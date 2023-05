Una de las preguntas que muchos viajeros se hacen (o deben hacerse) a la hora de viajar a otro país es si cuando pasen por los controles de migración se les va a pedir un monto específico de dinero que lleven consigo a la hora de ingresar a otra Nación.



En el caso de Europa, es importante señalar que, por regulación interna, cada país tiene su respectiva norma en la que se establece cuánto dinero mínimo debe llevar cada viajero para mantener su estadía y justificar su permanencia en dicho territorio.

Vale decir que, si bien estas normas hacen parte de la legislación migratoria de cada país, no siempre los agentes de migración preguntan sobre este tema a los pasajeros. De hecho, es más común que estas interrogantes se hagan a personas en las que los oficiales identifiquen algún tipo de actitud sospechosa. Por lo general, no se pregunta sobre el dinero.



De cualquier forma, no está de más tener en cuenta este aspecto por si, en un azar del destino, es retenido en migración y le preguntan sobre los recursos con los que se sostendrá.Esto es lo que se suele pedir en los países europeos más visitados:

España



Para viajar a España es necesario contar con 108 euros por día de estancia, con un mínimo de 972 euros en caso de que el viaje no sea de más de 9 días.

Grecia

Para ingresar a Grecia se debe disponer de un monto de 50 euros por persona y por día, con un monto mínimo de 300 euros si la estancia no supera los 5 días. En caso de que se trate de un menor de edad, el monto se reduce a la mitad.

Francia

La cifra de referencia con la que un extranjero debe contar para ingresar a Francia es de 65 euros por día de estancia, en caso de contar con reserva hotelera o 120 en caso de que no, reduciéndose la cifra de 65 euros a la mitad si se dispone de una carta de invitación.

Italia



Los medios de subsistencia mínimos, ya sea para solicitar un visado o para ingresar a Italia, en caso de una estancia turística son los siguientes: De 1 a 5 días, 270 euros; de 6 a 10 días, 45 euros por día; de 10 días a 20 días, un monto fijo de 52 euros más 37 euros por día y persona; más de 20 días, un monto fijo de 210 euros más 28 euros por día y persona.

Países Bajos



Para poder ingresar a Países Bajos, los medios financieros que se deben demostrar son de 55 euros por persona y día. El anfitrión puede asumir la responsabilidad de los gastos de su invitado a través de una prueba de patrocinio y/o acomodación.



REDACCIÓN VIAJAR