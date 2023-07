La aerolínea chilena de bajo costo Sky Airline restableció sus frecuencias aéreas entre Bogotá y Santiago de Chile, luego de tres meses de cese de operaciones.



"Un cronograma en el que se ofrecerá 558 lugares por semana, entre Santiago

de Chile y Bogotá. Queremos que con estas conexiones ayudemos a transmitir nuestra

historia en Colombia, y en el mundo. Skye está en constante crecimiento", indica Nicolás Di Maio, jefe de Negocios Internacionales de Sky Airline.



La ruta fue suspendida "por temas de reestructuración" y desde el pasado 6 de julio está viajando a través de tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y domingo).



Entre tanto, la aerolínea detalló que no descarta la llegada de nuevos aviones a Colombia, por lo que es probable que se abran nuevas rutas.



"Esto nos permitirá seguir expandiéndonos. Hoy día estamos muy fuertes en Brasil, Argentina y Perú. Parte de ese crecimiento es que hemos buscado estar donde hay una proyección importante, como Colombia, para poder conectar mercados, conectar pasajeros, e incentivar el turismo”, explica Mayra Konier, gerente de Asuntos Corporativos de Sky.



Añade que Colombia es un mercado que cada vez adquiere más importancia

en Chile, no solo a nivel turístico, pues el país se ve como un territorio con gran potencial para ferias e intercambio comercial, gracias además a las actividades de promoción, que se realizan desde ProColombia.



"Estamos con tres vuelos a la semana, tres vuelos que son Santiago- Bogotá; BogotáSantiago, y la idea es ver qué posibilidades hay de expandirnos más, que no sea solamente Bogotá, sino otros destinos como Medellín y Cartagena”, agregó Konier.



