La tendencia de viajar despacio para ayudar al medio ambiente

Con apenas 16 años, Greta Thunberg es un símbolo mundial de lucha contra el cambio climático. Lideró una huelga estudiantil para llamar la atención sobre este fenómeno y anunció recientemente que cruzará el Atlántico a bordo del Malizia II, una nave habilitada con placas solares y turbinas submarinas que no genera emisiones tóxicas, para participar en Nueva York en la cumbre climática del 21 de septiembre. Su activismo ha contribuido al resurgir con fuerza del concepto de turismo 'slow', que se está consolidando como una tendencia cada vez más demandada por los que defienden un turismo sostenible.

Nacida en Europa, la filosofía del 'slow travel' (viaje lento) se ha convertido en un pilar fundamental en la defensa del turismo sostenible, un argumento utilizado por referentes en la lucha por el compromiso medioambiental como Thunberg, quienes prefieren viajar en tren para no contribuir a las emisiones de dióxido de carbono.



El concepto es de origen europeo, concretamente italiano, y nace en la década de los años 80, de la mano del sociólogo y gastrónomo Carlo Petrini y vinculado a la gastronomía: el 'Slow Food', en contraposición con la cultura del 'Fast Food' (comida rápida).



Petrini puso en valor la alimentación en relación con los productores y la calidad de sus productos, así como biodiversidad y el medioambiente. Diez años después la corriente trasciende lo gastronómico dando lugar a movimientos complementarios como la ‘ciudad lenta’.

En esta línea, el movimiento ha atravesado fronteras y actualmente cuenta con la red Cittaslow en países como Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Noruega o España. Incluso, Colombia hace parte con Pijao, un tranquilo municipio de Quindío.



El municipio fue acreditado como la primera Cittaslow de América Latina. Los pueblos que hacen parte de esta red no pueden superar los 50.000 habitantes y deben comprometerse a trabajar distintas áreas en las que es necesario certificarse por un comité coordinador. Las temáticas referidas son medio ambiente, saneamiento básico, gastronomía local, energía renovable, arquitectura tradicional y educación pensada para cada uno de los ciudadanos.



En otra parte del mundo, la alcaldesa de Bubión, María del Carmen Pérez, explica que “uno de los objetivos de la red en la actualidad es precisamente la preocupación por el medioambiente”.



Ubicado en plena Alpujarra granadina (Andalucía), Bubión es uno de los diez municipios españoles integrados en esta red internacional. Convertirse en un municipio o en una ciudad lenta no solo hace “crecer el turismo”, sino que fomenta el vínculo y el respeto por el entorno natural a través de actividades como el senderismo, “uno de sus puntos fuertes”, señala la alcaldesa.



Otros nueve municipios que forman parte de la red: Balmaseda (Vizcaya), Begas (Barcelona), Begur (Gerona), La Orotava (Tenerife), Lequeitio (Vizcaya), Morella (Castellón), Munguía (Vizcaya), Pals (Gerona) y Rubielos de Mora (Teruel).



No obstante, no es necesario convertirse en una cuidad lenta para disfrutar del turismo con calma. En esta línea, dado el rechazo al avión como medio de transporte, el tren se convierte en la alternativa más viable, como el Interrail para los jóvenes en Europa, que fomenta “viajes lentos” por “ciudades rápidas”.

Convertirse en un municipio o en una ciudad lenta no solo hace 'crecer el turismo', sino que fomenta el vínculo y el respeto por el entorno natural a través de actividades como el senderismo FACEBOOK

TWITTER

La caía de agua Tortum está en Uzundere (Turquía), una ciudad que también hace parte de la red Cittislow. Foto: Istock

Un recorrido europeo

Con Europa como cuna, la tendencia del 'slow travel' defiende la idea de que viajar y conocer un país significa desgranar con calma sus regiones, su cultura y su idioma, así como comprender sus tradiciones, su forma de vida, su gastronomía y sus productos.



“Para nosotros, el 'slow travel' significa hacerse amigo de los lugareños, llegar a su territorio en pequeñas cantidades, detenerse en negocios familiares y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, tiendas locales, mercados y servicios”, explica Carol Haslam, directora de Slow Tours Europe, una agencia de viajes cuya oferta se centra en el turismo lento en territorio europeo.



“Cuando comenzamos en el 2007, había dificultades para encontrar otras pequeñas empresas que realizaran giras con una filosofía similar a la nuestra”, explica Haslam, que lamenta que “en ese momento no había nadie ofreciendo un sitio web donde la gente pudiera encontrar una buena selección de estos 'tours' ”.



Sin embargo, el movimiento 'slow' cobra cada vez más fuerza, impulsado por su cariz medioambiental, y cada vez son más las plataformas que organizan este tipo de viajes, como Slow Europe, “una comunidad de viajes donde las personas hablan entre sí”, en palabras de su creadora, Pauline Kenny.



Slow Europe es un espacio colaborativo en el que “los viajes se organizan haciendo preguntas en el propio foro”, con el fin de configurar un itinerario que contenga todos los elementos para convertirse en un 'slow travel', explica Kenny.



En esta modalidad confluyen diversos factores, el respeto al medioambiente y la creciente concienciación se unen al compromiso con la sostenibilidad.

Para nosotros, el 'slow travel' significa hacerse amigo de los lugareños, llegar a su territorio en pequeñas cantidades, detenerse en negocios familiares y apoyar a las pequeñas y medianas empresas FACEBOOK

TWITTER

La joven sueca Greta Thunberg inició el movimiento Juventud por el Clima. Ha sido nominada al premio Nobel de la Paz. Foto: Efe

Agencias de viajes 'slow'

La agencia Elefant Travel está especializada en viajes de lujo a la medida. Se dedica a conocer a sus clientes para luego organizar un viaje que se acomode a sus gustos y necesidades. Entre las múltiples opciones, puede ir a ritmo lento. Está en Barcelona, Madrid y Bogotá. www.elefant.com.es.



Utópica Travel, una agencia de viajes del Corte Inglés, con sede en Madrid (España), se dedica a este tipo de travesías. Los expertos sugieren viajes a los interesados o les arman un itinerario a la medida de sus necesidades.

http://utopica.travel

Una experiencia lenta y sostenible

Los viajeros de hoy saben la importancia de la sostenibilidad ambiental, cultural y social de los destinos. Por eso, optan por viajes catalogados como responsables, teniendo en cuenta que no se afecte el medio ambiente y que se beneficien las comunidades.



En esta dirección trabajan agencias como Unique Travel, una empresa de turismo responsable que vende experiencias por el Caribe colombiano, ligadas a las comunidades locales. Con productos como el taller de mochilas (para este, llevan a sus viajeros a la Sierra para trabajar con los arahuacos) o experiencias gastronómicas (llevan a los viajeros al origen del alimento, lo toman fresco y lo preparan), tienen el objetivo de generar conciencia y ser una herramienta para la protección medioambiental. Iván Duarte, gerente de la agencia, dice: “esta es mi forma de vida. Colombia tiene una riqueza natural y cultural que no debe ser vista como producto para explorar, sino para cuidar”.



REDACCIÓN VIAJAR

* CON INFORMACIÓN DE EFE

En Twitter: @ViajarET