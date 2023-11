'Su comunicación no nos representa': Avianca sobre respuesta de empleada a pasajero

Avianca se pronunció nuevamente sobre la situación que se presentó el pasado viernes, 17 de noviembre, en el Aeropuerto El Dorado, cuando un pasajero que estaba haciendo escala en la terminal le solicita a una empleada de la aerolínea ayuda para llegar a Bucaramanga, su destino final.



Lea además: ('Si usted fuera importante le ayudaría': rechazo tras respuesta de empleada de Avianca)

La discusión se generó por las recientes demoradas presentadas en el Aeropuerto El Dorado en la salida de algunos vuelos, ocasionadas por el clima y por temas operacionales de la terminal.



Ante la solicitud del pasajero, la respuesta de la funcionaria desató una polémica y ha causado indignación en redes sociales: "Si usted fuera mi papá o alguien importante yo lo podría ayudar", dijo la empleada de la aerolínea.



Le puede interesar: (El Dorado: Latam y Avianca informan de retrasos y posibles cancelaciones en sus vuelos)

#Nacional Se ha vuelto viral este video en donde evidencia la respuesta de una funcionaria de Avianca, que ha causado polémica.



“Si usted fuera una persona importante, yo podria ayudar", fueron las palabras de la mujer al pasajero que no pudo viajar de Bogotá a Bucaramanga… pic.twitter.com/dcimFkaqNj — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) November 21, 2023

Ante la ola de críticas que ha suscitado esta respuesta en redes sociales, Avianca se pronunció nuevamente y afirma que actualmente está realizando un proceso de capacitación a 453 personas para atender la temporada alta y el crecimiento de la operación, entre ellas la persona del caso.



"Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente", dice Avianca.



Y agrega: "Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores, que se levantan todos los días para conectar este país".



Lea también: (Avianca se pronuncia tras la polémica respuesta de una empleada a pasajero con urgencia)



Asimismo, resalta que están fortaleciendo dicho programa de capacitación "invirtiendo más de más de 58.000 horas en total y aproximadamente 128 horas por persona nueva, para seguir entregando un servicio resolutivo, empático y consistente".



La aerolínea estima que para esta temporada alta movilizará a más de 3 millones de pasajeros.



"Sabemos además que para poder entregar como industria un servicio a la altura de lo que merece el usuario debemos trabajar en conjunto con las autoridades para evitar que situaciones como las del fin de semana pasado relacionadas con restricciones de tráfico aéreo se repitan", agrega Avianca.



REDACCIÓN VIAJAR