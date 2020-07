Tequendama Suites, primer hotel del país certificado en bioseguridad

Tequendama Suites and Hotel, ubicado en el centro de Bogotá, se convirtió en el pimer alojamiento del país en recibir la certificación Safeguard y el sello Check in certificado, garantías de bioseguridad para sus huéspedes.



El hotel, que hace parte de la Sociedad Hotelera Tequendama, seguirá con su operación, garantizando con estos certificados el bienestar de sus huéspedes, colaboradores y usuarios.



“Nos llena de orgullo y satisfacción ser el primer hotel en recibir este reconocimiento por parte de una entidad líder en procesos de certificación como es Bureau Veritas Colombia", dijo Sara Milena Manotas, gerente de Tequendama Suites and Hotel.

La empresa certificadora Bureau Veritas Colombia, líder mundial en certificación e inspección internacional con presencia en nuestro país desde 1986, fue la encargada de conferir el sello Safeguard al hotel Tequendama Suites, que reconoce el cumplimiento de buenas prácticas, estándares en bioseguridad y la implementación de los protocolos para prevenir la covid-19.



Así mismo, y acogiéndose voluntariamente a las directrices del Gobierno, Tequendama Suites and Hotel obtuvo el sello Check in certificado por parte de la misma consultora. La certificación, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de ProColombia, tiene el objetivo de generar confianza entre los viajeros y consumidores, minimizando los riesgos de contagio del virus e incentivando el turismo en el país, además siendo este, el primer sello de estas características desarrollado en América Latina.



"A través de esta certificación voluntaria buscamos que se incremente la confianza de los turistas de que se están cumpliendo y aplicando de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad, impartidos por el Gobierno Nacional, en el sector turismo”, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Justamente, uno de los objetivos del hotel es ofrecer una servicios confiables a los viajeros, huéspedes permanentes y colaboradores.



La gerente agregó que "es un gran logro y un reto enorme para todo el equipo de colaboradores del Hotel Tequendama Suites and hotel y para la Sociedad en general seguir garantizando el cuidado, bienestar y tranquilidad a los huéspedes, visitantes, funcionarios y clientes, ofreciéndoles la plena seguridad de que se encuentran en un hotel que cumple con los más altos y estrictos protocolos de bioseguridad”.

Check in certificado

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recordó que actualmente hay cinco organismos avalados para otorgar este sello voluntario y ocho más están en proceso. Además, se tienen alrededor de 100 solicitudes efectivas para certificar prestadores de servicios turísticos, áreas y atractivos.



Esta certificación, creada mediante la Resolución 576 de 2020, es de carácter voluntario y se basa en los criterios de los protocolos de bioseguridad contempladas en la Resolución 666 de 2020 y en los protocolos específicos de cada uno de los sectores de la cadena de valor del sector turismo. Tendrá una vigencia de dos años y desde esta cartera se llevará un registro de los prestadores de servicios, atractivos y destinos turísticos a los que se les otorgue el sello.



Para mayor información: www.bioseguridad.mincit.gov.co



Organismos de evaluación de la conformidad avalados: https://onac.org.co/directorio-de-acreditados



