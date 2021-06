Siete países de la UE empiezan a usar el certificado Covid

Siete países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Grecia y Dinamarca, pero no España (prevé hacerlo la próxima semana), empezaron este martes a emitir los primeros certificados europeos que permitirán a los turistas viajar sin restricciones, al poder demostrar que han sido vacunados contra el coronavirus, tienen una prueba negativa reciente o han superado ya la enfermedad.



Bares, cafés y restaurantes ya abrieron sus puertas en Berlín (Alemania). Foto: EFE

Son el primer grupo de países en poner en marcha el sistema europeo para emitir certificados europeos y verificar su validez, pero se espera que en los próximos días se sumen otros como España, que cuenta con hacerlo el próximo lunes, 7 de junio, tal y como anunció recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



De salida están Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia, aunque en casos como el alemán se trata de una entrada gradual, ya que por el momento solo dispensan el certificado en algunas de sus regiones o certifican solo una de las tres posibles opciones.



En fase de pruebas desde mediados de mayo, este martes se ha puesto en marcha formalmente la plataforma común que permitirá la verificación de los elementos de seguridad que contienen los códigos QR de todos los certificados y a la que se irán uniendo los países a medida que tengan todo su sistema a punto.



En vigor formalmente para toda la UE a partir del primero de junio, la nueva plataforma europea prevé un periodo de transición para los países más rezagados para que puedan sumarse al proyecto hasta mediados de agosto.



El titular del Certificado Covid Digital de la UE podrá demostrar durante sus desplazamientos dentro de la Unión Europea que no supone un riesgo para la propagación del virus porque está vacunado, se ha recuperado recientemente de la enfermedad o cuenta con una prueba negativa reciente.



El documento, gratuito y en varios idiomas, ofrecerá información médica básica sobre la situación del viajero con respecto al coronavirus, pero no permitirá ni el intercambio ni el almacenamiento de datos personales durante el proceso para verificar su autenticidad cuando el titular lo muestre para viajar.



Con todo ello, se espera que los Estados miembro no les impongan restricciones adicionales, como el cumplimiento de cuarentena o la realización de pruebas PCR adicionales al llegar a su destino, aunque al tratarse de competencias exclusivamente nacionales todo dependerá de la decisión de cada gobierno.



De hecho, los veintisiete han acordado un "freno de emergencia" para poder reimponer con urgencia restricciones si se detecta un alto riesgo de contagio o propagación de nuevas variantes peligrosas desde un país concreto. En aras de la coordinación los países que dieran este paso deberán notificar los cambios tanto a la Comisión Europea como a sus socios en la UE y garantizar que son medidas proporcionadas y no discriminatorias.



Precisamente este lunes, Bruselas planteó una serie de aclaraciones sobre el reglamento que regula el certificado europeo para facilitar su aplicación, pero también para llamar a las capitales a iniciar una retirada gradual de todas las medidas restrictivas de viaje, no solo para los titulares del certificado sino también para aquellos que aún no teniendo este título viajen desde áreas de poco riesgo (zonas 'verde' o 'naranja').



Portugal espera que aumente su pronóstico de crecimiento económico para este año a cerca del 5% a medida que los turistas ayuden Impulsar la recuperación y los avances de la campaña de vacunación. Foto: Bloomberg y EFE

Así, el Ejecutivo comunitario aclara que el certificado para vacunados será válido a partir de los catorce días de haber completado la pauta de inmunización (dos dosis en todas las vacunas salvo la de Janssen, que es unidosis) y propone que el certificado para quienes se han recuperado de la infección sea válido durante 180 días.



La Comisión, además, apunta que las PCR vinculadas al certificado puedan hacerse hasta con 72 horas antes del viaje y anima a que los Estados miembro vayan aceptando test rápidos de antígenos a medida que su efectividad aumente, con una validez de 48 horas antes del viaje.



En cualquier caso se trata de recomendaciones del Ejecutivo comunitario que los Veintisiete pueden comprometerse a seguir -las analizarán este miércoles a nivel de embajadores por primera vez-, pero no están obligados a seguirlas.

