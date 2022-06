Taipéi, capital de Taiwán, es una de las ciudades en ese país con más actividad geotérmica. Esto vendría siendo fácil de explicar si se tiene en cuenta que debajo de la tierra está en gran cercanía con una zona de volcanes dormidos.

La ciudad está ubicada a unos 45 minutos en carro del Parque Nacional Yangmingshan que, según reporta la 'BBC', tiene alrededor de 11 mil hectáreas en donde los turistas pueden hacer caminatas, bañarse en las aguas termales naturales causadas u otras actividades al aire libre.



Dentro de este inmenso parque está una zona llamada Xiayoukeng, la que más cercana está a Taipéi, en donde especialmente hay bastante actividad geotérmica.

(Le puede interesar: La ola de 524 metros, casi 3 veces la Torre Colpatria, que devastó en 1958).

¿Representa un peligro?

Los locales, que en su gran mayoría conocen que debajo de donde viven hay un volcán dormido, no sentían mayor preocupación al respecto de la posible actividad geotérmica de ‘Datun’, como es conocido entre la comunidad.



Esto debido a que gran parte de geólogos afirmaban que en realidad dicha actividad no representaba un peligro, pues los estudios que se le habían realizado al grupo de volcanes que existe predecían que no había indicación de activación.



Además, en el lado positivo, estos parques nacionales han atraído a bastantes turistas a la región, lo cual ha generado un ingreso económico fijo para quienes viven allí.



Sin embargo, informes recientes a la zona han revelado que quizás las personas están demasiado tranquilas con vivir encima de varios volcanes.

Aquí se pueden observar algunas de las aguas termales naturales que se encuentran dentro del parque. Foto: iStock

(Le recomendamos: Así fue el terremoto más intenso que se ha vivido en el planeta).

¿Qué indicó la investigación?

La revista ‘Scientific Reports’ publicó un artículo dirigido por el geólogo investigador Cheng-Horng Lin, quien decidió hacer un estudio de la capital taiwanesa para encontrar qué tan segura es para los locales y los turistas.



Allí, Lin descubrió que Taiwán se construyó encima de lo que se conoce como el ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, llamado así debido a que es una zona del Océano Pacífico muy propensa a temblores y a erupciones volcánicas.



Según lo que investigó Lin, esto es lo que causa que Taiwán presente más de mil movimientos sísmicos en el año. Teniendo esto en cuenta, el geólogo comenzó a estudiar cómo este movimiento puede afectar la actividad.

En la distancia se logran ver las "fumarolas", que vienen siendo los gases que salen por medio de las fisueas en terrenos volcánicos. Foto: iStock

La conclusión a la que llegó el científico es que, a pesar de que se asumía que el volcán no presentaba ningún tipo de señal de activación al momento y durante mucho tiempo, es probable que haga erupción.



Sin embargo, el mismo estudio arrojó que el estallido podría no ser catastrófico si se tienen las precauciones necesarias debido a que, como señala ‘National Geographic’, “el movimiento subterráneo de magma es lento”.

(Siga leyendo: El misterio detrás del impresionante agujero en lago de California).

¿Cómo se puede prevenir?

Durante el 2018, Lin dirigió la investigación con apoyo del gobierno taiwanés para desarrollar sistemas de prevención por medio de alarmas en caso de que fuera necesario en algún momento.



En colaboración con la agencia meteorológica nacional, funcionarios del estado, el Central Weather Bureau (CWB) y otros científicos, para el 2020 ya estaba listo un sistema de alarmas que avisaría a la población y lo dirigiría a refugios en caso de que se detectara algún tipo de actividad inusual sísmica o volcánica.



Sin embargo, una recomendación quedó clara en la investigación del científico y es que no se debería permitir que los turistas continúen entrando al Parque Nacional Yangmingshan debido a que el número de damnificados, en caso de que sucediera algo allí, sería muy alto.

(Le recomendamos: ¿Torre Inclinada de Pisa podría caerse pronto? Esto dicen estudios).

'Cinturón de Fuego del Pacífico'

Según ‘National Geographic’, el Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las “zonas más relevantes de la Tierra cuando hablamos acerca de los terremotos”, pues allí ocurre al menos un 90 % de las actividades sísmicas y volcánicas del mundo.



Entre algunos de los territorios que hacen parte de los 40 mil kilómetros por los cuales se extiende este cinturón, están: México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Chile, algunas partes de Argentina, Perú, Bolivia y Colombia.

Otras "fumarolas" visibles en el Parque Nacional Yangmingshan. Foto: iStock

También abarca algunos lugares de Asia como Japón, Filipinas, Taiwán e Indonesia, entre otros, y varios países de Oceanía como Nueva Zelanda, Samoa, Tuvalu y las Islas Salomón.



Esto ocurre debido a la ubicación de las placas tectónicas -una se hunde debajo de la otra- lo cual hace que se acumule más tensión de la normal para después liberarla en forma de terremotos.



Como este, hay otros “cinturones” que también tienen un alto porcentaje en cuanto a la creación de movimientos, como es el ‘Cinturón Alpino’, que va desde Java, en Indonesia, a Sumatra, otra isla del mismo país, y el ‘Cinturón de la dorsal Mesoatlántica’ que se encuentra a lo largo del fondo del Océano Atlántico.

