier otra necesidad, es decir, para que un mayor número de pasajeros utilicen este avión como un crucero”, señaló la empresa.

La aeronave tendrá espacio dedicados para el ocio, como una discoteca. Foto: Lufthansa Technik

El costo monetario y ambiental

El avión se presentó en los últimos días de este 2021 en ‘Dubai AirShow’, una de las ferias aeronáuticas más importantes del mundo.



Lufthansa Technik aseguró que si alguna persona se anima a comprarlo debería invertir unos 330 millones de dólares (más de un billón de pesos colombianos).



Lo anterior porque un Airbus A330 tiene un costo de aproximadamente 230 millones de dólares. A ello se deben sumar los 100 millones de dólares que se necesitan para adaptar la cabina y dejarla con las funcionalidades de un jet privado.



La cabina del avión se podrá adaptar a las necesidades de sus dueños. Foto: Lufthansa Technik

“Es una inversión muy grande”, afirmó Wieland Timm, ejecutivo de la aerolínea, para ‘CNN’.



Por otro lado, un Airbus A330 tiene la capacidad para recibir entre 250 y 290 pasajeros. No obstante, ‘The Explorer’ acogerá a 12 pasajeros VIP y máximo 47.



La empresa no precisó cuáles serán las emisiones de CO2 con ese número de personas transportadas, teniendo en cuenta que estudios como ‘Transport and Environment’ han denunciado que los aviones privados contaminan entre 5 y 14 veces más que los vuelos comerciales.



'The Explorer' costará 330 millones de dólares. Foto: Lufthansa Technik

Sin embargo, Timm señaló al medio citado que “la gente que quiera viajar, lo hará”.



Desde este momento la empresa recibe pedidos y planea demorarse un año para tener cada avión listo.

