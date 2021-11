Solo seis países de A. Latina acudieron a la World Travel Market de Londres

Solo seis países de América Latina están presentes este año en la feria de

turismo World Travel Market (WTM) de en Londres, donde esperan superar al sector turístico después de unos meses muy difíciles, en los que las naciones permanecieron en listas rojas por la propagación del covid-19.



(Le puede interesar: Argentina, Uruguay, Tailandia e Israel ya reciben a turistas extranjeros).



Los presentes en esta edición son Argentina, Panamá, Cuba, Colombia, Perú, Guatemala, mientras que es notable la menor presencia de países, que este año celebra una edición híbrida en el centro de convenciones ExCel, al este de Londres.

Uno de las principales motivos es que el Reino Unido mantuvo hasta el pasado lunes a Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela en la lista roja, obligando a aquellos pasajeros que viajaran desde estos destinos hasta Reino Unido a tener que hacer una cuarentena en un hotel asignado por el Gobierno durante diez días y pagar 2.650 euros por persona.



"Este año tuvimos menos empresas que años pasados y un stand un poco menor, obviamente nos afectó estar incluidos en la lista roja, hasta hace tan poco, eso naturalmente afectó para que pudiéramos traer más empresas desde Colombia, ya que veían dificultades para hacer la cuarentena", dijo el director de turismo de Colombia para Reino Unido, José Puyana.



(Además: La ocupación hotelera se consolidó en algunos destinos del país).



A pesar de estas dificultades, los responsables de turismo de Colombia han organizado diferentes actividades en el World Travel Market para hacer llegar a los turistas todo lo que les puede ofrecer este país.



El Reino Unido tiene una gran importancia para el sector turístico colombiano, incluso había una ruta directa diaria entre Londres y Bogotá que utilizaba tanto el viajero de negocios como el vacacional.

Los países de Latinoamérica que acudieron a la feria tienen como principal misión volver a recuperar el turismo británico que, debido a las restricciones impuestas para controlar la pandemia, no han podido viajar a estos destinos.



"Esta feria siempre es importante, sobre todo para nuestro país, Cuba. El mercado inglés siempre ha estado presente, y hoy no podíamos faltar para poder activar el mercado inglés hacia Cuba", dijo el ministro de turismo Cubano, Juan Carlos García Granda.



A partir del 15 de noviembre Cuba volverá abrir sus fronteras para todos los turistas, y solo se exigirá una prueba que certifique que el viajero cuenta con la pauta de vacunación completa.



(También: Hotel Las Islas, de Barú, elegido entre los mejores resorts de Suramérica).



Sin embargo, aquellos pasajeros que no presenten el certificado de vacunación deberán de hacerse una prueba PCR negativa con 72 horas de antelación a su llegada a Cuba.



Un gran ausente ha sido Uruguay, que el lunes abrió sus fronteras para recibir a los primeros turistas después de veinte meses de cierre por covid-19. Los países presentes muestran, como cada año, fotos de sus mayores atracciones turísticas, como Machu Picchu, en Perú, o las cataratas del Iguazú y el glaciar Perito Moreno, de Argentina.



El lunes, Argentina oficializó la apertura de sus fronteras para el turismo internacional, una medida celebrada por los operadores del país suramericano, después de que el año pasado se perdieran más de 3.000 millones de dólares del sector turístico.



La feria, que cierra hoy de manera presencial, empezó el lunes con un marcado optimismo sobre la recuperación del sector, con un alto volumen de reservas para 2022, según los expertos.

Encuentre también en Viajar:

Crucero dará la vuelta al mundo desde Miami en 274 noches desde el 2023

En Europa, el tren vuelve a toda marcha para placer de los viajeros