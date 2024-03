Siete razones para visitar Filadelfia

Una ciudad estadounidense que tiene que estar en su lista para visitar es Filadelfia. “Philly”, como comúnmente se le dice, es además una ciudad cercana a Nueva York, por lo que puede visitar los dos destinos en un mismo viaje (en tren es un trayecto de una hora y 10 minutos, y en carro o bus son alrededor de dos horas de camino).

La ciudad, que fue capital de Estados Unidos y es la más grande del estado de Pensilvania, es una con mucha historia que contar. Para el turista es, además, atractiva por lo fácil que es recorrerla, por lo que no intimida a los visitantes, aunque sea por primera vez.

Si está pensando visitar esta ciudad, aquí le presentamos algunas recomendaciones y curiosidades

1. El Benjamin Franklin Parkway



El bulevar que recorre el centro cultural de Filadelfia, el Benjamin Franklin Parkway, tiene numerosos lugares de interés, entre ellos el Museo de Arte de Filadelfia. Tiene una extensa colección de arte, incluyendo pinturas, esculturas y fotografías. Fue curiosamente inmortalizado en la franquicia de las películas de Rocky Balboa, quien subió esos mismos escalones. El lugar es visitado para precisamente subir esos escalones y tomarse la foto con los brazos levantados frente a la estatua de Rocky, obsequiada por el mismo Sylvester Stallone.

2. El famoso Philly ‘cheesesteak’

No hay dudas de que Filadelfia tiene numerosos y muy buenos restaurantes, muchos de ellos cuyos propietarios son celebrities. Pero los platos más famosos y reconocidos de la ciudad son bastante sencillos. Entre ellos, el Philly cheesesteak, un sabroso sándwich, popular en todo Estados Unidos, que nació en el sur de la ciudad. Es una combinación de carne con queso cheddar derretido (y cebolla opcional). Si lo quiere bien auténtico, tiene que ir a Pat’s King of Steak, donde fue inventada esta receta en 1930. El restaurante abre las 24 horas.

Sándwich Filadelfia con queso provolone. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

3. Historia y museos



El African American Museum (AAMP) fue el primero que se creó en una ciudad grande para preservar la cultura y la historia afroamericana. Abierto en 1976, sigue siendo uno de los lugares más visitados por los interesados en este tema.

Además de historia afroamericana, está el Museo Nacional Weitzman de Historia Americana Judía. Establecido también en 1976, es el único museo dedicado exclusivamente a este tema, y cuenta con más de 30.000 accesorios y equipos relacionados con los judíos americanos.

4. ‘Tours’ gratis



Un buen ahorro no cae nada mal y en Filadelfia, como en otras ciudades, puede aprovechar de las actividades gratuitas como la visita al Independence Hall, un patrimonio histórico de la Unesco. Debe recoger sus boletos gratis para este tour que le permitirá conocer el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y fue creada la Constitución. Cerca tiene el Centro de la Campana de la Libertad, que no requiere boleto, y es un símbolo patrio de la libertad.

5. Casas-botes históricas



En el Boathouse Row podrá ver diez propiedades del siglo XIX que son un patrimonio histórico nacional en el río Schuylkill. Estas casas-botes siguen en uso, ahora como escuelas y universidades, y no se pierda la vista de noche, ya que con sus luces proveen uno de los lugares más reconocidos de la ciudad.

6. Un ayuntamiento con una marca



El Ayuntamiento del gobierno de la ciudad, inaugurado en 1901, es un elaborado edificio que fue el más alto de Estados Unidos. Aunque muchos otros son hoy más altos, este se mantiene como uno de los edificios de gobiernos municipales más grandes del país. En su torre de observación tiene una estatua de bronce de William Penn, fundador de la provincia de Pensilvania. Allí se ofrecen tours algunos días de la semana.

7. Fácil de recorrer

No es casualidad que haya sido nombrada, en numerosas ocasiones, una de las ciudades más “caminables” de Estados Unidos, incluyendo el quinto lugar de la ‘Ciudad grande para caminar’, de Walk Score. Además, si le gustan las bicicletas puede alquilar una en docenas de sitios, por pases diarios que van desde US$ 15. Y si prefiere, puede usar transporte público, como el Philly Phlash Downtown Loop, donde por US$ 2 por tramo puede ir de un lugar a otro, o comprar pases de uno o dos días (US$ 5 y US$ 9) para la ruta que tiene más de 20 paradas en diferentes atracciones o usar el transporte público regular.

Otros lugares por recorrer

- Elfreth’s Alley. Esta es la calle más antigua y mejor conservada de Filadelfia y quizá de EE. UU. Las viviendas de este pasaje adoquinado han sido habitadas desde la segunda década del siglo XVIII. Así mismo, en las casas 124 y 126 se encuentra el Elfreth’s Alley Museum.

- Reading Terminal Market. Este mercado abrió sus puertas por primera vez en 1893 y es uno de los más importantes del país. Además, el edificio donde está ubicado es considerado monumento histórico nacional y los actuales locales y sus dueños son descendientes de los primeros comerciantes. Aquí consigue productos frescos locales y otras variedades como libros, elementos de cocina y flores. Uno de los puestos que más llaman la atención a los turistas es el de los amish, una comunidad religiosa que se opone a la tecnología y promulga una vida de campo sencilla y sin lujos.

- La Casa de Betsy Ross. La vivienda de la mujer que confeccionó la primera bandera de EE. UU., por pedido de George Washington, es hoy un museo que recoge más de la historia de la independencia de ese país.

RAISA RIVAS ESPAÑOL

EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO)