Tecnología para hacer turismo de naturaleza en el Valle

Que las comunidades rurales de Valle del Cauca puedan tener herramientas –como una aplicación móvil– para vender turismo de naturaleza y que, al mismo tiempo, esta actividad les ayude a conservar sus territorios y a mantenerse alejados de la violencia. Este objetivo motivó el trabajo ‘El turismo de naturaleza como estrategia para el desarrollo socioeconómico y la consolidación de la paz’, un proyecto de investigación desarrollado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional, y liderado por el profesor Enrique Alejandro Torres.

“El turismo de naturaleza busca proteger un ecosistema y que los turistas puedan disfrutar la naturaleza. La idea es que sea contemplativo, no depredador y muy regulado. En esta línea propusimos este proyecto”, explica Torres.



Una de las líneas de trabajo fue el desarrollo de una aplicación para mostrar a los turistas los destinos que pueden visitar en el departamento y que les permita compartir sus impresiones y opiniones de los lugares, una vez los han visitado.

“El objetivo es que el usuario pueda buscar por segmento, por ejemplo, aviturismo, y que decida en el mapa a dónde quiere ir –explica Torres–. Además de esto, que pueda ver qué opinaron los usuarios que ya estuvieron ahí”.



Así nació la app NAT, un trabajo conjunto de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Palmira y de Manizales que, si bien lleva un tiempo en pruebas, aún tiene pendiente la fecha de publicación.



“Esta app no pretende ser un turoperador. La persona que sube a la app la ubicación de un destino puede poner su número de contacto, pero no comunicarse con los viajeros a través de la app, sino de manera externa”, dice el investigador.



Torres aclara que la universidad no está buscando líneas de negocios y que su propuesta es, por encima de todo, un proyecto de investigación. De hecho, cuenta que además de la app trabajaron con cuatro comunidades del Valle para entender sus dinámicas de turismo.



“Levantamos una base de datos de los emprendimientos de turismo de naturaleza en el Valle y encontramos 200”, dice Torres. Y añade que analizaron cómo los servicios ecosistémicos de cuatro zonas del departamento se vinculaban con ese segmento turístico.



Los sitios estudiados fueron el corregimiento de La Buitrera, la reserva Río Bravo, Aguaclara y la playa Chucheros ensenada El Tigre, en Bahía Málaga (Buenaventura). Está pendiente la publicación de los resultados.



Sin duda, esta investigación genera resultados con posible valor comercial, y aunque Torres reitera que no buscan hacer negocios, también reconoce que el proyecto debe “continuar su camino, y que otro lo convierta en empresa”.



