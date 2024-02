‘Tenemos precios de tiquetes aéreos de monopolio’: Petro en inauguración de Anato

La versión 43 de la Vitrina Turística de Anato se inauguró hoy en Bogotá con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien, es su discurso aseguró que en Colombia el precio de los tiquetes aéreos es demasiado alto debido a los monopolios que se manejan este mercado.



“Colombia necesita la llegada de nuevas aerolíneas al país, porque los tiquetes aéreos son muy caros y tenemos precios de monopolio”, sentenció el presidente Petro.





El mandatario de los colombianos aseguró que es necesario implementar estrategias para bajar los impuestos que encarecen los servicios turísticos en el país.



Reconoció la llegada de aerolíneas internacionales al país como Emirates -un logro que atribuyó a la gestión del Gobierno nacional- e indicó que es necesario que arriben más compañías aéreas internacionales. "Tienen que llegar todas las aerolíneas internacionales que podamos, nuestra política es abrir los aeropuertos a la mayor cantidad de aerolíneas para bajar los precios", dijo.



De hecho, lamentó que Satena, única aerolínea nacional, no ha tenido la capacidad suficiente para desarrollar rutas internacionales. “Satena es un fracaso mío, porque yo le he entregado rutas internacionales, pero las bota. Ahí hemos fracasado y el Ministerio de Hacienda tiene que tomar nota, porque Satena no puede ser una aerolínea anclada”, reconoció el presidente Petro

El mandatario aprovechó también su intervención para presentar ante la opinión pública algunos de los logros y apuestas que tiene el Gobierno nacional para el sector turismo.

Por ejemplo, destacó el aumento que presentó en el último año el ingreso de turistas extranjeros al país. "Logramos hacer crecer el turismo internacional, un 24 por ciento, uno de los mejores del mundo, pero debido a la baja en el turismo interno, desde el punto de vista del mercado eso terminó mitigándose".



Resaltó el papel que ha jugado el turismo a la hora de reemplazar divisas petroleras y carboneras que llegan al país. "Considero que es el camino más rápido porque mientras logramos exportar producción agraria y agroindustrial, la posibilidad del turismo nos puede ayudar", manifestó Petro ante los asistentes de Anato.

Además, defendió las inversiones que se han hecho en su Gobierno para la promoción del turismo, como el sonado caso de la Casa Colombia en Davos, Suiza: "Me criticaron el tema de Davos, pero si queremos que vengan a Colombia tenemos que ir donde está la posible oferta de turistas. Una campaña de comunicación a todo dar que nos costará, pero que tienen una retribución importante, pasamos a 6 millones de turistas, ojalá a 7 y la meta nuestra son 10 millones. Queremos más porque el país tiene el potencial".

El presidente también reconoció la necesidad de incentivar la seguridad en el territorio nacional como una garantía para atraer a más turistas con policía especializada en este sector, que cuide las zonas turísticas y ayude a esta industria como motor de desarrollo social y económico.

Más pistas internacionales en el país

Otro de los puntos abordados por el presidente Petro en la apertura de la Vitrina Turística de Anato fue la apuesta del Gobierno por construir más pistas internacionales en regiones apartadas del país.

Vitrina Turística de Anato, inauguración. Foto: Adriana Garzón

"No tenemos una doble calzada que nos comunique con las fronteras. A Colombia se llega por vía aérea. Hemos priorizado como parte de la política pública de turismo los aeropuertos que queremos hacer o ampliar en donde creemos que hay un potencial de atracción turística".



Para estos proyectos, se tienen los ojos puestos en lugares como La Guajira, Chiribiquete, el litoral Pacífico, Tolú y la selva amazónica, según indicó Petro en su discurso. "El objetivo es atraer más turistas extranjeros atraídos por la belleza natural", dijo.

La apuesta de Bogotá

Durante la inauguración, el alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, expresó que la Vitrina Turística de Anato es un hito para la capital y todo el territorio nacional. “Es un punto de encuentro para que más de 27.000 personas provenientes de todo el mundo se reúnan, de diferentes culturas y poblaciones”, detalló Galán.



Explicó que Bogotá recibió 12 millones de turistas durante 2023, de los cuales 11 millones fueron viajeros nacionales. “Tenemos un reto y es lograr que Bogotá se consolide como la ciudad de todos. Tenemos el segundo aeropuerto (El Dorado) más importante de la región y esperamos que en seis, siete años, podamos movilizar a 60.000 pasajeros al año”, detalló el alcalde.



El alcalde Galán además detalló cuál será la estrategia turística para Bogotá. “Debemos fortalecer la promoción de Bogotá a través de eventos turísticos internacionales, fomentaremos aplicaciones y tecnología para enfocar el turismo social, y además, actualizaremos nuestra infraestructura turística, que irá desde señalización hasta el transporte”, dijo el alcalde, quien además señaló que una apuesta importante de la capital será el turismo comunitario para generar oportunidades de desarrollo.



"Estas puestas solo van a estar completas si trabajamos de manera articulada y se conecta a Bogotá con todo el país. Este evento es clave, solo si trabajamos juntos como país podemos hacer de Colombia una potencia turística internacional", señaló Galán.



REDACCIÓN VIAJAR