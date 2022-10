Mejor ubicado no podía estar. Que esté situado justo al frente del autódromo más famoso de Estados Unidos, no es casualidad. The Daytona, A Marriott Autograph Collection, pone a los seguidores del automovilismo a dormir en medio de la acción, en un hotel tipo boutique que ofrece alojamiento moderno y elegante en el mismo medio de la acción de los autos de carrera de Nascar.

El hotel cuenta con 144 habitaciones muy amplias y suites, estas últimas con una espectacular vista al Daytona International Speedway.



Todas las habitaciones del hotel tienen elementos tecnológicos como iPad y televisor de gran tamaño, con muebles de líneas contemporáneas. Además, cuenta con grandes salones de reuniones, donde se efectúan numerosas conferencias y eventos corporativos.



El autódromo, ubicado en Daytona Beach, Florida fue inaugurado el 22 de febrero de 1959 por iniciativa de William France Sr., fundador de la Nascar, para reemplazar al circuito playero de Daytona. Actualmente tiene capacidad para 168.000 espectadores.



Este hotel ofrece la experiencia perfecta para los amantes de las carreras.

En este autódromo se corren las mundialmente famosas 24 Horas de Daytona, una carrera de resistencia de vehículos deportivos prototipos. La carrera se disputa desde el año 1966, siempre a fines de enero o comienzos de febrero.



“Desde su apertura, en el 2019, hemos contado con el favor del público, que no solo viene de Florida, sino también de todas partes”, dijo Nancy Guran, directora de Ventas de The Daytona.



Y si no se quiere perder la playa, el sol y las palmeras, está a cinco minutos de la famosa playa de Daytona, y muy cerca de Ponce Inlet, donde está el faro más alto de la Florida.

Todas las habitaciones están decoradas con elementos clásicos de las carreras de Nascar.

El hotel también cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un viaje en familia, como piscina, gimnasio y programa de alquiler de bicicletas. Precisamente, las familias son la mayoría de huéspedes que lo ocupan en su totalidad en la temporada de vacaciones, como mitad de año, pero apela también al viajero de negocios.



El bar y restaurante Sir Malcolm ofrece servicio completo de comida. Fue nombrado así en honor a Sir Malcolm Campbell, un corredor que rompió varios récords de velocidad en Daytona, incluyendo ser el primero en superar con su Bluebird, la barrera de los 482,8 kilómetros.



Según la página oficial del hotel, “el exclusivo restaurante de Sir Malcolm está abierto para el desayuno y la cena, y sirve cocina estadounidense con influencias internacionales preparada de forma creativa por un talentoso equipo culinario”.



En el centro comercial One Daytona al lado del hotel también se puede encontrar una amplia oferta gastronómica.

Entre la gastronomía que ofrecen se encuentra una “tortilla de espejo retrovisor y tocino, jamón o salchicha”, y para la cena, “camarones y sémola o un exquisito filete de percha frotado en seco cubierto con chimichurri”, seguido de un “coctel Moonshine, acompañado de un irresistible pastel de lava con dulce de azúcar”.



Con un exterior colorido, The Daytona tiene una gran terraza con vistas al autódromo y al resto del One Daytona, el centro comercial y de entretenimiento del que hace parte y pertenece a la misma empresa de Nascar.



Los dueños de los locales son comerciantes independientes e incluyen desde restaurantes italianos, hasta otros de cadenas conocidas, como P.F. Chang’s, centro de juegos electrónicos, tiendas de dulces y cines.



Automovilismo al 100

En un tour ofrecido por Guran, ella destacó los elementos obvios que van con la temática del automovilismo, como la enorme rueda de automóvil que está en el lobby y los varios autos en exhibición, incluyendo varios ‘vintage’, pero también algunos detalles más sutiles en las habitaciones, como cuadros con imágenes de cadenas de los autos y accesorios que simulan piezas de autos, como espejos retrovisores y luces, distribuidas discretamente en las paredes de la mayoría de sus espacios.



“Contamos la historia del automovilismo de Estados Unidos a través de nuestro hotel, uno perfecto para los amantes de esta disciplina”, dijo Guran.



Curiosamente, en el lobby, ubicado en el segundo piso, una gran sección de su enorme ventanal de piso a techo (desde donde se ve el autódromo), se abre para dejar entrar y salir los autos que están en exhibición. Estos cambian durante el año, en ocasiones dependiendo de los eventos que se celebran en la pista.

Uno de los autos en exhibición actualmente.

Actualmente, entre los exhibidos está el Ford Ecoboost que logró el récord de velocidad de la pista en 2013 cuando alcanzó los 358.8 kilómetros por hora.



Su ubicación privilegiada, permite cruzar caminando al Daytona International Speedway, por lo que resulta conveniente para quienes van a participar de algunos de los eventos importantes que se realizan allí cada año.



El hotel ofrece paquetes que incluyen actividades exclusivas, como recorridos y el Daytona Drive Experience, donde se puede conducir uno de los autos auténticos de carrera o ir de copiloto. Dentro de estas actividades se destacan tres experiencias inmersivas: Manejo en Daytona, Ride Along de Nascar y Novato de Nascar.



Manejo en Daytona

Viene dentro del paquete Daytona Drive Xperience y tiene cupos son limitados. Si se apunta a la experiencia asistirá a una exhibición de autos los sábados por la mañana, con estacionamiento VIP. Podrá manejar su propio carro en la pista del Daytona International Speedway y exhibirlo en el Victory Circle de One Daytona.



Para que el recuerdo permanezca por siempre, profesionales de la fotografía le tomarán una foto junto a la pista con su carro. También podrá realizar un recorrido tras bambalinas del Speedway y del Centro de Investigación y Archivos de Nascar. Y para finalizar la experiencia, participará en la Recepción del Círculo de la Victoria y en la entrega de premios al Mejor Auto de Exhibición del Fin de Semana.

Ride along de Nascar

El sueño de muchos fanáticos del automovilismo deportivo, especialmente de la Nascar, es montar un carro a lo largo de High Banks en el Daytona International Speedway.



El hotel le ofrece convertirlo en realidad. Podrá conducir un auto real de carreras de Nascar durante tres vueltas en el Daytona International Speedway, lo que incluye experimentar velocidades máximas también como pasajero, con un instructor de carreras profesional.



La entrada para la experiencia Ride Along de Nascar en el Daytona International Speedwayse debe reservar con siete días de antelación y viene con desayuno para dos en el Sir Malcolm y The Blue Flame, otro de los restaurantes exclusivos del hotel.

Novato de Nascar

Nada más emocionante que estar en una pista conduciendo, por primera vez, un verdadero auto de carreras de Nascar. Si siempre ha querido conducir en el icónico autódromo Speedway, esta experiencia lo dejará completamente satisfecho. En el Daytona International Speedway disfrutará de una sesión de carrera cronometrada de 8 minutos. Es una experiencia única para los ‘novatos’ en Daytona. Garantizado para ser una experiencia increíble de Nascar.



Con el paquete para ‘Novato de la Nascar’ tendrá también un desayuno para dos en los restaurantes Sir Malcolm o The Blue Flame. Al igual que otros paquetes premium, debe reservar con siete días de anticipación.



RAISA RIVAS ESPAÑOL

El Nuevo Día (Puerto Rico) - GDA

