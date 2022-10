A pesar de que la profusión de templos en sus calles pudiera hacer pensar lo contrario, Bangkok es la capital del antiguo reino de Siam hace tan sólo desde 240 años.



Desde entonces se ha convertido en una dinámica metrópoli de 10 millones de habitantes que ofrece todo tipo de experiencias para los viajeros, desde templos y masajes tradicional hasta fiesta desenfrenada y una gastronomía sin igual. Por algo es la ciudad más visitada de todo el mundo.

Aprender

En el Museo Nacional de Tailandia. A pocos pasos del Gran Palacio Real de Bangkok, se ofrece un recorrido por la historia del único país del sudeste asiático que no fue colonizado por los europeos. Desde la prehistoria hasta la actualidad incluyendo una impresionante colección de carrozas reales. Interesante como punto de partida para aprender sobre la historia de este pueblo ubicado geográfica y culturalmente entre las dos civilizaciones más populosas de la actualidad: China e India.



El Museo de Siam, a quince minutos caminando del anterior y cerca del templo Wat Pho, ofrece una visión más pop para descubrir el alma de Tailandia y en qué consiste la "tailandidad". Los museos cuentan con poca información en inglés, y ninguna en castellano. Una buena opción, que además es económica si se va en grupo, es contratar una visita guiada en español por toda la zona histórica de Bangkok como punto de partida para tener unas bases con la que comprender el alma de la antigua Siam. Se pueden encontrar guías en español en www.civitatis.com/es/bangkok/visita-guiada-bangkok/. La oferta en inglés es, por el contrario, muy amplia.

Meditar

Según la oficina nacional del budismo de Tailandia hay más de 33.000 templos budistas (Wats) en funcionamiento en el país, y otros 8.000 en desuso, divididos en diferentes categorías según su importancia.



El más importante de Bangkok es el Wat Phra Kaew, de categoría especial, y ubicado en el mismo recinto que el Palacio Real. Este complejo de edificios alberga al Buda de Esmeralda, el más venerado del país, y comenzó a ser construido en 1793 cuando la capital de Siam se trasladó a Bangkok. La entrada cuesta 500 baths (13 dólares) y como en todos los templos budistas hay que entrar con los hombros y las rodillas cubiertos.



La audioguía se ofrece por 200 baths con opción escucharla en español, pero las explicaciones son muy confusas. Se ofrecen visitas guiadas gratuitas en inglés a las 10.30 y 13.30 (www.emerald-buddha.com). El paseo incluye la zona del Palacio Real y acceso al museo de los textiles tailandeses.



Otros templos que no hay que perderse son el Wat Arun, al otro lado del rio Chao Praya que divide la ciudad, el Wat Traimit conocido como el “Buda de Oro” en el Chinatown y el Wat Pho a poca distancia del palacio real.

Tailandia tiene decenas de templos que se pueden visitar. Foto: Igor Galo

Relajarse

Con un masaje. Un buen lugar para dárselo el Wat Pho. No solo por la serenidad que inspira el templo, cuando no está lleno de turistas, sino por los salones de masajes que hay en su interior y que son dados por especialistas formados en la Chetuphon Traditional Medicine School (www.watpomassage.com). El precio de un masaje en el templo es de 480 baths (15 dólares), aunque se ofrecen diferentes tipos con coste variable. También es posible asistir a cursos para estudiar las técnicas de esta ancestral terapia tanto para aficionados como para masajistas.



En cualquier caso, hay miles de salones de masajes en Bangkok. Desde los más económicos en la zona de ocio nocturno de Khao San, con precios de 250 baths (8 dólares) por un servicio de una hora, aunque es recomendable chequear bien donde se está metiendo uno, hasta los más lujosos como los de los hoteles Oriental, SangriLa o The Siam con precio a partir de los 100 dólares. No hay excusas para no relajarse, porque además los masajes parte parte importante de la cultura tailandesa.



Rumbear

Después un masaje reparador ya se está listo para salir a rumbear por la noche. Khao San, o la calle del arroz, es probablemente la más conocida de Bangkok en todo el mundo. También se le denomina la "calle de los mochileros". Esta zona, llena de hostales baratos, se convierte en una discoteca al aire libre por la noche con una gran oferta de puesto callejeros de comida thai, masajes, puestos de ropa y recuerdos, muchas terrazas y alguna discoteca con alcohol barato. Merece la pena visitarla incluso si el plan no apetece mucho o la edad ya no acompaña.

Comprar

Su ubicación entre la India y China, además de todas las artesanías y productos locales, convierten a Tailandia, y en especial a Bangkok, en un destino perfecto para el Shopping. Además, es uno de los destinos más baratos del mundo y uno de los tres del con los mejores precios para productos oficiales de Iphone (https://themacindex.com/lines/iphone?currency=USD).



El mercado de fin de semana Chatuchak, con sus más 10.000 puestos donde se puede comprar prácticamente es un auténtico espectáculo. Frutas, flores, artesanías, ropa, recuerdos y puestos de comida hacen que pase el tiempo sin darse cuenta. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en centros comerciales, pero no en mercados callejeros ni taxi por lo que es conveniente llevar siempre efectivo.



Asiatique, un centro comercial con puesto callejeros en la rivera del Chao Praya es otro lugar interesante. Pero quien busque centros comerciales gigantes, el MBK es el mayor de la ciudad con una gama que va desde marcas locales y asiáticas de ropa, mucha electrónica y también tiendas de bolsos de imitación. Justo en frente de este se encuentran grandes almacenes Siam Discover y el Siam Center. Aunque el más lujoso es el Siam Icon, en cuyo sexto piso se puede comer y cenar con vista al río y al downtown y cuenta con muele propio para quienes llegan en barco.

Mercado sobre las vías del tren. Foto: Igor Galo

Navegar

Por el río Praya. También llamado Río de Reyes, divide Bangkok en dos mitades tras recorrer 500 kilómetros desde las zonas montañosas del norte de Tailandia hasta el mar. En sus orillas siempre se levantaron las capitales de Tailandia, como al antigua Ayutthaya, y siempre ha sido uno de las principales vías de comunicación de la región.



Conocer la ciudad desde el río es una opción muy interesante a través del barco público Chao Praya Boat (www.chaophrayaexpressboat.com) ya que conecta los principales templos, centro comerciales y lugares de interés ubicados las orillas, ofreciendo la posibilidad de tomar muy buenas fotografía, especialmente al anochecer y al atardecer. El precio de un viaje cuesta menos de 1 dólar, aunque hay un pase diario de 150 baths (4,1 dólares) que permite viajes ilimitados. También hay barcos turísticos que suben el río hasta Ayutthaya y otros que ofrecen paseos nocturnos con cena incluida al anochecer por 20 dólares por persona.

Comer

La importancia de la gastronomía en Tailandia es tal que el gobierno del país habla de la gastro-diplomacia como una de sus formas de darse a conocer el mundo. Sin duda el Pad Thai, un salteado de fideos de arroz cocinados en wok con diferentes ingredientes como pollo, huevos o camarón, es el plato bandera del país. Se puede degustar por 1 o 2 dólares en puestos callejeros hasta en los restaurantes más exquisitos. La comida callejera de Tailandia no es una broma, ya que hasta hay un local de este tipo con una estrella michelín, el Raan Jay Fai.



Otros guisos que no hay que perderse son el Tom yum goong ,una sopa picante de camarones, las ensaladas de papaya, el curri rojo o verde con pollo o el Khao Soi, una sopa picante y jugosa del norte del país con carne o pescado. Entre los dulces destaca el Kluay Buat Chi, plátano cocido en salsa de coco, o el mango con arroz. Otra opción de postre es disfrutar de las sabrosas frutas que crecen en la región como el mangostán, el rambután, la pithaya el longan o el durián.

Asistir

A un combate de Muay Thai, el boxeo típicamente tailandés en el que se usan todas las extremidades y partes del cuerpo para golpear, lo que justifica su fama como uno de los deportes de mayor riesgo. Su origen está en el Muay Boran, un arte marcial cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, y que actualmente cuenta con competidores no solo del país sino de todo el mundo.



El estadio Rajadamnern de Bangkok es la meca de este deporte que despierta pasiones entre los locales. Inaugurado en 1946, y ubicado en el centro de la ciudad, el estadio, alberga combates varios días por semanas, costando las entradas desde los 1000 baths (unos 28 dólares) las de baja visibilidad hasta los 2000 baths los asientos VIP (www.rajadamnern.com/history/).



Los muy fans pueden buscar alguna clase introductoria en la ciudad, hay muchos gimnasios que las ofrecen, aunque la opción más común suele comprar unos pantalones de Muay en alguno de los mercados callejeros de la ciudad para regalar o entrenar.

Contemplar

Un espectáculo de Kohn, el baile tradicional thai donde algunos personajes se esconden detrás de máscaras y que ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. La sala Chalermkrung ofrece varios pases al día con una selección de escenas de 30 minutos. Además, el show está incluido en la entrada del Palacio Real sin coste adicional. Se puede realizar en el mismo día, ya que está menos de un kilómetro del Palacio real o dejarlo para más tarde ya que el ingreso es válido para los siguiente siete días www.tourismthailand.org/Attraction/sala-chalermkrung)



El mayor centro comercial de Asia. Foto: Igor Galo

Viajar más

Bangkok es un hub de transporte hacia cualquier otro rincón de Tailandia. Hacia el norte montañoso se encuentran Chiang Mai, una ciudad preciosa con importantes templos y muchos santuarios de elefantes, o Chiang Rai. Para encontrar playa hay que dirigirse al sur. LA oferta es amplia desde la popular Pattaka, a escasas dos horas en autobús de la capital y destino de turismo interno, o las más famosas por sus aguas y su vida nocturna como Phuket, Krabi, Phi Phi, etc.

Si usted va...

Vuelos internos low cost: Tailandia cuenta con varias aerolíneas lowcost que ofrecen conexiones diarias desde Bangkok a los principales destinos del norte del país, así como a las playas del sur. Los boletos cuestan a partir de 60 dólares el viaje redondo. Facturando maletas el coste se duplica. También hay conexiones menos frecuentes entre ciudades secundarias sin pasar por Bangkok. Algunas de las compañías más baratas vietjetair.com o bangkokair.com, Thai Smile o Nok Air. En ocasiones buscadores como www.travelgenio.com ofrecen tarifas más baratas que las web oficiales.



Equipaje: Es más práctico viajar con poco equipaje. Hay una gran oferta de ropa en todos los destinos desde prensa muy económicos hasta marcas de lujo. También muchos servicios de lavandería a precios ridículamente bajos (automáticas o lavanderías) en todos los destinos turísticos, desde 2 dólares por lavar 8 prendas.



Moneda y tarjetas de crédito: El Bath Tailandés ha bajado de valor frente al dólar y las principales divisas latinoamericanas, lo que unido a los precios locales lo convierten en un destino asequible para el viajero internacional. El cambio de moneda en los aeropuertos es entre un 5% y 10% peor que en la ciudad. Se aceptan tarjetas en hoteles, restaurante y tiendas de precio medio y alto, pero es necesario siempre llevar dinero en efectivo. Si se viaja con dólares, es importante que los billetes estén en buen estado ya que las casas de cambio son muy quisquillosas con los billetes dañados o en mal estado.





Transporte. El aeropuerto de Bangkok está conectado por tren al centro de la ciudad, donde conecta por el metro aéreo y subterráneo. El precio es de 35 baths (1 dólar). https://www.bangkokairportonline.com/bangkok-airport-rail-link/. En Tailandia funciona la APP Grab para pedir taxis, por lo general más baratos que los taxis. También ofrece “moto-taxis” .





Clima. Entre octubre y marzo es temporada alta. Las temperaturas son agradables (de 20 a 30 grados) y las lluvias menos frecuentes. www.eltiempo.es/bangkok.html





Seguro médico. Es recomendable viajar con seguro médico o comprobar si las tarjetas de crédito nos cubren algún tipo de gastos médico. La sanidad tiene un nivel adecuado y los precios son razonables. No se requiere ningún tipo de pase Covid para entrar. Para zonas turísticas no es necesario ninguna vacunación especial, pero si algunas recomendadas. https://www.vacunas.org/tailandia/





Conducir. Los coches de alquiler tienen precios asequibles, igual que la gasolina. Pero el tráfico de Bangkok no lo hace recomendable. En las ciudades turísticas se ofrecen scooter por 10 dólares el día, la mejor manera de desplazarse. Se maneja por la izquierda.





Internet en el móvil. En los aeropuertos, y en todas las tiendas 7 Eleven del país, varias compañías venden tarjetas SIM para turistas que incluye datos por 14 días y algunas llamadas locales desde 299 Baths (9 dólares).

IGOR GALO

PARA EL TIEMPO

