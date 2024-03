Si viaja con pasaporte de estos países, hay un nuevo requisito para entrar a Europa

las normas para viajar a Europa cambiarán para los ciudadanos de más de sesenta países exentos de visado, A partir de 2025 entre ellos se encuentran Colombia , México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Japón. Pero, ¿de qué se trata este nuevo requisito y a partir de cuándo es necesario tramitarlo?

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje (ETIAS, por sus siglas en inglés), no comenzará a implementarse sino hasta mediados de 2025, por lo que, si tiene planeado un viaje este año, o hasta principios del próximo, podrá ir únicamente con su pasaporte.

Cuando entre en vigor el permiso ETIAS se tramitará a través de internet ya sea por el mismo viajero o por una persona de su confianza. Sin embargo, por ahora, su página únicamente brinda información al respecto y no admite solicitudes. Incluso, las autoridades europeas advierten que se han generado ya sea por el mismo viajero o por una persona de su confianza. Sin embargo, por ahora, su página únicamente brinda información al respecto y no admite solicitudes. Incluso, las autoridades europeas advierten que se han generado algunos portales que no son oficiales y brindan información equivocada e incluso han estafado a los viajeros.

El plan es que una vez que entre en vigor este nuevo permiso las solicitudes solo tarden unos cuantos minutos en completarse y la aprobación o rechazo se reciba unos minutos después.

Estiman que alrededor de 97 por ciento de las solicitudes serán aceptadas de manera automática, únicamente en casos excepcionales el proceso podría tardar unas horas o días y se le pedirá al solicitante información adicional.

El costo del ETIAS será de 7 euros y será válido por tres años, por lo que permitirá realizar múltiples entradas y salidas en los países que soliciten este nuevo documento.

Las autoridades europeas hicieron énfasis en que este permiso no es equivalente a una visa, dado que no requiere acudir a una cita o enviar información que justifique el viaje. También aclararon que no cambiará la regla que permite permanecer en territorio europeo por hasta 90 días, es decir, que no otorga el derecho a estudiar o trabajar.

Para qué sirve el ETIAS, el nuevo requisito para ingresar a Europa

Las autoridades europeas compartieron que la razón de la entrada en vigor de ETIAS es mantener un alto nivel de seguridad para garantizar que los viajeros que crucen las fronteras lo hagan sin problemas mientras se mantiene la protección de las naciones.

Detallaron que actualmente los viajeros no son analizados sino hasta que ya están en un punto de entrada a Europa, por lo que si en ese momento se detecta que son un riesgo para la seguridad, la salud pública o la migración, podrían enfrentar dificultades a pesar de que se trate de personas sin malas intenciones. Pero con el ETIAS se llevará a cabo una evaluación anticipada.

La lista de los países latinoamericanos y caribeños que tendrán que tramitar el ETIAS a partir de 2025 es: