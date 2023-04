Más de 87.000 prestadores de servicios turísticos en el país ya están listos para ofrecer a los viajeros actividades y experiencias durante esta Semana Santa, temporada en que más se demandan atractivos y planes de turismo religioso y cultural.



En esta fecha se prevé un impacto importante del turismo en 17.901 establecimientos de alojamiento del país, 9.093 fincas turísticas, más de 1.398 establecimientos gastronómicos, en los oficios de 3.727 guías de turismo, y en 13.081 agencias de viajes, entre otros prestadores, según el viceministerio de Turismo.



Visitantes extranjeros

Las reservas de tiquetes aéreos internacionales para esta temporada muestran una expectativa "muy positiva", indica el viceministerio de Turismo.



"De acuerdo con la plataforma Forwardkeys, se han realizado más de 50.000 reservas en vuelos provenientes del exterior, lo que representa un crecimiento cercano al 33,6 por ciento respecto al mismo periodo en 2022 (con 38.137 reservas); un 245,7 por ciento frente al 2021 (con 14.736) y también una variación positiva del 38,4 por ciento en relación con el año 2019 (36.797)", indica el viceministerio.



El mayor flujo de visitantes extranjeros esperados durante la Semana Santa proviene principalmente de:



- Estados Unidos: 28,4 por ciento, con 14.477 reservas.

- México: 6,3 por ciento, con 3.205 reservas.

- Chile: 5,7 por ciento, con 2.923 reservas.

- Costa Rica: 5,4 por ciento, con 2.736 reservas.

- Ecuador: 4,9 por ciento, con 2.474 reservas.



En cuanto a la movilidad aérea nacional, se reportaron aproximadamente 72.000 reservas para vuelos al interior del país.

Durante esta Semana Santa se espera la llevada de turistas de Estados Unidos, México, entre otros países. Foto: Mincomercio

¿Qué hacer en Semana Santa?

Si decidió quedarse en Bogotá durante Semana Santa, un espacio para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero también un tiempo para descansar y reflexionar en familia, a continuación, le recomendamos una lista de planes y actividades:



Conéctese con la naturaleza en el Jardín Botánico

De lunes a domingo de Semana Santa, el Jardín Botánico ofrecerá experiencias cargadas de paisajes, colores, sonidos y aromas para una reconexión física y emocional con la naturaleza.



Los días 3, 4 y 5 de abril el Jardín Botánico permanecerá abierto al público en sus horarios habituales de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El jueves 6 (jueves santo), viernes 7 (viernes santo) y el sábado y domingo los visitantes podrán disfrutar de sus espacios desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.



Actividades como recorridos, jornadas de educación como 'Pequeños Viajeros' y talleres para grandes y chicos estarán disponibles para que la visita al Jardín Botánico de Bogotá se convierta en la oportunidad imperdible de las familias en esta Semana Mayor.

Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

Monserrate en Semana Santa

El sendero de Monserrate, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, está listo para recibir a más de 60.000 turistas y feligreses en la Semana Santa del 2 al 9 de abril.



El sendero estará habilitado los siguientes días: lunes 3, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril, para que visitantes y feligreses puedan ascender de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. Es decir, se permitirá el ingreso hasta la 1:00 p. m. y después de esa hora se dará prioridad al descenso.



Los días martes 4 y 11 de abril, como es costumbre, el sendero no estará habilitado, para hacer el respectivo trabajo de mantenimiento.

Se estima que el santuario será visitado por 35.000 personas el Viernes Santo. La Policía hará acompañamiento. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO.

Tour de la cultura colombiana

¿Es amanta de los tours? Civitatis, compañía de distribución en línea de visitas guiadas, recomienda realizar recorridos por la Candelaria para descubrir los sabores, olores e historia de nuestra cultura. Más información en: https://acortar.link/dMFy3p

Parque Natural de Chingaza

Este majestuoso parque queda a tan solo una hora de la ciudad, ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de la ciudad de Bogotá. Además, se encuentra a una altura de 800-4020 metros sobre el nivel del mal por lo que su temperatura oscila sobre los 4 y 21 grados, es decir, que varía, según se lee en la página oficial del Parque Natural de Chingaza.



En este lugar, las personas podrán conocer un poco sobre la historia de los pueblos indígenas Muiscas, Guayupes y campesinos que resguardaron el territorio hace aproximadamente 40 años.



Quienes deseen ir a visitarlo, deben tener en cuenta que el horario de ingreso e inducción es de 7 a. m. a 11 a. m y el horario de cierre es a las 4 p. m. Cabe aclarar que, el recorrido que se realice debe estar a cargo de un guía turístico.



Por otro lado, el costo del ingreso para personas mayores de 25 años es de 20.000 pesos, para menos de 25 años, 17.000 pesos, para personas extranjeras, de 54.500 y para quienes son mayores de 60 y menos de 5 años no tendrá ningún costo. Debe tener en cuenta que para ingresar tiene que hacer una reserva, para máximo cinco personas, con el objetivo de generar el pago total de quienes lo visitan. Además deberá adquirir una póliza de seguro antes de ingresar al parque.



Chingaza Foto: César Melgarejo | EL TIEMPO

Embalse del Neusa

Bogotá se encuentra rodeada de mucha naturaleza, dándole la posibilidad a las personas de poder disfrutar de agradables lugares a apartados del caos de la ciudad y el aire contaminado, por lo que el Embalse del Neusa, es otro de los lugares perfectos para quienes desean disfrutar de un aire limpio y tranquilo.



Este lugar natural se encuentra ubicado al noroccidente de Bogotá, cerca a los municipios de Cogua, Tausa y Zipaquirá y cuenta con una temperatura que oscila entre los 10 y 23 grados.



De acuerdo con la Organización Colparques, está conformado por 3.700 hectáreas en las que se encuentra diversidad de especies como la guapucha, la trucha arco iris y el capitán de la sabana, además de contar con fauna como los pinos, el eucalipto, entre otros.



Cabe aclarar que el horario de atención de martes a domingo desde las 8 a. m. a las 4 p. m., teniendo en cuenta que no habrá servicio los martes y el primer día hábil de cada mes.



No obstante, las personas que quieran realizar actividades como camping podrán hacerlo de 8:30 a. m a 10:00 p. m, y, quienes tengan planeado hacer uso de las cabañas, deben tener claro que el check in se hará a partir de las 3 p. m., sin antes realizar la reserva con 15 días de anticipación.



Finalmente, quienes deseen visitar el embalse, deben saber que de acuerdo con las tarifas vigentes al 2022, estipuladas en la Resolución No. 20227000108 de 11 MAR. 2022, los costos se rigen así:



Personas oriundas: $ 2,500

Personas nacionales: $ 6,500

Personas extranjeras: $ 14,500

Adulto mayor de 62 años, oriundo: $ 1,000

Adulto mayor de 62 años nacional, no oriundo: $3.000

Adulto mayor de 62 años, extranjero: $ 7,000

Ingreso por personas en grupos de más de 25 (de martes a viernes): $ 5,000

Estudiantes de entidades educativas publicas: $ 3,000

Estudiantes de entidades educativas privadas: $ 3,000Debe tener en cuenta que los precios del ingreso pueden variar.

En el Embalse del Neusa la temperatura es muy baja, pero los paisajes son como de una postal. Foto: iStock

Laguna Cacique, Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Ubicada a 57 kilómetros de Bogotá, este cuerpo de agua es tradicionalmente conocido como un sitio sagrado para la cultura Muisca. Visitar la laguna es un encuentro directo con el frío y el silencio. Es el lugar ideal para las personas que buscan un turismo de historia y meditación con la naturaleza.



Parque Aventura La Chorrera

Dirigiéndose hacia el municipio de Choachí, a 45 minutos desde la ciudad, se encuentra este lugar que durante años no solo ha servido como un resguardo para la naturaleza, sino también como lugar de encuentro para todos los que quieren disfrutar un momento cerca de la fauna y la flora del lugar. Su caída de agua es poderosa y llama mucho la atención. Un encuentro directo con la tierra.

La cascada La Chorrera está ubicada en Choachí. Foto: iStock

