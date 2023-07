Cada año, entre julio y noviembre, ballenas jorobadas visitan la zona pacífica de Colombia. Estos cetáceos viajan alrededor de 8.500 kilómetros desde la Antártida hasta las aguas cálidas colombianas para aparearse y dar a luz a sus crías.



Valle del Cauca, Cauca y Chocó son los lugares predilectos por turistas nacionales y extranjeros para presenciar el paso de las ballenas en Colombia. A continuación, conozca cómo llegar y disfrutar del avistamiento de ballenas:

Bahía Málaga

En esta bahía del océano Pacífico, ubicada en Buenaventura (Valle del Cauca), se encuentra el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, que es una de las zonas favoritas de las ballenas para realizar sus rituales de apareamiento y uno de los lugares con más registros de avistamientos.

Este parque también brinda la posibilidad de realizar travesías en kayak, paseos en lancha, caminatas por acantilados y espeleología, práctica de explorar y/o estudiar las cavidades naturales del subsuelo.



En Bahía Málaga también hay un gran atractivo turístico para los amantes de la naturaleza porque es una de las zonas con más especies de fauna y flora continental y marina en el planeta, ya que alberga alrededor de 1.396 especies distribuidas entre moluscos, crustáceos, algas marinas, aves, reptiles, anfibios, y mamíferos costeros y acuáticos.

Desde Cali (capital de Valle del Cauca) a Buenaventura, hay aproximadamente 3 horas en carretera. Para llegar al Parque Nacional Natural Uramba, los visitantes pueden tomar un viaje en lancha desde Buenaventura hasta los poblados de Juanchaco y Ladrilleros, aledaños al destino turístico.

Gorgona

El Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra a 46 kilómetros del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Es un lugar de diversidad natural ya que es el hogar de 11 tipos de ballenas y delfines, 12 clases de arrecifes de coral, 75 especies de aves migratorias, 41 especies de reptiles y 723 especies de flora entre las que se encuentran musgos, macroalgas marinas y plantas herbáceas.

El avistamiento de ballenas se da entre junio y octubre, en el Pacífico. Foto: Santiago Saldarriaga - EL TIEMPO

Para llegar a Gorgona se debe tomar un avión desde Cali hasta Guapi o Buenaventura, luego viajar en lancha hasta ingresar a mar abierto y continuar el recorrido hasta la isla, el cual tiene una duración de entre dos y cuatro horas.

Nuquí

Municipio del departamento de Chocó, ubicado en el Golfo de Tribugá. Es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta y uno de los mejores sitios para el avistamiento de ballenas, porque es posible acercarse a unos 200 metros en lancha para tomar fotografías increíbles del ritual de apareamiento y el nacimiento de los ballenatos.



Allí se ubica el Parque Nacional Natural Utría (Nuquí), uno de los lugares de mayor biodiversidad en el mundo y considerado la sala de partos de las ballenas yubarta.

Para llegar al Parque Nacional Natural Utría hay dos opciones: por vía aérea, tomando un vuelo de 10 a 15 minutos desde Medellín o Quibdó hasta el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, o por vía marítima desde Buenaventura o Bahía Solano.

Para tener en cuenta

La principal recomendación para avistar ballenas es hacerlo en compañía de expertos y/o guías, para ello diferentes agencias o las propias comunidades ofrecen paquetes turísticos que incluyen estas actividades. Asimismo, es importante seguir las sugerencias de Parques Nacionales:



- Usar chaleco salvavidas mientras permanezca en la lancha.

- No ingerir licor antes, durante o después del avistamiento.

- No arrojar ningún elemento por fuera de la lancha.

- Utilizar ropa y zapatos cómodos.

- Usar bloqueador solar y repelente biodegradable.

- Usar gorra y llevar capa impermeable.

- No se debe alimentar ni provocar el acercamiento de los animales usando atrayentes como comida.

Sugerencias adicionales

Hay mayor probabilidad de divisar a los cetáceos cuando es muy temprano por la mañana o cuando está finalizando el día, puesto que en esas horas el mar está más calmado y sol no es tan intenso. Si el avistamiento se va a realizar desde la costa, es recomendable usar binoculares. Si el avistamiento es desde una embarcación, lo más recomendable es ir acompañado de un guía. Siempre se debe mantener una distancia prudente y permanecer en silencio para no interferir con las actividades de las ballenas y sus ballenatos.

