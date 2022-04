Semana Santa, época de reflexión y espiritualidad, pero también época de esparcimiento, en la que muchos aprovechan para tomarse unas merecidas vacaciones.



Sin embargo, lo que se planea como unas vacaciones soñadas puede terminar como toda una pesadilla si no se toman las precauciones necesarias, en especial a la hora de reservar un hospedaje.



Aunque por lo general los hospedajes se reservan incluso con meses de antelación, también hay quienes lo hacen a última hora, ya sea por que no tuvo tiempo de planearlo antes, o porque el viaje se confirmó sobre el tiempo.



De cualquier forma, Semana Santa es una época con alto volumen de viajeros, y por lo tanto, también de estafas, engaños, precios altos, entre otras prácticas. Por ello,es necesario prestar atención a ciertas recomendaciones para que no le vaya mal con sus reservas de hospedaje.



De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), “conviene que antes de reservar fincas, hoteles u otros establecimientos a través de plataformas, se cerciore de que cuentan con Registro Nacional de Turismo (RNT). Eso garantiza que son formales, que cuentan con Cámara y Comercio, pagan impuestos y cumplen con normas mínimas de salubridad”.



El RNT es un registro público, en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia, esto incluye a los hoteles así como a quienes rentan hospedajes enteros. De tal forma que si un hospedaje lo tiene, este es legal.



Este es el primer indicativo, pero no el único. De acuerdo con Cotelco, “si quiere ir más allá y tener garantía previa de que contará con servicios con buenos estándares de calidad, puede optar por establecimientos afiliados a Cotelco. Para cerciorarse, puede entrar al sitio web de la asociación (www.cotelco.org), dirigirse a la pestaña Capítulos y buscar, dentro de la región correspondiente, el establecimiento de su interés”.



Si ya hizo su reserva

En esta época es común que intermediarios y personas inescrupulosas se aprovechen de los viajeros para estafarlos. De hecho, autoridades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportan que por estos días se reciben cientos de denuncias de varias irregularidades, entre ellas, incumplimiento de contrato, publicidad engañosa y cancelación sin previo aviso de las reservas.



Si quiere evitar dolores de cabeza, es importante confirmar con antelación su reserva, verificar directamente con el establecimiento contratado que esta esté activa. Si contrató por medio de una agencia de viajes, una plataforma o intermediarios, verifique que esté legalmente constituida, con sus papeles en orden, y no está de más revisar los comentarios de clientes anteriores.



Así mismo, guarde cada una de las facturas o comunicaciones que haya recibido en todo el proceso,ya que esto le servirá de soporte en caso de cualquier tipo de inconveniente.



REDACCIÓN VIAJAR

